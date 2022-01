Det blir neppe bybane rundt Smålungeren

Morten Myksvoll

Kapasiteten til stoppet ved Byparken er ikkje så god som den kan bli. Difor kan det bli aktuelt med eit ekstra bybanespor.

Men eit ekstra bybanespor i sentrum ville vore aktuelt uansett alternativ.

Då Bryggen-traséen vann fram i bystyret før jul, var det fordi tre utbrytarar frå Senterpartiet og Raudt fekk gjennomslag for batteridrift på Bryggen.

Det skaper utfordringar for Bybanen i sentrum. Endestoppet ved Byparken er nemleg mindre effektivt enn det kunne ha vore, fordi vognene må snu på sjølve stoppet.

Ein stor fordel med Bybanen langs Bryggen, var eit gjennomgåande stopp i sentrum. Det ville ha auka kapasiteten på bana.

Det ville i tillegg gjort det mogeleg å ha ei rute frå Handelshøgskulen til Nesttun – Dei mest sentrale delane av traséen hadde då fått hyppigare avgangar enn ytterpunkta.

Det er framleis mogeleg å få det til, men batteridrifta kompliserer saka. Fylkeskommunen må då vere villig til å byte ut ein del eksisterande vogner med nye, som kan køyre langs Bryggen utan køyreleidning.

Det andre alternativet er eit vendespor i sentrum.

Ifølgje Håkon Rasmussen i Vestland fylke, kan det bli aktuelt med eit spor til Tårnplass – eller ei sløyfe rundt Smålungeren. Det første er nok det mest aktuelle.

Tunnelforkjemparar vil truleg hoppe på denne saka, og bruke det som eit argument for at Bybanen burde ha gått i tunnel. Eit av argumenta mot tunnel var kostnaden. Og eit vendespor i sentrum vil koste ein del.

Men ein slik kritikk blir for enkel.

Dersom bybanevedtaket frå november 2021 – altså ein tunnel – hadde blitt ståande, ville Bybanen møtt på det same problemet som med batteridrift.

To bybaneliner ville møtt på eit endestopp ved Byparken og Gulating, med ein like ineffektiv vending som i den vedtekne batteriløysinga.

Tunneltraséen ville nok utløyst eit nytt vendespor den òg.

Saka har allereie skapt reaksjonar i Høgre. Charlotte Spurkeland (H) vil ha alle tal på bordet, og har sendt ei rekkje spørsmål til byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Det er forståeleg, sidan batteridrift kom inn frå sidelina heilt på slutten av den politiske handsaminga i desember.

Men det er vanskeleg å krevje at byrådet skulle ha greia ut alle konsekvensar av batteridrifta, når det ikkje var aktuelt då dei sende saka om traséval til bystyret.

Vedtaka i november og desember var overordna traséval, akkurat som trasévedtaket i 2016. Fleire detaljar kjem etter kvart. Det er heile poenget med reguleringsplanen som er under arbeid. Det er venta at den er klar våren 2023.

Spurkeland er overraska over at vendesporet rundt Smålungeren dukkar opp no.

Men eit vendespor har vore aktuelt lenge. I november 2020 kunne ein lese om vendesporet til Tårnplass i Norconsults oppsummering av skissefasen til Bybanen.

BT skreiv om saka like etter – eitt år før bystyret behandla bybanetraséen.

Den gongen handla det verken om batteridrift eller tunnel.

For sjølv med køyreleidning langs Bryggen, kunne det bli aktuelt med eit vendespor i sentrum.

Det er nemleg to bybaneliner som kjem inn frå sør – ei frå Flesland og ei frå Fyllingsdalen. Det er vanskeleg å sjå føre seg at båe to skal gå vidare mot Åsane. Ei av linene bør kunne snu i sentrum, og eit vendespor ville gjort bana meir effektiv enn å snu på haldeplassen.

Sidan det var aktuelt med eit vendespor dersom bana skulle gå i tunnel eller langs Bryggen utan batteridrift, kan det ikkje kome som eit sjokk at det er aktuelt no når bana skal gå nokre hundre meter på batteri.