Den neste Venstre-leiaren startar med fanget fullt av trøbbel

Men Guri Melby kan vere det som skal til for å sikre fornying i Venstre.

Jens Kihl Kommentator

Kunnskapsminister Guri Melby var i Bergen på tysdag. No er ho også samrøystes innstilt som Venstre-leiar. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

«Fyttigrisen for eit arbeid vi har hatt og for ei tid det har teke.»

Per A. Thorbjørnsen, leiar av valnemnda, brukte sterke ord då han skulle skildre prosessen med å finne ny leiartrio.

Men no har nemnda innstilt Guri Melby som leiar. Sveinung Rotevatn og Abid Raja blir nestleiarar. Alle tre har takka ja til plassane. Dermed ligg det an til eit samrøystes val på landsmøtet. Det er nok mange letta over.

Kjelder med lang fartstid meiner at partiet for tida står i den djupaste krisa dei kan hugse.

Svaret på det har vore ein debatt som i liten grad har handla om politiske vegval, men først og fremst om person.

Kva meiner Melby om korleis partiorganisasjonen igjen skal vekse og fornye seg? Kva meiner ho om samarbeid med Frp? Korleis vil ho sameine fløyene i partiet?

Det veit vi lite om. Sånn er det når du offentleg stiller som kandidat på ein onsdag og blir samrøystes innstilt på ein søndag.

Innstillinga viser at det ikkje var hald i dei anonyme påstandane om at Melby ikkje var villig til å sitje i leiinga saman med Abid Raja, slik NRK melde. Berre dét kan vere godt nytt for samarbeidsklimaet.

På målingar denne sommaren er Venstre jamstore med gruppa «andre». Partiet er milevis unna sperregrensa, og berre Oslo og Akershus har relativt trygge stortingsplassar.

Guri Melby møtte pressa i Oslo søndag etter at det var klart at ho blir innstilt som ny Venstre-leiar. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Noko av problemet ligg i Venstres mange spagatar:

1. Partiet liker å sjå på seg sjølv som eit styringsparti. Det krev vilje til kompromiss. Samstundes vil dei vere eit blankpussa liberalt parti.

I ein VG-kronikk brukte Sveinung Rotevatn nyleg ordet «kompromisslaus» tre gongar. Men Venstre har røysta ja til Human Rights Service-statsstøtte og nei til liberalisering av bioteknologilova.

Og kor blei det eigentleg av dei ungane Noreg skulle hente frå Moria-leiren? Det er nettopp vonde kompromiss som har prega Venstre dei siste åra.

2. Partiet er grunnleggjande individualistisk, samstundes som dei treng å gå i takt. Den slitne vitsen om at der det finst to Venstre-folk er det minst tre meiningar, er diverre litt for sann. Sånt blir det ikkje gode valkampar av.

3. Partiet har (minst) to fløyer: Dei sosialliberale og dei liberalistiske. Den første vil gjerne at partiet skal vere eit sentrumsparti som samarbeider begge vegar. Den andre meiner partiet høyrer til på borgarleg side.

4. Partiet slit med ei spaning mellom bygd og by. Desse gruppene overlappar til dels med fløyene over. I Sogn og Fjordane er det viktigare med godt breiband enn fri hasj.

Rotevatn og Raja har vore talspersonar for kvar si fløy. Leiarstriden har bidrege til å gjere frontane hardare. Det blir ei tøff oppgåve for Melby å dempe konfliktnivået i partiet.

Sveinung Rotevatn blir fyrste nestleiar, medan Abid Raja blir andre nestleiar. Her er dei på Slottsplassen i vinter med no avtroppande partileiar Trine Skei Grande. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Kanskje er ho likevel den som er best eigna til å få det til.

Trine Skei Grande skal ha sett mykje av seg sjølv i Melby, ved at dei begge forstår ulike fløyer i partiet. Balanse og nøkternt arbeid er nøkkelord no.

Melby fekk jobben som kunnskapsminister etter Grande. Den løyste ho betre enn ein kunne vente.

Både Raja og Rotevatn har vore kritisert for å overselje sigrane sine, som slaget om oljeboring ved iskanten og ulike ordningar for kulturlivet. Den fella har ikkje Melby gått i.

I tillegg har ho høve til å markere meir avstand til Frp enn dei to andre leiarkandidatane ville hatt. Det vil nok vere kjærkome for mange Venstre-veljarar.

Her i vest kan innstillinga få konsekvensar. Hadde Sveinung Rotevatn blitt innstilt som partileiar, kunne han peika på førsteplassen i Hordaland.

No blir han «berre» nestleiar. Fleire kjelder i Hordaland meiner at det opnar for at Terje Breivik kan be om ein ny periode.

I så fall må Rotevatn krysse fingrane for at Sogn og Fjordane framleis vil ha han, noko som er ganske usikkert, og at Venstre får utjamningsmandat derfrå, noko som er endå meir usikkert.

Elles kan det bli ein open nominasjonskamp i Hordaland mellom dei to Venstre-profilane.

Med andre ord ligg det framleis an til uro i Venstre.

Det er godt at noko er som før.