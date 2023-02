Erdoğan kan til og med overleve dette jordskjelvet

Mange bygningar i Hatay, langt unna episenteret, kollapsa etter jordskjelva måndag.

Alt er politisk i Tyrkia. Til og med jordskjelva.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Jordskjelva i Tyrkia vil få vidtrekkjande konsekvensar. Dødstala stig stadig og til våren er det val.

President Recep Tayyip Erdoğan er allereie under hardt press.

No får styresmaktene hard kritikk for handteringa av katastrofen, trass i at redningsoperasjonen er ei nesten umogeleg oppgåve.

I løpet av dei første 30 timane vart Tyrkia råka av 77 jordskjelv frå 4,5 og opp på Richters skala.

Det er ein enorm region som er råka. Mellom dei ytste etterskjelva, er det ei luftline på 390 kilometer. Det er meir enn avstanden mellom Bergen og Oslo.

Kritikken er like fullt fortent.