Facebook tener meir pengar på å vere farleg for oss

Ingenting tyder på at Facebook blir betre.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Aksjonistar frå «SumOfUs» demonstrerte mot Facebook i førre veke. Tysdag vitna Facebook-varslaren for Senatet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det er ikkje tilfeldig at Facebook er full av hatprat og at Instagram øydelegg sjølvbiletet til unge kvinner og menn. Internettgiganten tener nemleg meir pengar på denne typen innhald.

Ekstremt innhald fører til fleire klikk og fleire annonsekroner. Opplysningane kjem frå varslaren Frances Haugen, som i september leverte store mengder intern forsking og dokumentasjon til det amerikanske verdipapirtilsynet SEC.

Det kom fram i ei rekke avsløringar i Wall Street Journal. Tysdag vitna ho i Senatet.

Varselet som no skakar Facebook er nok eit døme på at eit av verdas rikaste selskap er moralsk konkurs.

Les også Facebook-varsleren står frem. Hun ble skremt av det hun så.

Haugen seier at Facebook veit at tenestene deira skader folk. Av og til viser dei eit engasjement for å dempe det mest ekstreme innhaldet, men det verkar halvhjarta.

Facebook såg på fjorårets amerikanske presidentval som ein test på om sida klarte å motverke det enorme trykket av feilinformasjon og løgn.

Ifølgje Haugen skrudde Facebook deretter av ein del tryggingstiltak. Testen var bestått, ifølgje selskapet.

Få månader seinare var Facebook éin av plassane der folk planla storminga av Kongressen. Sida er ein katalysator for hat, desinformasjon og vaksinemotstand. Det er fleire døme på at nettstaden undergrev demokratiet.

Den tidlegare Facebook-tilsette Frances Haugen vitna tysdag i Senatet, etter at ho leverte tusenvis av interne dokument til amerikanske styresmakter.

Facebooks eigen forsking viser at unge jenter blir psykisk sjuke av Instagram. Algoritmane leier blant anna ungar til anoreksi-innhald.

I dei interne dokumenta står det at jenter som blir sjuke av Instagram, bruker sida meir. Det betyr meir pengar i kassa for Mark Zuckerberg og Facebook-aksjonærane.

Varselet ser ut til å ha – i det minste mellombels – sett ein stoppar for planane om Instagram Kids. Endeleg éin god nyheit for verdas internettungar.

Måndag kollapsa Facebook, Messenger, Instagram og Whatsapp. Årsaka ligg i at internett ikkje er sentralstyrt.

Det finst ikkje éi eining som kontrollerer alle andre. Facebook forsvann då dei oppdaterte informasjonen som gjer at nettlesarar og appar finn fram til sida på internett.

Kollapsen var samtidig ei påminning om kor konsentrert bruken av internett er, og Facebooks ekstremt mektige posisjon.

Når desse tenestene går ned, forsvinn mykje av den infrastrukturen folk bruker på internett. I mange land er Whatsapp synonymt med telefoni.

I tillegg er eit utal nettsider og applikasjonar avhengig av koplinga til Facebook for at brukarane skal kunne logge inn.

Kollapsen og varselet er tydelege teikn på at internett må ta ei ny retning.

Les også Facebook: Derfor var vi nede

Det er jo berre for oss som bruker tenestene å slutte. Me kan slette kontoen og gå vidare med liva våre – men det er eit ekstremt vanskeleg steg å ta.

Sjølv kjenner eg på ei frykt for å hamne på utsida av samfunnet. I løpet av 15 år har tenestene blitt ein integrert del av kvardagen.

Me som bruker sida må likevel erkjenne at me bidreg til problemet. Det er talet på brukarar som gir Facebook makt.

Summen av individuelle handlingar blir neppe stor nok til å endre Facebook åleine. Då er det annonsørane og styresmaktene som står igjen.

Det første som bør skje, er at Facebook-filene blir offentlege. Folk må få vite meir om kva Facebook veit. Annonsørane må vite meir om kva dei betaler for.

No skulder Facebook Haugen for løgn, utan å følgje det opp med å dokumentere kva dei meiner er gale. Zuckerberg skriv sjølv på Facebook at selskapet ikkje kan ignorere forsking sidan dei faktisk har ei god forskingsavdeling.

Det er logikk på lågt nivå.

Les også Frode Bjerkestrand: USA saksøkjer Facebook. Det var jaggu på tide.

Etter avsløringane har politikarar i EU og USA tatt til orde for å etterforske og regulere Facebook. Dei kan ikkje halde fram med å regulere seg sjølv, seier EU-parlamentarikar Christel Schaldemose til Reuters.

Både republikanarar og demokratar reagerte med eit ønskje om nye reguleringar etter høyringa i Senatet.

Men dette er ikkje første gong Facebook har blitt avslørt som eit uvesen. I 2013 tok 300.000 Facebook-brukarar ein test. For å gjennomføre den, måtte brukarane takke ja til å dele store mengder informasjon.

Slik fekk Cambridge Analytica tak i informasjonen til så mange som 87 millionar brukarkontoar, som seinare vart brukt til å manipulere veljarar i USA og Storbritannia.

Det har ikkje ført til særlege konsekvensar, anna enn nokre bøter. Håpet må vere søksmålet til mange amerikanske delstatar, som kan føre til ei oppsplitting av selskapet.

Senator Amy Klobuchar peiker på kvifor det er så vanskeleg å tøyle Facebook: Selskapet kastar pengar etter politikarane i den amerikanske hovudstaden. Då blir undergraving av demokratiet, jenters psykiske helse og kampen mot feilinformasjon plutseleg mindre viktig.

Difor er det ingen grunn til å tru på at Facebook skal bli betre denne gongen heller.