For mange kollapsa helsevesenet for lenge sidan

Morten Myksvoll Kommentator i BT

– Talet på tilvisingar til psykisk helsehjelp går stadig oppover. Koronapandemien har truleg gjort vondt verre, skriv Morten Myksvoll.

Koronaen må vere ein vekkar. Psykiatrien treng eit krafttak.

Når me no beveger oss inn i det tredje kalenderåret der koronaviruset påverkar liva våre, er det som om 2020 ikkje har sleppt taket.

Rett før jul kom det nye innstrammingar, som minna oss på at pandemien framleis styrer liva våre.

Dei fleste av oss lever gode liv, sjølv under pandemien. Men det er mange som har fått kjenne på utanforskapen i dette ekstra lange året.

Smittesituasjonen gjer at me igjen må uroe oss for at helsevesenet kunne kollapse. Det er ordet ein har brukt om ein situasjon der det er langt fleire koronapasientar enn det er intensivplassar.

Denne uroa må me bruke til noko fornuftig. For mange kollapsa nemleg helsevesenet for lenge sidan.

Talet på tilvisingar til psykisk helsehjelp går stadig oppover, ifølgje Helse Bergen.

Tala eg har fått, viser ein stor auke i fjor haust, då pandemien hadde vart eit halvår. Etter sommaren i år kom det ein ny, kraftig vekst.

Psykiatrien har ikkje plass til desse menneska. Difor går ventetidene same vegen: oppover.

I 2021 måtte vaksne i snitt vente fem dagar meir enn i 2019, og tala på fristbrot for ventande har meir enn dobla seg. Barn og unge måtte vente 15 dagar meir på eit vedtak – ei dobling frå 2019.

Det kan gå mange månader frå ein har fått tilbod om hjelp, til ein faktisk får det.

Det som verkeleg er ille, er at det eigentleg står endå dårlegare til.

I Helse Bergens rapport for november, skriv dei at det er «truleg for mange som ikkje får rett til helsehjelp».

Det betyr at mange blir avvist utelukkande ut frå kva som står i tilvisinga. Eg er blant dei som har blitt avvist, utan ein konsultasjon.

Det er godt at Helse Bergen skriv at dei jobbar med saka, men dette har altså vore eit problem lenge. Og så lenge for mange blir uretteleg avvist, gjer det at tala ikkje viser heile biletet.

Det nyttar ikkje å vente til etter pandemien har lagt seg med å ta tak i dette. Det er lettast, minst inngripande og rimelegast å hjelpe folk med psykiske problem tidleg.

I tillegg står nok pandemien for ein del av veksten. Det er få data på dette, sidan det ikkje er lov å forske på effekten av koronatiltaka.

Men så godt som alle koronatiltaka er retta inn for å auke avstanden mellom folk. Redusere nærkontaktar. Målet er at me skal halde oss mest mogeleg heime.

Tiltaka har truleg gjort at Noreg har kome lettare gjennom sjølve pandemien enn mange andre land. Me har klart å forseinke smittebølgjer og difor dempa presset på sjukehusa. Tiltaka har redda liv.

Men det er ingen tvil om at koronatiltaka òg har vore skadelege.

Formålet med tiltaka er å mellombels demontere det samfunnet me kjenner. I periodar er me reduserte til eit lite samfunn av familie og eit fåtal vener.

Det kan bli frykteleg einsamt, sjølv for dei som har nokon å bu med.

Avgrensingar på gjestar i heimen råka dei som hadde planar om ei sosial jul. Det var sjølvsagt ein kjip inngriping, men kan ikkje måle seg mot skjenkestoppen.

Det var fullt mogeleg å stimle saman på kjøpesentera før jul, men å ta seg eit glas til maten var forbode. Av alle dagar, burde skjenkinga i det minste vere ope på julaftan.

Då er barane ein ventil for dei som vil ut, treffe andre folk – eller berre vere åleine saman med andre. Men nei, storsamfunnet tok ingen omsyn til det.

Restriksjonane på fritida kjem på toppen av korleis pandemien har råka oss på jobb.

Mange har vore permitterte, med den uvissa det fører med seg. Heimekontoret er òg inngripande. Mange har gått lange periodar utan å sjå kollegaene sine på ekte.

Mange yrkesgrupper har stått ekstra på i pandemien, under dårlegare kår.

Alt dette tærer på oss.

Mange barn har i lengre tid vore heime frå skulane, som har stengt og opna i rykk og napp. Mange fritidsaktivitetar har i periodar vore avlyste. Det er mykje barndom som er tapt under pandemien.

Det vil ikkje vere det minste rart om denne situasjonen gjer at mange fleire treng hjelp.

Då me entra 2021, visste me ikkje om delta- eller omikronvariantane. Og me anar ikkje kva 2022 byr på. Pandemien vil halde fram ei stund endå.

Nyttår er sterkt knytt til håp. Håp om at det vert betre rundt neste sving. Men kalenderen endrar ingenting.

Årsskiftet er likevel ikkje nyttelaust. Mange bruker det som ei anledning til å ta tak.

Det treng me som samfunn å gjere òg. Kapasiteten i psykiatrien må opp, og det må bli lettare å få hjelp raskt. I dag er systemet altfor komplisert, og det verkar som det er laga for at ein skal falle mellom ulike stolar.

Folk har blitt gode til å følgje med på koronatal og styresmaktene har blitt flinke til å kommunisere kapasitetsutfordringar i helsevesenet.

Debatten som har starta om pandemikapasitet, må halde fram og spreie seg til psykiatrien.

For folk blir ikkje friskare av at staten seier nei og lar dei vente.