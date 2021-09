Dag Inge Ulstein siglar opp som favoritt til partileiarjobben. Viss han vil.

I Bergen endra han KrF. No håpar fleire han kan gjere det same nasjonalt.

Dag Inge Ulstein har enno ikkje sagt om han er interessert i partileiarjobben,. Her med kona Ingjerd Mella Ulstein.

På fredag tar Olaug Bollestad over som fungerande leiar i KrF. Det gjorde ho også for tre år sidan. Den gongen blei ho avløyst av ein ung mann med namn Kjell Ingolf Ropstad. No kan ho fort blir avløyst av ein ung mann med namn Dag Inge Ulstein.

I partiet tyder nemleg mykje på at Ulstein er leiarfavoritten blant dei to aktuelle kandidatane.

Ungdomslaget KrFU peikar på Ulstein. Det gjer også KrF-arar i Agder, ifølgje politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen.

I Vestland har Ulstein eit tydeleg favorittstempel.

I 2019 skulle Ulstein trekke seg frå politikken. Men så fekk han plass i regjering. Her med kona Ingjerd Mella Ulstein.

Den overveldande støtta er overraskande, gitt at Ulstein er fersk både i partiet og politikken. Han er heilt ny på Stortinget, og har nesten ingen erfaring med å sitje i ei folkevald forsamling.

Heile hans politiske karriere har handla om å styre. Først som sosialbyråd og seinare som finansbyråd i Bergen. Etter dette som utviklingsminister.

Dei neste fire åra skal KrF etter alt å dømme sitje i opposisjon på Stortinget, som inneber eit heilt anna arbeid enn Ulstein så langt har drive med. Folk i partiet meiner likevel at han vil vere kapabel til å lære det han treng, så lenge han har erfarne hjelparar rundt seg.

Fleire ønskjer seg også ein fersk leiar. Håpet er at han, på berre 41 år, har større sjanse til å nå unge veljarar enn Bollestad på snart 60.

Men å vere relativt ung er ingen garanti for å sjølv vere populær blant unge. Og KrF har erfart at å ha ein relativt godt likt partileiar ikkje treng å gi fleire stemmer. Spørsmålet er heller om Ulstein kan gjere noko med partiet som gjer det meir attraktivt for unge.

KrF ønskjer seg ein brubyggar som leiar. Ulstein har hatt ein fot i fleire leirar. I Bergen har han samarbeidd med både Høgre og Ap. Her med Ap-leiar Jonas Gahr Støre i 2015.

I Bergen var Ulstein frontfigur for relativt store endringar i partiet.

På heile 2000-talet hadde Bergen KrF ein tydeleg hang til høgresida, og ein sterk verdikonservativ profil. Partitoppane kom frå frikyrkjelege miljø, og i 2010 blei det skapt store overskrifter då leiaren i Bergen KrF Tomas Moltu stilte spørsmål ved evolusjonslæra og fekk støtte frå dåverande skulebyråd Filip Rygg.

Då Ulstein først blei sosialbyråd, var det framleis i eit høgrestyrt byråd. Men i 2015 sto Ulstein i front då KrF gjekk i byråd med Arbeidarpartiet og Venstre.

Då det blei vedteke at bybanen skulle gå i tunnel i 2014 gjekk KrF ut av byråd.

Med sideskiftet følgde også ein profilendring. Partitopp Marita Moltu blei utelukka frå ordførarvervet etter å ikkje ha svart tydeleg på om ho meinte homofili var synd. KrF har fått ein meir moderne og sosial profil. Eit kritisk utspel om evolusjonslære ville no vore utenkjeleg.

På mange måtar var kursendringa lett å ta for Ulstein, for det var einaste vegen til makt i 2015. Men det har også kravd at han sette hardt mot hardt internt, og resulterte i utmeldingar. Den mest omtalte er Marita Moltu som i 2018 melde overgang til Partiet De Kristne.

Dag Inge Ulstein og Marita Moltu på valvake i 2015, medan tonen framleis var tilsynelatande god. I dette valet gjekk KrF fram.

Politisk profilerte Ulstein seg tidleg som ein litt rebelsk KrF-karakter. Under overskrifta «– Sex er det beste som finnes» i VG i 2015, fortalde han at det var viktig for han å kunne snakke ope om sex. Han har skapt eit bilete av seg sjølv som ein liberal KrF-ar, som han enno ikkje er blitt svært utfordra på.

Også Ulstein kjem frå frikyrkjelege miljø, og er dei siste åra assosiert med pinsekyrkjelyden Salt. Spørsmål om til dømes ekteskap blant likekjønna og abort har han snakka lite om.

Dei siste to åra har Ulstein hatt plass i nasjonal politikk som utviklingsminister.

Dei siste åra har Ulstein som utviklingsminister hatt ein meir formell, internasjonal profil. Det gjer han til ei stor stjerne i eige parti, der bistand og utviklingsarbeid er ei brei og samlande sak. I resten av Norge, har han fått langt mindre merksemd.

Så lite at då ein komikar i 2019 gav seg ut for å vere Ulstein, lurte han journalisten frå VGTV.

Folk i KrF meiner likevel at Ulstein har evner som vil kunne gjere han kjent for folk flest. Han er karismatisk og lar seg lett engasjere. Det er ikkje nok for å få folk til å stemme KrF i seg sjølv, men det kan vere ein start.

Ulstein har også bakgrunn som elektronika-artist. Her frå eit valkampstunt i 2015, då han fekk partikollegaene Knut Arild Hareide, Dagrun Eriksen og Hans Olav Syversen med seg på scena.

Så spørst det om Ulstein ønskjer å bli partileiar. Situasjonen er vanskeleg, også for dei to aktuelle kandidatane. Ein av dei må ta på seg jobben, og ingen av dei var førebudd på det for ei veke sidan. Det var ikkje dette dei takka ja til, då dei stilte til val.