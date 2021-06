Det nye gatedopet

Som med alle nytelsesmidler, er evnen til selvregulering avgjørende for suksess. Her kommer ti bud for elløperhjulene.

I fjor sommer dukket et helt nytt produkt opp på gaten i Bergen.

Virkningen er berusende, med en følelse av frihet og høyt tempo. Dessuten er det sterkt avhengighetsskapende. Barn og unge blir raskt hektet, voksne opplever det som et givende tilskudd til en ellers hektisk og monoton hverdag.

Samtidig kan skadevirkningene være store. Helsevesenet slår alarm, noen blir skadet for livet. Utagerende bruk fører til forstyrrelser i bybildet og farlige trafikale situasjoner.

Situasjonen er fortvilende – for alle andre enn brukerne, som er strålende fornøyde.

Hvordan i alle dager skal vi håndtere elløperhjulene – vårt nye designerdop?

La oss få det overstått: Mitt navn er Anne, og jeg er elløperhjulbruker. Flere ganger i uken tar jeg faktisk styret fatt – og jeg elsker det.

Men uansett hvor fornøyd man er som bruker selv, er det umulig å være blind for de utfordringene løperhjulene medfører. Problemene har likevel stort sett én årsak: Brukerne selv.

Elløperhjul verken parkerer seg selv midt på fortauet, råkjører i gågater eller ramler over ende med vilje fordi sjåføren er dritings.

Når både politikere og publikum skriker etter regulering, er det fordi sjåførene likevel gjør akkurat dette. Og der løperhjulet får meg til å føle meg fri, kan bruken få andre til å føle seg det motsatte.

Felles løperhjulfantaster – våre medsjåførers elendige styring er i ferd med å ødelegge for hele produktet.

Dersom vi ikke regulerer oss selv, gjør snart noen andre det. Vår frihet slutter som kjent der andres begynner.

Jeg foreslår derfor følgende ti bud. De burde være fullstendig overkommelige. Klarer vi ikke dette, fortjener vi faktisk å bli fratatt hele moroa.

Elløperhjulenes 10 bud: For frihet, fred og fordragelighet.

Du er ikke Gud. Kjør i harmoni med omgivelsene dine. Du skal ikke misbruke de mulighetene elløperhjulene har gitt deg. Da blir de fort tatt fra oss alle. Du skal holde fortauet hellig. La være å råkjøre forbi folk som skvetter unna. Ikke pling på folk som rusler rundt, herregud så ufordragelig det er. Kjør forsiktig forbi, eller kjør et annet sted. Du skal ære sykkelveiene. Det er ikke din feil at det ikke finnes nok av dem, men du skal bruke de som finnes. Det er her du hører hjemme. Du skal ikke kjøre i hjel. Burde være selvforklarende, men må tydeligvis presiseres: Det som for deg er et leketøy, er for andre en jernstang i høy fart. Du er ikke den mykeste trafikanten i byn. Du skal ikke bryte fartsgrensen. Se bud 5. Du skal ikke stjele et elløperhjul for å kaste det på sjøen. Dette gjelder særlig dere løperhjulmotstandere. Havet har da ingenting med saken å gjøre. Du skal ikke tale usant om din neste. Også til kritikerne: De aller fleste av oss brukere legger stor omhu i å kjøre forsvarlig, og å parkere uten at det er til bry for andre. Ingen av oss trenger å overdrive problemet. Se for øvrig bud 7. Du skal lytte dersom en medborger har en tilbakemelding til deg. Kanskje har vedkommende et poeng, og du kan finne et kompromiss som fungerer for dere begge. Du skal ikke begjære din nestes byrom. Parker med omhu. Inntil vegger og i ubrukte kroker og hjørner fungerer mye bedre enn midt i veien eller på fortau. Det er ikke på moten å være en god gammeldags drittsekk mot syns- og bevegelseshemmede.

Jeg er ikke særlig bekymret for at løperhjulene skal reguleres helt bort. Til og med bråkete og livsfarlige skateboard ble til slutt lovlig. Trampoliner, rene dødsfellen, lige så.

Selv føler jeg meg som en olding hver vinter når jeg kryper ned fra Fløyen, klynger meg til rekkverket og hopper unna alle som kjører akebrett med dødsforakt ned den offentlige turveien, men det er faktisk ikke forbudt det heller.

Dagens løperhjulmotstandere må nok innstille seg på snu seg i graven – for å hytte med neven mot løperhjulene som fortsatt suser forbi der oppe.

Det er bare synd hvis reguleringer begrenser produktet så mye at hele poenget forsvinner.

Samtidig må byen vår være for alle, selv om løperhjulene ikke er det. Tiden er overmoden for å finne et kompromiss. Eller ti.