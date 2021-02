Sanner fortel folket at Høgre har brukt opp pengane, og at neste regjering må rydde opp

Solberg-regjeringa har auka oljepengebruken med 27 milliardar i året. No fortel dei at handlingsrommet er brukt opp, og at den neste regjeringa må nøye seg med null.

Hans K. Mjelva

Finansminister Jan Tore Sanner (H) fortel at festen er over. No må auken i oljepengebruken kraftig ned. Perspektivmeldinga er eit nidskrift over Høgres åtte år i regjering, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Terje Pedersen

Solberg-regjeringa har fått mykje tyn for å ha brukt for mykje oljepengar, mellom anna av meg. Men den som meiner det har vore ufortent, bør lese litt i regjeringa si eiga melding om Noregs økonomiske framtid, perspektivmeldinga, som kom i dag.

Her skriv finansminister Jan Tore Sanner (H) at medan regjeringa til no har auka oljepengebruken med 21 milliardar kroner i året, vil etterfølgjarane det komande tiåret berre kunne auke bruken med fire milliardar.

Eller, eigentleg til null. For eldrebølgja vil auke utgiftene til kommunane og helseføretaka med akkurat fire milliardar.

Og ein ting til: Dette føreset at vi klarer å få fleire i arbeid, at uføre og sjukmelde kjem seg i arbeid, at og at fleire jobbar heiltid. Viss ikkje vil budsjettet gå i minus, og då blir det auka skattar, avgifter eller utgiftskutt.

Ein skulle tru Unge Høgre stod bak meldinga, for dette er sinnssvakt frekt. Denne meldinga er ei avskjedsgåve frå Solberg-regjeringa. Men har Høgre òg, kanskje noko ufrivillig, skrive sitt eige nidskrift. For dei har vore det leiande partiet i regjeringa i snart åtte år, det einaste som har sete heile dei to periodane gjennom.

Opposisjonen har vore med på galeien, og tidvis overbydd regjeringa. Men det er likevel regjeringa som har hatt ansvaret, og då først og fremst Høgre.

Noko kan dei skulde på kriser. Då oljeprisen fall kraftig i 2014, titusenvis av oljearbeidarar mista jobben og økonomien fekk ein smell, var det rett å auke pengebruken. Det same gjeld sjølvsagt koronaåret 2020.

Men når det er sagt: Talet Sanner serverar, 21 milliardar, er for lågt. Veksten under Solberg-regjeringa har vore 27 milliardar kroner i året, og då tek eg ikkje med dei krisepakkane regjeringa har kome med i desember og januar.

Trekker vi frå koronaåra 2020 og 2021, har pengebruken under Solberg auka med over 18 milliardar kroner i året (2013–2019).

Regjeringa kan ikkje skulde på at dei ikkje visste. Smellen som perspektivmeldinga skildrar har vore spådd i fleire tiår. For det første fordi olje- og gassproduksjonen vil falle, og inntektene med den, for det andre fordi talet på eldre veks kraftig.

Difor er det òg tøvete av Sanner å forsvare seg med at dei, med unntak for kriseåra, har brukt mindre enn taket i handlingsregelen. Dei visste hardare tider ville kome, då burde dei halde igjen.

I tiåret vi går inn i blir statens inntekter frå oljenæringa redusert, samstundes som utgiftene til pensjonar, helse og omsorg aukar.

Utgiftene til folketrygda åleine er venta å auke med 11 milliardar kroner i året fram til 2030. I tillegg har Stortinget og regjeringa gjort fleire vedtak som bind opp endå fleire milliardar, til forsvaret, vegar og jarnbane, statlege bygg og u-hjelp.

På toppen kjem alle ambisjonane om statleg hjelp til å omstille industri og næringsliv i grøn retning, anten det er nye produkt eller reinare produksjon.

Sett frå utlandet er likevel alt dette luksusproblem. Noreg har ikkje gjeld. Sjølv om staten framover kanskje ikkje har pengar til nye kostbare reformer, kan finansministeren likevel kvart år hente ut 300–400 milliardar kroner i avkasting frå verdas største frie fond.

Pengar som vi brukar på vegar, skular, velferd og anna. Pengar vi ikkje treng å betale i skatt. Pengar som andre land ikkje har.

Under Solberg-regjeringa har eit allereie stort statsbudsjett blitt endå større. Etter Luxembourg ligg Noreg på topp i verda i offentlege utgifter pr. innbyggar. Vi brukar nær 20 prosent meir enn den nærmaste konkurrenten, Danmark.

Likevel vil det bli hardt å gå frå Solbergs budsjettstandard, til den Sanner no har skrive ut for regjeringane som kjem etter. Folk er vande med å få mykje utan å betale for det.

Mange føler kanskje ikkje på denne rikdomen, men dei vil merke det når det no blir mindre pengar. Sjølv om det ikkje er kutt, vil det bli opplevd slik.

Difor vil jobben med å overta etter Erna Solberg bli utakksam. Ho kan sjølvsagt få jobben sjølv, viss dei borgarlege vinn valet. I så fall skal ho slite med mantraet som stod så godt til oljepengebruken: Menneske, ikkje milliardar.

For no må kalkulatoren fram att.