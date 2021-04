Nei, det må ikkje vera lov

Eg vel å tolka det som eit godt teikn når godt vaksne folk ergrar seg over at ting har endra seg sidan dei var unge.

No livnar det i lundar! Etter ein uvanleg lang og snørik vinter til Vestlandet å vera, så gror det atter som eit under nytt liv av det daude, som det står i salmen.

Det har vore kaldt i vinter, både på gradestokken og i kommentarfelta. Men er det vêr eller er det klima?

I gamle dagar var det alltid kaldt, alltid mykje snø, så det går jo ikkje an å sei at det ikkje har vore kaldt før. Ein treng berre ha levd ei ørlita stund for å kunna overprøva forskinga med barndomsminne.

Kvar jul var kvit då eg var liten. Og det som i dag heiter seksuelle overgrep eller grov vald, heitte då eg var ung «fylla har skylda».

Ikkje kan ein ropa på lensmannen om noko gale skulle skje lenger heller, for han har ridd inn i solgangen ein siste gong – byen er rett og slett ikkje stor nok for både han og politiavdelingsleiaren.

Men berre fordi kvinner plutseleg blir rådmenn og lensmenn, skal det vera nødvendig å endra titlane? Kan me ikkje sei kvinneleg brannmann og mannleg jordmor?

«Kan ein feira påske utan å ta ein tur til Negerlandsbyen på Kvamskogen, liksom», skriv Brit Aksnes. Det var lenge kallenamnet på det populære skiturmålet Mødalen på Kvamskogen. Foto: Rune Sævig

Alt må tydelegvis vera betre enn å endra måten me alltid har sagt det på. Men det skal seiast at det er ikkje berre gretne, gamle gubbar som er imot å skifta ut titlar.

Trass at ho er ei ung kvinne, har Malin levd lenge nok til å vita at det ikkje plagar henne å bli kalla mann. Ho fortalde NRK at ho kallar seg både sjømann og styrmann, og seier at det er plenty utfordringar i eit mannsdominert miljø til sjøs, men tittelen er ikkje ein av dei.

Om det er den minste utfordringa hennar, ville ho sikkert tålt å verta kalla noko kjønnsnøytralt også.

Eg vil tru det går an å finna døme på norske mørkhuda som ikkje hadde noko imot å verta kalla neger òg. Men burde me då ha føysa resten til sides som synst nemninga var belastande?

Dei fleste på min alder eller yngre har vekst opp med at neger er eit utdatert ord, og dei fleste vaksne kjenner nok òg at det ligg ikkje heilt godt i munnen lenger.

Men du kan banna på det finst nok av dei som meinar at så lenge dei ikkje meinar noko nedlatande og rasistisk med det, så bør dei kunna bruka ordet. Kan ein feira påske utan å ta ein tur til Negerlandsbyen på Kvamskogen, liksom?

Ein kan sjølvsagt gå til Mødalen, som er det like mykje brukte og det offisielle namnet, men då mistar ein sjansen til å sei «neger» og så få forsvara at «det må no vera lov».

Andre ord som derimot er veldig lov å ropa høgt om, er sensur og ytringsfridom. Dei som er glad i desse er orda, er ofte dei same som samstundes klagar på at alle er så lettkrenkte no til dags.

Og dei har i same slengen teke til seg importerte uttrykk som cancel culture og no-platforming, eller scenenekt som det heiter på lite brukt godt norsk.

Som om det noko sinne har vore enklare å få sagt kva ein meinar.

Ein kan nå ut til tusenar kvar dag gjennom meir eller mindre modererte kommentarfelt, der ingen ber om at ein skal vera korrekte språkleg, kjeldekritisk og i alle fall ikkje politisk.

Det kom tallause kommentarar om kor gale det er når ein ikkje eingong kan kalla seg mor og far lenger, sjølv om ingen faktisk har sagt at ein ikkje kan det.

Men at nokon hadde føreslått at det på fødselsattesten skulle stå fødeforelder i stadenfor mor eller far, var nok til at vanlegvis jordnære, sindige menneske nærast mista fatninga og tok til Facebook.

Biletet er frå Pride-paraden under Regnbogedagana i Bergen i 2018. Foto: Eirik Brekke

Det kan vera slitsamt med endringar, til og med tidvis uforståeleg.

Om du sjølv synst det var lettare før då ingen var homo, så tenk litt på dei som var homo men ikkje turde sei det. Er det deg det er synd i som ikkje lenger får leva i den tru at alle er hetero?

Eller at nokon kjenner seg som det motsette av det som står på fødselsattesten – er det verkeleg deg det er verst for om personen framfor deg vil kallast hen?

Om du no tenkjer at ein ikkje har lov å sei noko no til dags, så skal du vita at du ikkje er åleine om å føla det – det er tilsynelatande endelaust med folk som meiner at å vera politisk korrekt er det absolutte nullpunktet for oppførsel.

Men det viktigaste å hugsa på med alle desse språklege krumspringa som snik seg inn i kvardagen vår, er at dei minnar oss på at samfunnet går framover.

Er det ikkje kjekkare for alle at me ikkje seier sjukesyster eller vaskekjerring? At alle kan verta kommunedirektørar i stadenfor rådmenn, at niesa mi kan verta brannkonstabel, at hen faktisk kan kalla seg kva hon´ hen vil?

Og det er vel fagre tider når våren kjem her nord, for med våren er det sjans for å starta på nytt igjen.

Men slapp heilt av, dei unge skal bli dei gamle, og det vil til ei kvar tid koma nye gamlingar som skal synast alt var betre i gamle dagar, gjerne mens dei framleis er unge sjølve.

Men håpet er lysegrønt: at mange sutrar over at språket endrar seg, betyr at det er mange gode endringar på veg for dei som faktisk nyt godt av det.

Me lever betre med at språket endrar seg enn at me gror fast i haldningane våre.