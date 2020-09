Det kjem ny E16. Slaget står om ny jernbane til Voss.

Vestandets beste trumfkort er truleg Knut Arild Hareide sjølv.

Publisert Publisert Nå nettopp

Jens Kihl Kommentator

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) var i godt humør då han torsdag tok toget frå Bergen til Voss. Foto: Tobias Schildmann Mandt

Vestlandet treng K5, altså ny veg og bane mellom Arna og Voss. Det var bodskapet frå den eine etter den andre av totalt 21 ulike innleiarar på eit folkemøte på Voss torsdag.

Det sterkaste inntrykket var det likevel ein heilt taus stein som gjorde.

Torgils Rogne er til dagleg sjåfør på strekninga. Til møtet hadde han med seg gråsteinen på 24 kilo som small inn i førarhustaket på lastebilen hans for nokre år sidan. Det var berre flaks som gjorde at den ikkje trefte sambuaren hans.

Alle vestlendingar veit det: Det er for farleg å køyre mellom Bergen og Voss i dag.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) var i heimfylket torsdag for å snakke om den neste utgåva av Nasjonal Transportplan. Førebels seier han ingenting om kva prosjekt som kjem med og ikkje.

No reiser han rundt og fortel at den førre utgåva var altfor ambisiøs. Kostnadene har eksplodert og det finst rett og slett ikkje pengar til å byggje alt.

Les også Podkast: Kutt i vei og jernbane, busstreik, feministikon og Hardanger-lyrikk

På ein pressefrukost i Bergen heldt han innleiinga «En Nasjonal Transportplan vi kan tro på». Det er nok ikkje berre det litt religiøse over tittelen Hareide vil ha som KrF-gjennomslag.

Han har starta ryddejobben etter overivrige Frp-forgjengarar i departementet, og godt er det.

Mellom Råde og Sarpsborg viser det seg at den planlagde oppgraderinga av Østfoldbanen i stor grad skal liggje på kvikkleire. Dermed kostar prosjektet no 40 milliardar, mot 12 milliardar i 2012.

Som Hareide sa under frukosten: «Det er ikkje så lenge sidan Østfold låg under vatn.» At istida er «ikkje så lenge sidan», seier vel også noko om tidsperspektiva i samferdslepolitikken.

På Voss sa han korkje ja eller nei til K5. Likevel: Om Hareides plan er å utsetje ny E16, hadde han nok valt andre ord på folkemøtet.

Les også Frp: – Det er ikkje snakk om å få gjennom ein NTP utan Hordfast og E16

«K5 er det prosjektet heile vestlandsregionen seier til meg at er viktigast», sa samferdsleministeren om strekninga han sjølv har kalla «dødsvegen».

Det verkar veldig rart å snakke så varmt om K5, for så å skulle avlyse det når framlegg til ny NTP kjem i mars neste år.

Spørsmålet er likevel om han kan vurdere å ta ut jernbanen av prosjektet. For det er ropet om ny veg som gjallar aller høgast mellom dei stupbratte fjellveggane. Det må sjølv vi jernbaneentusiastar innsjå.

Det er fleire element som taler for å kutte (delar av) jernbaneprosjektet.

For det fyrste: Prisen. Heile prosjektet mellom Arna og Voss vil koste mange titals milliardar. Berre fyrste byggetrinn til Stanghelle er no rekna til å koste 25 milliardar kroner.

For det andre: Behovet. Det er trass alt mogleg å køyre tog på den Vossebanen vi har i dag.

For det tredje: Politikken. Regjeringa vil truleg gå til Framstegspartiet for å forhandle om fleirtal. Frp nasjonalt kjempar for K5. Men om kassa er tom, kan det tenkjast at dei òg set ny veg øvst.

Les også Derfor mener Hareide det kan være lurt å bygge E16 stykkevis og delt

For det fjerde: Teknologien. I ei framtid med sjølvkøyrande nullutsleppsbilar kan nok teknologioptimisten Hareide sjå for seg at togets store fordelar er litt mindre viktige enn i dag.

Likevel er det også sider som taler for at Hareide kan ende med å gå for både veg og bane. Det er kanskje ei grense for kor lenge Noreg kan køyre museumsjernbane mellom landets to største byar.

For det fyrste: Semja. I motsetnad til mange andre prosjekt er K5 i praksis utan motstandarar. Ny europaveg og jernbane vil bli helst velkomen av svært mange vestlendingar, der til dømes Hordfast er meir kontroversielt.

For det andre: Løftet. Regjeringa har tidlegare sagt at dette prosjektet skal kome.

For det tredje: Landsdelen. Sist gong kom Vestlandet for dårleg ut i Nasjonal Transportplan samanlikna med andre landsdelar. Det kan nok ikkje bømlingen Knut Arild Hareide og bergensaren Erna Solberg leve med på nytt.

For det fjerde: Synergien. Å splitte opp prosjektet i to kan truleg gje ei ekstrarekning på fire-fem milliardar samanlikna med å byggje det saman. Det verkar lite sannsynleg at han skal gjere prosjektet dyrare enn det allereie er.

Og for det femte: Knut Arild Hareide. Eg trur han rett og slett har veldig lyst til å byggje ny jernbane mellom Arna og Voss.