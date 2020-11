Senterpartiet sentraliserer Vestland

No skal fylkeskommunen kutte i skuletilbodet i distrikta. Var det dette vi slo saman fylka for?

Jens Kihl Kommentator

Det gamle fylkesbygget bak fylkesordførar Jon Askeland (Sp) er borte vekk. Same vegen kan det gå med fleire tilbod i den vidaregåande opplæringa i fylket. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Vestland fylkeskommune har elendig råd. Berre i dei vidaregåande skulane må fylket spare 15–20 millionar kroner neste år. Kva vil det seie i praksis?

Onsdag skal utdanningspolitikarane i fylkeskommunen ta stilling til kutta. Det kjem til å gjere vondt, og jamt over ligg det an til vondast kutt ved skulane i distrikta.

På Nordfjordeid ligg det fleire verksemder som driv med automatisering. Skal dei no miste ein av klassane i elektro og datateknologi?

Kva med å halvere talet på plassar i industriteknologi ved Årdal vidaregåande, som ligg eit par steinkast frå Hydro Aluminium? Eller kutte plassar i kunst, design og arkitektur i kulturbygda Voss?

Mange av desse linene er nært knytt til arbeidsliv og næringsliv i lokalsamfunnet. Nordhordland og Ytre Sogn treng flinke folk i oppdrettsnæringa, men det finst nok ikkje ressursar til oppdrettsline ved Austrheim vidaregåande no.

Engasjementet er stort i mange bygdesamfunn. På Voss har attenåringen Kari Velken Meyer samla inn fleire tusen underskrifter mot nedlegging av drama- og designlinene, melder avisa Hordaland.

Samstundes tek den fattige fylkeskommunen seg råd til å bruke 15,4 millionar kroner på skilting av fylkeskommunale bygg til neste år – nesten nøyaktig same sum som dei skal kutte i vidaregåande skule.

Fylkespolitikarane kan jo ta seg ein tur ut og spørje skulane. Kva er viktigast i Stryn, Sogndal og på Bømlo, der det no kan bli færre klassar: Nytt, fint skilt på skulebygget – eller å unngå kutt i vidaregåande opplæring?

Det er ikkje berre Senterpartiets feil at Vestland har så dårleg råd. Men det var deira fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, som skapte monsterfylket saman med sin Ap-kollega Anne Gine Hestetun i Hordaland.

Fylka hadde dårleg råd og mykje gjeld frå før, men samanslåinga gjer ikkje situasjonen betre.

Det var fylkesordførarane Jenny Følling frå Senterpartiet og Anne Gine Hestetun frå Arbeidarpartiet som stod i spissen for å legge ned høvesvis Sogn og Fjordane og Hordaland. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Og i dag er det Senterpartiets Jon Askeland som er fylkesordførar. Der SV og Raudt seier ja til å reversere heile fylkessamanslåinga, står Senterpartiet last og brast ved konstruksjonen med det nitriste namnet «Vestland».

Dermed må Sp vere med å ta ansvaret for at situasjonen er som han er. Det er dei som med opne auge kuttar i tilbod i distrikta.

Gamle Sogn og Fjordane var i landstoppen både når det kom til resultat og gjennomføring i vidaregåande. Det burde Hordaland ha lært av. I staden blir det no snakka om «bergenssuget» i skulane i det tidlegare fjordfylket.

Sogn og Fjordane hadde mange små skular og høg prosentdel yrkesfag. No blir det kutta i dyre yrkesfag ved små skular og heller satsa på studiespesialiserande klassar, som er langt billegare i drift.

Fylkespolitikarane – med Senterpartiet i spissen – vrakar sjølve suksessmodellen Sogn og Fjordane hadde bygd opp. Dei kan skulde på låge søkjartal – eller satse aktivt på bygdene.

Det finst ein parallell til denne situasjonen på andre sida av Haukelifjell. I Vestfold og Telemark er det Terje Riis-Johansen frå Senterpartiet som er fylkesordførar. Også der var det stor folkeleg motstand mot samanslåing.

Til neste år skal fylket bruke 77 millionar ekstra på sentraladministrasjonen, melder NRK. Samstundes skal dei kutte 25 millionar kroner i dei vidaregåande skulane.

Det byrjar bli veldig langt mellom Senterpartiets gamle slagord «mot kontorstyre og skjemavelde!» og den politiske realiteten. Men Senterpartiet har ingen planar om å løyse opp det nye fylket. Dei sit jo med makta der.

I framlegget til nytt prinsipp- og handlingsprogram seier Senterpartiet at dei vil «oppheve sammenslåinger vedtatt i perioden 2013–2021 dersom kommuner og/eller fylker selv ønsker det».

Det er ikkje heilt lett å vite kva det skal tyde i praksis. For kven er eigentleg «fylket» her?

Det er i alle fall ikkje innbyggarane. Alle målingar har vist at innbyggarane har vore massivt mot Vestland, på same måte som Vestfold og Telemark manglar oppslutning og legitimitet.

Vestland er såkalla frivillig samanslått. Innbyggarane ville ikkje ha det, men det gjekk gjennom i fylkestinga. Og med mindre SV eller Ap set hardt mot hardt etter eit eventuelt maktskifte neste haust, kan det hende vi må leve med både det eine og det andre rådyre, sentraliserande storfylket.

Dermed er det gode sjansar for at elevar, lærarar og næringsliv rundt om berre må lære seg å leve med det tidlegare omtalte bergenssuget her på Vestlandet.

Det er i grunnen forståeleg at partileiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum kledde seg ut som fugleskremsel i NRK-programmet Maskorama. Folk har nemleg all grunn til å vere engsteleg om det kjem ein Sp-politikar til bygda: Då kan skulenedlegginga vere like om hjørnet.