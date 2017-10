De selvbetjente kassene på Ikea og Coop fjerner ikke køene, de flytter dem bare til Nav.

KUNSTIG ASSISTENT: En spesialprogrammert robot fra det franske selskapet Aldebaran gjorde for et par uker siden jobben som assistent for studenter på Palomar College i San Marcos, California. Ifølge en ny, norsk rapport vil hver tredje jobb i Norge være utsatt for automatisering i løpet av de neste 20 årene. Artikkelforfatteren mener tiden er moden for å diskutere borgerlønn - også her til lands. FOTO: MIKE BLAKE, REUTERS