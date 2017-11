Utsendingen av unge afghanere har gitt et grasrotopprør i Arbeiderpartiet. Ledelsen kan tvinges til å gå med på liberaliseringer.

Igjen er et asylopprør på gang. Unge asylsøkere sendes tilbake til et stadig farligere Afghanistan, og protestene øker i styrke. Ikke minst er motstanden stadig mer synlig i Ap.

Å liberalisere asylpolitikken er neppe det som står øverst på partiledelsens gjøreliste nå. Partiet skal samles og gå sammen i en eller annen retning. Det passer sikkert dårlig med et grasrotopprør, men det hjelper lite så lenge stadig flere mener utsendelser til Afghanistan passer enda dårligere.

Flere fylkeslag krever at tvangsreturene av «oktoberbarna», 130 afghanere som fyller 18 år i høst, nå stoppes. Hordaland Ap krever at de skal få sakene behandlet på nytt. Det betyr at de vil gå lenger enn de små justeringene landsmøtet gikk inn for i vår.

Afghanerne sendes ikke nødvendigvis hjem, men til Kabul. Hovedstaden anses å være trygg, til tross for stadig flere rapporter om noe helt annet. Tidligere fikk mange unge asylsøkere fra utrygge deler av Afghanistan bli i Norge, fordi det ble ansett for å være urimelig å sende dem til et sted de er uten nettverk og tilknytning.

Det såkalte rimelighetskriteriet ble fjernet sammen med en rekke andre innstramminger under flyktningkrisen. Konsekvensen er urimelige utsendelser.

Ungdom som søker asyl alene er et av de absolutt vanskeligste dilemmaene i asylpolitikken. De siste fire årene har over 7000 barn kommet alene til Norge for å søke asyl. Det er uforholdsmessig mange sammenlignet med hvor mange som kom sammen med foreldrene i samme periode, ca. 8000.

Det er flere grunner til at det er slik, men at det har vært lettere for dem under 18 år å få oppholdstillatelse er sannsynligvis en av dem.

Det er ille om asylpolitikken gir et insentiv til at barn reiser alene på flukt. Å få seg jobb, utdanning og i det hele tatt å klare seg i et nytt land, er vanskeligere alene enn sammen med familien. Og ja, det er særdeles kostbart og vanskelig å gi ungdommene god omsorg i Norge.

Derfor må også politikerne her forsikre seg om at de ikke lokker flere enn nødvendig til å reise alene.

Men det fritar ikke politikerne for ansvaret for at mange enslige mindreårige asylsøkere har det helt forferdelig i Norge. I takt med at forholdene er blitt stadig verre i Afghanistan, har også barna her fått det verre.

De som får midlertidig oppholdstillatelse, klarer naturligvis ikke å nyte tilværelsen her når de vet at de må ut på 18-årsdagen. Derfor stikker en god del av i godt tid før bursdagen, mer enn 90 så langt i år. De foretrekker å leve på gaten i europeiske storbyer heller enn å sendes til Kabul.

Det hjelper ikke å gi ungdommene all verdens omsorg og skoletilbud, når det som gir dem psykiske problemer er vissheten om det som venter dem.

Til tross for at regjeringen er ansvarlig for politikken som føres, er det tydeligvis Ap som får problemene nå.

Det var Ap-regjeringen som innførte regelverket som gir ungdommene midlertidig oppholdstillatelse. Ap stemte også for å fjerne rimelighetskriteriet. Derfor krever også mange medlemmer at partiet tar ansvar.

Asylpolitikk har i årevis vært vanskelig for Ap. Konflikten mellom dem som ønsker en liberal og dem som ønsker en restriktiv politikk har ligget der hele tiden, og stort sett er det de som er mer harde i klypen som har vunnet frem. Nå ligger forholdene til rette for et større asylopprør enn på lenge. Etter valgnederlaget har partiet vært preget av uro. Den ville gitt seg utslag i en eller annen sak som kom rekende, og nå tyder mye på at den finner sitt utløp i protestene mot utsendelsene til Afghanistan.

Derfor er denne saken potensielt eksplosivt. Det er slettes ikke sikkert grasrota vil la den mer restriktive partiledelsen vinne denne gangen.

Går Ap inn for å endre regelverket, kan partiet få flertall på Stortinget sammen med blant annet KrF og Venstre.

Men å liberalisere asylpolitikken er neppe oppskriften ledelsen vil bruke for å løfte partiet til nye høyder på målingene. Derfor finner man interessante formuleringer fra Aps innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås, der han avviser at partiet vil liberalisere. De vil bare at flere skal få opphold.

Stortingsgruppen avventer nå hva utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier om forholdene i Afghanistan før den gjør noe mer. Men det eneste som kan skape fred i Ap akkurat nå, er fred i Kabul.