Bergensruss reiser til austmannasida av vasskiljet for å festa og feira. Til ein stad der ingen forstår bergensk.

Politiet stod klar på jarnbanestasjonen i Bergen. Det var politi på toget. Og vel framme på Geilo, stod det politifolk oppmarsjerte på den derverande jarnbanestasjonen. Operasjonen hadde vore vellukka. Bergensrussen var trygt forflytta til snø og kulde i Hallingdal.

Sylvi Listhaugs ordensmakt har også gjort sitt ytste for at dei åleinereisande, mindreårige asylsøkjarane er returnerte til Bergen i nokolunde trygg forfatning etter helgeopphaldet på austafjelske vidder. I tallause kuldegrader, i overfylte hytter og husvære, blant innfødde som snakka hallingdøl og gjekk med kniv i topptur-bunaden.

Blant utvalde, unge bergensarar er det skikk og bruk å dra til fjells i russetida. Ikkje for å stå på ski og brett og spark. Ikkje for å visa seg fram i løypene, og ta rotta på danskar og kurdarar og havstrilar. Fundamentalistiske bergensruss reiser til austmannasida av vasskiljet for å festa og feira, utanfor sosial kontroll og utanfor rekkjevidda til det bergenske moralpolitiet. Til ein stad der ingen forstår bergensk.

Hallingdølar gjer kva som helst for pengar. Nesten kva som helst. Gjev du ein hallingdøl ein euro, slår han om til bærumsdialekt på to sek. Men han slår aldri om til bergensk. Ikkje for ein bitcoin. Det er grunnen til at bergensrussen alltid har hatt med sine eigne økser til fjells.

I fjor knuste dei altfor mange hytter med øksene sine, og kasta altfor mange isklumpar ned frå bruer for å herpa bilane til geilopurkane. Det var meir utanforskap enn hallingdølane kunne godta, same kor mykje pengar bergensrussen hadde lagt att i bygda. Det var meir utanforskap enn politiet kunne godta, same kor snille og godt integrerte og gode skattebetalarar dei bergenske russepappaene og russemammaene var.

Denne gongen har Sylvi Listhaug late nåde gå for rett. Bergensrussen er ikkje utvist frå Geilo for evig og alltid. Mindreårige er ikkje blitt henta på jenteromma og guteromma og tredjekjønnsromma midt på natta og blitt innelåste i russebussane sine. Justisministeren har nøydd seg med å bruka Onkel Politi som barnevakt. Så snill er ho blitt. Så har hallingdølane fått bergensskillingane sine i år også. Pengar skal økser fordriva.