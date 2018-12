Det var lite smart å taue bergensrapperen Kamelen midt under en konsert. Det eneste politiet har oppnådd er å gi en haug med ungdommer grunn til å hate dem.

I helgen holdt Bergens mest beryktede rapper Kamelen konsert på utestedet Kick i Kristiansand. Repertoaret var like gatebergensk som det pleier: dop, gunnere, sexpreik, fuck politiet.

Underveis i konserten crowdsurfet Kamelen frem til baren for å få seg en øl. Der sto det to politifolk. Da Kamelen så dem, skal han ha begynt å rappe: «Fuck politi, fuck politi, fuck politi».

Fuck snuten, fuck de

Snut er ut, snut er ut

En av politifolkene skal ha prøvd å ta mikrofonen fra ham. Til slutt ble han ført ut av lokalet.

Poenget var å ta en sivilisert prat. Kamelen ble rolig med ut, og publikum fulgte etter, ifølge vakthavende jurist i Agder-politiet, Ernst Ragnar Pfaff.

Politiadvokaten forteller at folk ble veldig aggressive og skulle forsvare Kamelen. En av dem fyrte av et spark mot en av politifolkene. Agder-politiet rapporterte ellers om slagsmål, fyll, narkotikabesittelse, ordensforstyrrelser og vold mot vakter.

«Folk ville ta politiet», sier Pfaff til BA. Han beskriver det som «ville tilstander».

Bård Bøe

De vil ta lappen fra P-en og fange kamelen De igler seg fast som en slange på hælen

Kamelen endte kvelden i kasjotten. Dermed ble det ingen konsert. I stedet for å rappe for sørlandspublikumet, måtte han tilbringe 13 timer på glattcelle.

Politiet mener det var grunnlag for å pågripe Kamelen ut fra det som skjedde utenfor, men vil ikke utdype det nærmere.

«Han er nok veldig bitter, men politiet tar ikke folk inn med mindre de har god grunn til det. Skjellsord mot politiet under konserten er ikke grunnen til at han ble arrestert», understreker politiadvokat Pfaff overfor BA.

Men hva var da grunnen?

Løper sak mot sak for de kan ikkje fucke med meg eller min advokat (Riple)

Ringer til Riple og slår av en prat

Kamelen skal være siktet for å forulempe en offentlig tjenestemann og oppvigleri, ifølge Fævennen. Kamelens forsvarer Jørgen Riple har ikke fått vite annet enn at det var «fuck politi»-frasene som var årsaken.

Maktmisbruk, kaller advokaten det.

Riple mener det er uforholdsmessig av politiet å stanse en konsert når en artist kun utøver yrket sitt, og attpåtil la ham sitte 13 timer i arresten etterpå.

Rune Sævig

Eg hakkje peiling, eg hakkje en klikk Bare spør i vei politi eg får bare latterkick

Oppvigleri er oppførsel som kan få andre til å gjøre noe straffbart. Oppviglerparagrafen er så sjelden i bruk at selv den erfarne forsvarsadvokat Riple måtte google den.

Det finnes omtrent bare tre kjente eksempler hvor den er brukt: Einar Gerhardsens tale i forbindelse med storstreiken i 1921, Blitzeren Stein Lillevoldens ulovlige demonstrasjoner på 80-tallet og Mulla Krekars kontroversielle utsagn på Dagsrevyen i 2015. Med Kamelen som sistemann er disse oppviglerne en brokete forsamling.

For øvrig later oppviglerparagrafen til å være opphevet. Det er ikke lenger straffbart å forherlige straffbare handlinger, man må faktisk oppfordre til dem. Hvis Kamelen skal straffes, måtte han ment «Fuck politi» bokstavelig. Det er det liten grunn til å anta.

Lister oss fra loven, som vil klistre oss til veggen

De som reagerer på at en rapper bruker fuck og politi i samme setning er både historieløse og fullstendig sjangerblinde.

«Fuck the police» er både sjargong og metode for rapperne. «Fuck snuten, fuck de» er innledningen på kamelteksten «Si Ingenting».

«Jeg kjører alltid «fuck the police»-strofen på mine konserter», sier Kamelen til BA. Publikum forventer det. Ytringsfriheten tillater det. Kamelen mente det åpenbart ikke som noen trussel. Han parafraserte bare seg selv.

Selv om politifolkene i baren tok det til seg, var det åpenbart ikke personlig ment.

Fuck snuten, fuck de. De der snutene må bare holde kjeften sin

Kamelen er ikke Bergens beste barn. Marcus Kabelo Møll Mosele, som han egentlig heter, har flere voldsdommer på seg. Han slapp ut fra fengsel i mars i fjor, og har prøvd å stikke av fra politiet før.

Kamelen kan åpenbart oppfattes som en provoserende fyr. Det var kanskje ikke så lurt å yppe seg mot sørlandspurken. Men det mest oppsiktsvekkende er likevel politiets elendige håndtering av situasjonen.

Men vi tråkker ned på sånn drit, fuck politi Ikkje rart at de har py når vi har kommet for å bli

Totalt fire personer ble pågrepet, og både Kamelen og DJ-en hans ble kastet på glattcelle. Det hele utspilte seg foran et konsertlokale fullstappet med ungdommer. Hvis de ikke allerede var skeptiske til politiet, er de det garantert nå.

Det kan gå hardt for seg på slike konserter. Men sånt løses best med solid vakthold, og politi som kan gripe inn hvis ting faktisk eskalerer. Denne gangen var det politiet som klarte å eskalere ting helt på egen hånd.

Snut er ut, snut er ut

Mye tyder på at situasjonen var under kontroll frem til politiet hanket inn mannen som alle var kommet for å høre på. Det var usedvanlig uklokt. De kunne i det minste latt ham fullføre konserten.

«Mange av de unge menneskene som var til stede opplevde politiets maktbruk som urimelig og uforholdsmessig. Jeg frykter at dette vil være med å forme deres oppfatning av tilliten til politiet», skriver sosiolog Kristian Mjåland. Han forsker på politi og rettsvesen, og var til stede under konserten.

Ved å sette hardt mot hardt har politiet bare oppnådd én ting: Å bekrefte at snut er ut overfor en gruppe som sikkert kunne trengt en porsjon tiltro til autoriteter. Politiet ga folk en grunn til å synge «fuck politi» – og mene det.

Tekstene i kursiv er hentet fra Kamelens tekst «Si Ingenting»