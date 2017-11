Politiet har frifunnet seg selv – igjen. Hva skal egentlig til for at etaten tar selvkritikk?

«Kritikkverdige forhold er ikke farlig i seg selv. Det er hvordan vi løser dem som er viktig».

Det sa politiførstebetjent Kenneth Rastad til Politiforum i fjor, da han ble utpekt til å lede den nye varslingsgruppen i Vest politidistrikt – den første i sitt slag i hele landet. Rastad oppsummerte med en oppfordring: Takk for at du varsler!

Dette høres jo lovende ut. Men hva skjer i praksis?

Tirsdag fortalte etterforsker Kenneth Berg om hva som skjedde da han meldte fra om mangelfull etterforskning etter overfallet på kunstsamler Reidar Osen.

I desember 2015 ble Osen bortført og mishandlet. Ifølge Berg ble tips liggende i månedsvis. Det tok et halvt år før Osens klær ble DNA-sjekket. Sentrale personer ble aldri avhørt.

– Jeg fikk høre at jeg ikke måtte tro at jeg kunne jobbe slik de gjorde på Kripos, sier Berg til BT.

Nå har den nye, interne varslergruppen konkludert med at politiet ikke gjorde noe kritikkverdig. Det kuriøse er at to av de tre som behandlet saken sitter i toppledelsen i Vest politidistrikt, og inngår i politimesterens nye ledergruppe.

Det kan godt tenkes at saksbehandlingen var upåklagelig og at konklusjonen er helt riktig. Men fra utsiden ser det ut som politiledelsen har renvasket seg selv, nok en gang.

Det er fullt forståelig at de som styrer bergenspolitiet er drittlei av varsling.

Konsekvensene av Robin Schaefers varsel i Monika-saken har martret distriktet i årevis. I etterkant mente fire andre seg utsatt for ulovlig gjengjeldelse. I fjor høst blåste VG opp at bergenspolitiet bevisst har unnlatt å gripe inn mot grove narkoforbrytelser. Den varslersaken verserer fortsatt i systemet. Dessuten finnes det sikkert flere saker som aldri er kommet ut. Og nå altså Reidar Osen-saken.

Nye varslersaker i bergenspolitiet må nødvendigvis leses inn i historiens grelle kontekst. Og dessverre er det å renvaske seg selv nærmest blitt et rituale i politietaten.

Hele systemet bærer preg av at folk sitter og frikjenner hverandre i tur og orden. Det famøse Monika-komplekset er illustrerende.

Advokatfirmaet Wiersholm, som gransket varslersaken, konkluderte med at Hordaland politidistrikt verken fulgte loven eller eget regelverk. Samlet sett brøt ledelsen arbeidsmiljølovens forbud om ulovlig gjengjeldelse, mente de uavhengige granskerne.

Spesialenheten for politisaker kom til diametralt motsatt konklusjon: Ingen opptreden eller hendelser hadde karakter av gjengjeldelse eller trakassering, oppfølgningen var i tråd med alminnelige rutiner.

Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Saken føyer seg inn i et tydelig mønster: Spesialenheten renvasker politiet, og Riksadvokaten fungerer som sandpåstrøingsorgan. Ingen har mandat som dekker den egentlige problemstillingen, men det er visst ikke så farlig.

Politi og beredskap sviktet kardinalt 22. juli, men ingen måtte gå. Ingen tok konsekvensene av Monika-fadesen. Politimesteren snek seg ut bakveien og opp på et tørkeloft i Politidirektoratet (POD).

Det nærmeste man kommer selvkritikk, er mumling om at ting ble «litt uheldig». Eksterne rapporter koker bort i hårete mål og læringspunkter.

Bukkene boltrer seg i havre.

De nye varslersakene som popper opp må ses i lys av dette mønsteret.

I høst kom boken «Makt i uniform: Prestisje, intriger og mot i politiet – sett fra en stor, liten by». I boken tar journalist og forfatter Aasa Christine Stolz for seg den spesielle politikulturen i Bergen, og trekker paralleller fra politivoldssakene på 70-tallet til dagens fryktkultur og «systemfeil».

«Politiet i Bergen sliter fortsatt. Mange tjenestemenn og kvinner tør fortsatt ikke å prate høyt om det de mener ikke fungerer – fordi de skal «overleve i systemet. Varslersakene har skapt sår det tar tid å lege», sier Stoltz til Ukeavisen Ledelse.

Etter Monika-saken frarådet Politiets Fellesforbund folk å varsle om kritikkverdige forhold. Den advarselen står fortsatt. Det er vel en grunn til det.

Uten sammenligning for øvrig: Metoo-kampanjen har ført skjelettene på lemenmarsj ut av skapene i flere bransjer. Hva gjør ledelsen? Legger seg flat. VG-redaktøren har bedt offentlig om unnskyldning, for forhold han ikke engang kjenner til. Mediene har lært ett og annet av skandalesakene de dekker.

Poenget er ikke at ledelsen skal kaste seg paddeflate hver gang noen er misfornøyd. Men det er ikke så dumt å vise litt ydmykhet og vilje til å innrømme feil.

Det er ikke særlig spekulativt å anta at antall varslersaker i en virksomhet er proporsjonal med graden av misnøye og muligheten for å nå frem med kritikk i linjen. Desto større grunn til å behandle disse sakene på en ordentlig og tillitvekkende måte. Særlig hvis ledelsen faktisk vil at noen skal si fra neste gang det skjer en feil.