Bybanen: Sesong 19, Episode 07

Hvis du ikke er forvirret, er du feilinformert.

NOK ER NOK: – Vi trenger en slutt på denne middelmådige dramaserien, skriver kommentator Anne Rokkan. byoutline Bård Bøe

Anne Rokkan Kommentator

Mindre enn 20 minutter siden







Til neste år er det 20 år siden Bybanen ble vedtatt bygget. Siden årtusenskiftet har vi vært gjennom utallige utmattende diskusjoner.

Dersom debatten rundt Bybanen var en såpeopera, er vi nå inne i den sesongen hvor manusforfatterne virkelig er gått tom for ideer.

Plottet har tatt så mange urealistiske og desperate vendinger at vi egentlig ikke engasjerer oss i handlingen lenger.

Som Lars Vaular sa: Hvis du ikke er forvirret, er du feilinformert.

Samtlige karakterer har hatt rollen som både skurk og helt. Ingen vet hvem som er venner og fiender, men de aller fleste har ligget med hverandre.

I hovedrollene finner vi Arbeiderpartiet og Høyre.

Ap spiller rollen som den visjonære storebroren, som i et maktsykt øyeblikk lar Venstre og KrF få bestemme bybanetraseen så de selv kan få byrådslederen.

Høyre er den forvirrede lillebroren som egentlig ikke aner hva han vil, men som blir lynende sjalu ved tanken på at noen andre plutselig skal få bestemme.

I birollene finner vi de trauste tvillingene Venstre og KrF, som i årevis har stått last og brast med snuten mot Bryggen.

Og til slutt, jamrende fra en krok i hjørnet, finner vi et knippe av Bryggens velforeninger. En slags bortskjemt, gammel svigermor som helst vil at all kollektivtransport i sentrum skal foregå med hest og kjerre, mens hun selv kjører dieselbil hjem til Paradis.

Episoden som for alvor fikk meg til å ville skru av hele showet, var da Harald Victor Hove, byrådslederkandidat for Høyre, plutselig kunne fortelle at den vedtatte traseen over Bryggen aldri vil bli bygd med ham som byrådsleder.

I fjor sa han nemlig det motsatte.

Dette er ikke første gang Høyre har vinglet i trikkeskinnene.

Spoler vi bakover i bybanesporet, står eksemplene i kø.

I 2003 foreslo Henning Warloe å legge Bybanen over Bryggen. «Jeg tror det vil være mindre skadelig for Bryggen enn bussene er», sa han. Seinere stemte han mot det samme forslaget i byrådet.

Monica Mæland mente også at Bryggen-traseen ville bli «enklere, penere og mye billigere». Hun tapte diskusjonen mot sitt eget parti, og Høyre gikk i 2015 inn for å legge banen i tunnel.

I mars i fjor skrev Erik Skutle, tidligere stortingsrepresentant, innlegget «7 grunner til at Høyre elsker Bybanen». Ikke mer enn tre dager seinere gikk hans partikollega og gruppeleder, Hilde Onarheim, ut med at hun ville vurdere å droppe hele banen.

Harald Victor Hove er med andre ord ikke den første som er blitt offer for det som fra publikumssiden kan virke som en litt i overkant intrigekåt manusforfatter.

Mandagens BT-innlegg fra ham og Hilde Onarheim er likevel så fullt av logiske brister og selvmotsigelser at det likner på skremselspropaganda.

De skriver for eksempel at Bybanen vil komme «i tillegg til biltrafikken». Dersom Hove ikke har fått med seg at Bybanen skal erstatte, ikke komme i tillegg til biltrafikken over Bryggen, må en rådgiver snart prikke ham vennlig på skulderen.

«Eksosfylt, travelt og bråkete: slik bør vi ikke behandle det som gjør Bergen til Bergen.» Eksos og bråk er jeg enig i at ikke egner seg i sentrum. Ironien er selvsagt at en bybane ikke bidrar med noen av delene.

Igjen begynner jeg å lure på om Hove i det hele tatt har vært utenfor kontoret i det siste.

Hove kaller en bybane over Bryggen «et svik mot ... alle oss bergensere som kjemper for å bevare identitetsmerket vårt».

Det er rørende å høre at Hove baserer identiteten sin så tungt på et kulturminne.

Dessverre blir scenen litt mindre gripende når vi husker på at Hove selv mente Bybanen burde gå over dette identitetsmerket for under et år siden.

Alt i alt er Hoves innlegg så fullt av selvmotsigelser at en kan mistenke ham for ikke å ha spilt rollen sin etter beste evne.

Dette kan forklares av at Bybanens nye manusforfatter heter Trym Aafløy.

At Bompengepartiet kommer inn og blir byens største parti, føles som en krampaktig plott-twist.

At Ap selv gjorde helomvending for tre år siden, da de bestemte seg for å godkjenne traseen over Bryggen, er selvsagt like ille. Men tiden som er gått siden da, er brukt godt.

Traseen med banen i dagen utover Ytre Sandviken, og den støyende biltrafikken i tunnel, er en fremtidsrettet løsning for byen vår.

Høyre og Hove sitt mantra om at det er mulig å få Bryggen fri for all trafikk, er ønsketenkning. Hvis dette var så enkelt, skulle en jo tro de hadde brukt sine ørten runder i byrådet på å få gjennomført dette for lenge siden.

Det har de ikke klart.

Å erstatte bilene og tungtrafikken som durer over Bryggen med en stillegående bybane som av og til ruller forbi, er en mulighet alle Bryggens venner bør gripe med begge hender.

Vi trenger en slutt på denne middelmådige dramaserien. Hvis politikerne fortsetter å gå rundt i ring, vil Bybanen til Åsane bli stående på stedet hvil.

Publisert 17. juli 2019 06:45