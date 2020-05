Viruset tærer på Trumps sjanse for attval

Trump er så lei av koronakrisa, at han risikerer å gjere den verre.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

USAs president Donald Trump vil at delstatane skal gjenopne samfunnet, trass i at koronakrisa ikkje minkar. Foto: Alex Brandon/AP, NTB Scanpix (Arkiv)

USA er i ferd med å avvikle den nasjonale kriseberedskapen, samtidig som koronakrisa held fram med full styrke.

Det skjer samtidig som væpna amerikanarar demonstrerer for å gjenopne samfunnet. I Michigan tok dei seg inn i delstatsforsamlinga, for å protestere mot guvernørens forlenging av koronatiltaka i Michigan.

Men koronaviruset gir seg ikkje, berre fordi ein president eller nokre ytterleggåande demonstrantar ikkje gidd meir.

Andre land som opnar opp samfunnet sitt har sett betring, men i USA stig tala på døde framleis svært fort. For sjølv om talet på døde ikkje stig så raskt i New York lenger, er andre delstatar i rask vekst.

Ifølgje ein rapport frå Johns Hopkins-universitetet, kan USA passere 200.000 dødsfall innan 1. juni. For at det skal bli så ille, må dei daglege tala på døde stige til om lag 3000.

Det er eitt 11. september-åtak – kvar einaste dag.

Rapporten er ikkje ei framskriving, men er meint å vise kva som skjer dersom koronaviruset spreier seg endå fortare i USA. Og det kan skje viss fleire delstatar går tilbake til normalen.

Ein væpna demonstrant har tatt seg inn i delstatsforsamlinga i Michigan, og protesterer mot guvernørens nedstenging av delstaten. Foto: Seth Herald/Reuters, NTB Scanpix (Arkiv)

Tala står i skarp kontrast til ein modell som Det kvite hus festar sin lit til. Dei legg til grunn ei framskriving som inneber at talet på nye dødsfall er null om to veker.

Det er rein ønskjetenking. Trump ønskjer seg tilbake til normalen, og det er eigentleg ikkje så rart.

For i kampen om å bli USAs president dei neste fire åra står Trump svakare og svakare.

Monmouth-universitetet har spurt folk kven dei meiner har handtert koronakrisa best. 72 prosent meiner guvernøren deira har gjort ein god jobb.

Berre 42 prosent meiner det same om Trump.

Det er stort sett guvernørane som har gått inn for å stengje ned samfunnet. Tala tyder på at amerikanarar flest ønskjer ei kriseleiing som vågar å ta upopulære grep.

Det ser ikkje betre ut når meiningsmålarane spør kven ein vil stemme på til hausten.

På dei nasjonale målingane leiar demokraten Joe Biden med om lag fire prosentpoeng på dei siste ti målingane.

Sånn var det òg før koronakrisa slo inn.

Men det er delstatane som tel, og der er det større endringar. Michigan var ein av delstatane som gjorde Trump til president i 2016. Då vann han med 0,23 prosents margin.

På snittet av målingane har Biden no ei leiing på 7,6 prosentpoeng.

Biden gjer det faktisk betre enn Clinton i alle delstatane som har tre eller fleire meiningsmålingar i 2020.

Biden nærmar seg òg den magiske grensa på 270 valmenn, som er det som skal til for å vinne presidentvalet.

På snittet av delstatsmålingane, har Biden 238 valmenn. Trump har berre 66.

Det er framleis seks månader til valet, så alt kan sjølvsagt endre seg. Men tala viser kvifor Trump ønskjer at koronakrisa skal ta slutt, og at USA kan gå tilbake til normalen. For då har han ein sjanse til å vinne. Men den verkelegheita kan han ikkje ønskjedrøyme seg til.