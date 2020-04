Hvis man skal knuse glasstakene som hindrer kvinner å nå til topps i norsk samfunnsliv, bør noen først bryte ned døren til Norske selskab.

Her er de siste dinosaurenes dansegulv

At hele 1200 menn i toppen av norsk samfunnsliv er medlem av denne herreklubben, er så pinlig.

Publisert I går 23:19

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Tidligere direksjonsformann Carl Christian Gilhuus-Moe og direktør Eivind K. Schøyen i en av Norske selskabs salonger. Giilhus-Moe er blant dem som har vært sterkest imot at kvinner skal få bli medlemmer. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Her er noe du kanskje ikke så komme, i år 2020:

I den eksklusive herreklubben Norske selskab i Oslo, der omtrent hele den mannlige samfunnseliten er medlem, krangler herrene om kvinner skal gis medlemskap eller ikke.

Følgende paradoks har oppstått:

De som er på fremtidens og likestillingens side, orker ikke være med lenger. De som fremdeles vil holde kvinner utenfor, blir værende.

Slik er tiden satt i revers, og landets økonomisk-politiske toppsjikt satt i skammekroken. Sjelden har kollektiv utmelding vært mer på sin plass.

Det er Dagens Næringsliv som har avslørt rabalderet i landets mest lukkede klubb, og det er fascinerende lesning.

Norske selskab, eller «Norsken», som medlemmene kaller den, ble stiftet i København i 1772 av en gjeng frittenkende, norske studenter.

Mest kjent blant dem var dikteren Johan Herman Wessel. Han var åndshøvdingen blant landets radikale studenter, de var glade i dikt, vin, sang og opplyst samtale om frihet og rettferdighet.

Selskabet eier og holder til i den staselige bygården Akersgata 19 rett bak Stortinget. Der finnes det en egen restaurant, et bibliotek uten røykeforbud, og en av landets viktigste samlinger av norsk kunst.

Noen av de mest kjente medlemmene er Kjell Inge Røkke, Stein Erik Hagen, tidligere Equinor-sjef Helge Lund, investor Jens Ulltveit-Moe, tidligere Schibsted-sjef Rolv-Erik Ryssdal og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H). Pluss tidligere statsminister Kåre Willoch (H) og pianist Leif Ove Andsnes.

Listen over de 1200 herrene er som en adelskalender for norsk politikk, kultur og næringsliv.

Her i Akersgata 19 holder Norske selskab til. Kun herrer får bli medlemmer av den eksklusive klubben. Foto: Norske selskab

Hva som egentlig er «Norskens» formål i dag, er vanskelig å få tak på. Men å lese om klubben er som å åpne døren til et gravkammer, et velduftende et.

Her eimer det Chateau Lafite-viner og lange sigarer, møllkuler og silkeskjerf og konservative holdninger til samfunnets normer og fjerning av kjønnsbarrierer.

Bråket det siste året oppsto da «direksjonen» ville behandle et forslag om at kvinner skulle få adgang til Det norske selskab.

Den påfølgende debatten har ikke vært dannet, og frontene har vært uvanlig steile. Forslaget er foreløpig skrinlagt på grunn av den sterke motstanden. Og hevnaksjonene er i gang.

Blant annet har godseier Leopold Løvenskiold krevd at investor Christian Ringnes og advokat Cato Schiøtz skal ekskluderes.

Grunnen er at de tillot seg å diskutere klubbens kvinnekrangel i debattprogrammet Dagsnytt18 på NRK.

En gruppering mener alle som jobber for å gjenoppta «kvinnesaken», skal ekskluderes. Slik settes selveste ytringsfriheten under press i Wessels gamle klubb.

Konflikten har ført til flere prominente utmeldelser. Blant dem er forlagssjef Mads Nygaard, musiker Arve Tellefsen og kommunalminister Nikolai Astrup (H). Det er jo fint.

Men vi kan saktens undres over hvorfor statsråd Astrup syntes det var greit å bli medlem i utgangspunktet. Her er det flere samfunnstopper som bør ta en rundvask av dømmekraften sin.

For avsløringene i DN bekrefter våre fordommer mot eliten, spesielt den typen som trives best i demokratiets skygger. Hvorfor ellers skulle så ressurssterke menn se seg tjent med å være medlem i en sånn klubb?

Det er vanskelig å tro at det bare er for å bedrive hyggelig passiar under overvektige lysekroner, i fred for masete kvinnfolk.

For Norske selskab tilbyr først og fremst lukkede nettverk.

Hvis de vil, kan medlemmene gjøre tjenester og gjentjenester, og kanskje ta uformelle beslutninger om politikk, investeringer og samarbeid. Uten plagsomt, offentlig innsyn.

Det kan godt hende det er gode avgjørelser. Problemet er at det skjer i dype lenestoler i avstengte rom, ikke i åpne fora og inkluderende debatt.

Her i Akersgata 19 sitter makten, og her vil den helst sitte i fred.

Norske selskab eier bygget selv. Her er egen restaurant, bibliotek og noen av landets mest verdifulle kunstverk, blant annet av Edvard Munch. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Norsken» burde selvfølgelig åpne vinduene og slippe inn litt luft fra vindene som har blåst over landet siden 1960-tallet.

Det blir ingen «opplyst samtale» hvis det bare sitter reaksjonære menn rundt bordet. Herreklubben kan alene være en del av forklaringen på hvorfor det fremdeles er få kvinner i toppledelse og styrer i Norge.

Hvis man skal knuse glasstakene som hindrer kvinner å nå til topps i norsk samfunnsliv, bør noen først bryte ned døren til Norske selskab.

På den annen side: Slik tilstanden er nå, vil det kanskje ikke være attraktivt for kvinner å bli medlem uansett.

Så den mest fornuftige utgangen på denne parodiske historien er at så mange medlemmer melder seg ut, at Norske selskab legger seg selv ned.

Å fortsette på samme konservative mannemåte som i dag, er en fornærmelse mot fritenkerne som opprettet selskabet i København for 248 år siden.

Huset kan gjøres om til museum for norsk opplysnings- og likestillingshistorie. Kunsten og de forstokkede holdningene henger allerede på og i veggene.

Det som trengs, er påfyll av nye tanker og ideer.