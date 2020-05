Kommunane kan ikkje stole blindt på staten

Utan nye pengar frå staten, må Bergen kommune kutte i tenestetilbodet.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Bergen kommune tapar stort på koronakrisa. Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) (til v.) og finansbyråd Erlend Horn (V) må kutte i budsjettet, om ikkje staten kjem med nye tiltak snart. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

Etter fleire år med éin milliard i pluss, planla politikarane at Bergen kommune skulle gå med 250 millionar i overskott i 2020.

Det skjer ikkje. Heile overskottet – og meir til – vert vaska vekk av koronaviruset.

Ingen veit kva resultatet blir. For sjølv etter at regjeringa la fram sitt reviderte budsjett tysdag, veit ikkje byrådet kor stor del av koronarekninga staten faktisk kjem til å ta.

Staten skal nemleg bruke det neste året på å greie ut kor store tapa blir for kommunesektoren.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) seier at ingen kommunar er i akutt økonomisk krise på grunn av korona. Difor bør dei heller ikkje planlegge kutt i tenestene og utsetje eller avlyse investeringar.

Astrup har rett i at det ikkje er kommunane det hastar mest for. Dei risikerer ikkje å gå konkurs, slik mange bedrifter står i fare for å gjere.

Men om tapa blir for store, må kommunane planlegge for den nye situasjonen. Og så lenge staten berre delvis kompenserer tapet, må kommunane planlegge med den kunnskapen dei har.

Noko anna vil vere uansvarleg.

I Bergen ligg kommunen an til eit tap på rundt 400 millionar kroner i 2020, etter at staten har dekka deler av rekninga. Inntektene har gått ned, medan utgiftene har gått opp.

Og sidan krisa langt frå er over, vil dei økonomiske konsekvensane truleg bli verre.

For sjølv om ein del av utgiftsveksten er knytt til ekstraordinære tiltak, som meir reingjering og fleire vikarar, kan inntektstapet vare i fleire år.

Når færre er i jobb, får kommunane lågare skatteinntekter.

Ein føresetnad for at kommunane skal bli godt nok kompensert, er at ein blir einig om kva kommunane har tapt på krisa.

Regjeringa skriv at kommunesektoren har hatt eit inntektstap på 14,2 milliardar kroner. KS meiner at tapet er på mellom 18 og 27 milliardar.

Om KS har rett, kan regjeringa «fullt ut kompensere» eit tap som er langt lågare enn det reelle tapet, blir det framleis raude tal for kommunane.

Regjeringa har vist at dei kan snu seg rundt for å møte den økonomiske krisa som råkar oss no, med krisepakke etter krisepakke.

Difor kan kommunane framleis tru på Astrups lovnader. Men den trua kan ikkje vere blind. Og ein kan ikkje balansere neste års budsjett med håp.