Abid Raja kan ikke danse seg ut av dette ansvaret

Å la norske museer gå konkurs, vil være en fallitt for regjeringen.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Krisevarselet fra Kode tyder på at det bare kommer til å egne mer på kulturminister Abid Raja i ukene som kommer. Foto: Terje Bendiksby

Selvfølgelig kan ikke staten og Bergen kommune la Kode-museene gå konkurs utpå høsten.

Her finnes kunst og kulturminner til enorme verdier. Og det vrimler ikke akkurat av andre museumsaktører som kan ta på seg jobben med å sikre og stille dem ut.

Kommunen kan heller ikke ta over det økonomiske ansvaret for en institusjon som åpenbart har nasjonal verdi.

Kode er ikke til pynt. Museet har ansvar for kunstverk og bygg som er sentrale deler av norsk kulturhistorie, og dermed av vår hukommelse og identitet som landsdel og nasjon.

Edvard Griegs hjem på Troldhaugen, Ole Bull-slottet på Lysøen og Harald Sæveruds Siljustøl er blant dem.

Å la dem forfalle eller gjøre dem utilgjengelige for publikum, bør være uakseptabelt for byrådet, bystyret og alle som har minst et gram omsorg for kulturfeltet.

Men jeg skulle gjerne ha vært flue på skjermen da Kode-direktør Petter Snare hadde videomøte med kulturminister Abid Raja (V) forrige uke.

Sannsynligvis var det en studie i velformulert passiv-aggressivitet fra Snares side, og en øvelse i uforpliktende jazzprat fra Rajas kant av landet.

At Kode-sjefen velger å gå så alarmistisk til verks nå, tyder på at Raja ikke hadde noe som helst å komme med.

Kulturministeren bør ikke være overrasket over at det kommer en strøm av klager fra et kulturfelt som er dønn avhengig av det offentlige for å overleve.

Regjeringen har vært raus med krisepakkene, men hastverket under koronakrisen gjør også at de noen ganger bommer på målet.

Kodes problem er at de ikke får penger fra pakkene som har kommet til nå.

Et kriterium for å få støtte, er at museet ikke må få mer enn 60 prosent av sine midler fra det offentlige til vanlig drift. Kodemuseene ligger over denne grensen.

I tillegg sliter museet med gjeld og negativ egenkapital. Noe av det skyldes en svært kostbar innsats for å rense museumsgjenstander for betongstøv, etter en fæl byggetabbe i direktør Karin Hindsbos tid.

Flere norske museer er kanskje i samme kritiske situasjon. Etterslepet på vedlikehold ved norske kultur- og museumsbygg er betydelig.

Kulturstiftelser som Litteraturhuset i Oslo er også i uvær. De faller heller ikke inn under krisepakke-kriteriene.

Samtidig fortviler kunstnerorganisasjonen Creo, fordi regjeringen reduserer rammen for krisehjelp til selvstendig næringsdrivende, kort tid etter at den ble lansert.

Svært mange kunstnere og kulturarbeidere driver nettopp egne foretak eller bedrifter. Creo jobber fremdeles med å forstå hvordan støtteordningene skal tolkes.

Om nasjonale museumsinsitusjoner her i landet begynner å begjære seg konkurs, er det en fæl ydmykelse for regjeringen.

Tirsdagens Kode-nyhet var åpenbart et forsøk på å riste litt liv i Erna Solberg (H) og mannskap.

Det burde være mulig å gjøre enkle grep for å sikre museene videre drift. Å fjerne 60 prosentskriteriet for å få krisehjelp, kan være en god begynnelse.

Mangelen på handlekraft og tydelighet fra kulturministeren kan få en til å lure. Ønsker regjeringen å benytte koronakrisen for å slanke og effektivisere driften av statsstøttede kulturinstitusjoner?

Det er vanskelig å se for seg Abid Raja i rollen som den typen økonomisk darwinist. Risikoen er formidabel.

Jeg kan ikke tenke meg at Raja ønsker å bli stående igjen som han kulturministeren som bevisst bidro til å rasere deler av norsk kulturliv.

Det er behov for betydelig oppklaring og rydding, ikke bare for museumsfeltet. Men krisevarselet fra Kode tyder på at det bare kommer til å regne mer på Abid Raja i ukene som kommer.

Hvis han ønsker å fremstå som helten i denne undergangshistorien, bør han komme med klare svar og friske penger snart.