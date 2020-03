No står det mellom desse to

Joe Biden såg ut til å vere ferdig. No er han plutseleg favoritt til å bli Trumps motkandidat i november.

Etter super-tysdag står Bernie Sanders (t.v.) og Joe Biden igjen som dei to mest sannsynlege presidentkandidatane til demokratane før haustens val. Foto: Jonathan Ernst/Reuters, NTB Scanpix

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Dei amerikanske primærvala har verkeleg gått i alle retningar dei siste vekene. Kandidatar som Pete Buttigieg og Amy Klobuchar har både fossa fram og trekt seg frå valkampen.

Michael Bloomberg kom inn frå sidelinja, men i sitt første møte med veljarane stoppa det heilt opp. Han har brukt over ein halv milliard dollar på valkampen, og alt han vann var stillehavsøya Amerikansk Samoa.

Milliardæren bryt ikkje eingong sperregrensa på 15 prosent i statar som Virginia, North Carolina og Minnesota. Dei vert viktige i haustens presidentval.

Det einaste som har vore sant gjennom heile valkampen til no, er at den mest radikale kandidaten, Bernie Sanders, har gjort det godt.

Men super-tysdag vart ikkje Sanders-tysdag. Han vann California, Colorado, Utah og heimstaten Vermont.

I Alabama måtte han kjempe mot sperregrensa.

Det Sanders verkeleg skulle bidra med var unge veljarar. Og valdagsmålingar i fleire delstatar tyder på at han vann klart blant dei yngste. Men det ser ikkje ut til at Sanders har fått fleire unge til å stemme.

Då ryk noko av argumentet for at han kan slå Trump. Sanders må nok avfinne seg med at han kjempar om dei same veljarane som alle andre.

Den einaste gode nyheita for Sanders-kampanjen er sigeren i California, som ligg an til å bli litt større enn venta.

For resten av natta tilhøyrde Joe Biden.

Han var den store favoritten før dei første stemmene var avgitt i januar. Men den tidlegare visepresidenten til Barack Obama sleit så veldig i dei første nominasjonsvala at han kunne trekt seg.

Men alle som overpresterte der, er anten ute av kampen eller er – som Bloomberg – milevis bak dei to i tet.

Bidens halmstrå var målingane som tyda på at han kunne gjere det betre enn dei andre moderate motkandidatane Buttigieg og Klobuchar i meir mangfaldige delstatar.

Og er det éin ting Biden gjorde natt til onsdag, så var det å overgå desse målingane. I Minnesota knuste han prognosen til Nate Silver i Fivethirtyeight.com med 15 prosentpoeng.

Det kan nok skrivast til at Klobuchar trakk seg før heimstaten hennar gjekk til val. På dei to siste målingane i Minnesota, låg ho an til å vinne med 25–27 prosent av stemmene.

Difor er nok resultatet i Virginia endå meir imponerande. Der slo han Silvers modell med ti prosentpoeng, og fekk nesten fleire stemmer enn Hillary Clinton og Sanders fekk til saman for fire år sidan.

Venstrefløyen til demokratane vil truleg skulde dei skuffande resultata på to faktorar. Den eine er at fleire moderate kandidatar trakk seg like før valdagen, noko som gjorde at Biden kunne vinne fleire delstatar enn han elles ville gjort.

Det føyer seg inn i historia til Sanders-kampanjen om at partielitane ikkje vil ha han. Det er kanskje ikkje så rart heller, sidan han knapt er medlem av partiet.

Den andre syndebukken blir nok Elizabeth Warren. Ho er ikkje like radikal som Sanders, men tilhøyrer definitivt venstresida i partiet. Trass i fleire gode debattar, har Warren gått frå skuffelse til skuffelse i dei første nominasjonsvala.

Ho kunne trekt seg før super-tysdagen, og det ville truleg gitt Sanders eit lyft. Ho vann ikkje ein einaste delstat i natt. I heimstaten Massachusetts fekk ho 21 prosent. Biden slo Sanders med sju prosentpoeng.

I dei fleste andre delstatane hamna ho under sperregrensa. Hadde ho i det minste komen over den, ville ho hatt fleire delegatar bak sitt kandidatur. Ho trekk seg truleg frå nominasjonen no, og dei delegatane kunne gått vidare til Sanders.

Mange av delegatane er framleis ikkje fordelt onsdag morgon. Sigeren til Sanders i California betyr nok at delegatrekneskapen blir relativt jamn frå dei 14 delstatane som stemte i natt.

Difor er sjansen stor for at ingen har fleirtal når demokratane skal samlast til landsmøte i juli. Men partiet har fått ein ny storfavoritt.

Biden er tilbake på topp, der han var før nominasjonssirkuset byrja i januar.