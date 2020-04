Utan pensjonistar stansar Noreg

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Det spørst om pensjonistane vil trø til like tungt for å halda hjula i gang i viruskrisa som vi gjorde i finanskrisa for dryge ti år sidan. Den gongen valsa landets finansminister rundt på Karl Johan og veiva med handleposane sine. Kjøp, kjøp! Alle mann til butikkane! trygla Kristin Halvorsen, sjølvaste SV-dronninga på den tida. Om vi kjøpte?

Vi svei plastkorta for å berga finansministeren og fedrelandet. Utan pensjonistar stansar Noreg, kunne vi finna på å seia til kvarandre når vi tok ein handlepause på kaffistova.

Det einaste som eg forventa av pensjonistane i denne snuen, er at vi burer oss inne og får fårepølse og skumma kultur og oppskorne brødskiver levert på gatedøra. Til vårt eige beste. Den nye finansministeren, Ernas mest trufaste våpendragar, har ikkje bede oss om noko som helst, bortsett frå å gjera oss usynlege.

Høgres bokførar har dessutan minna oss på kor store innhogg vi gjer i budsjetta hans. Rett skal vera rett, ryddesjauen hans Jan Tore Sanner er langt tyngre enn Kristin Halvorsens gullkortutdeling til banksjefar og utausing av oljepengar.

Vi er ikkje like godt stilte no som i 2009, vi pensjonistar heller. Den gongen gjorde vi som alle andre, lånte oss til velstand. Vi la oss ekstra i selen for å få fart på maskineriet til Kristin Halvorsen. Med full utteljing kunne vi eta opp hus og hytter, slik at berre kjellarmurane stod att (til dekning av

nedgravingsutgiftene) når vi vart varig utmelde av Nav.

No risikerer vi å bli raka fant. Sydens sol og franske ostar er tynte av eurokursen. Utvandra pensjonistar må leva på nordavind og nåde. Ikkje ein gong pensjonen er trygg. Går bustadprisane ned, kan fortøyingane ryka. Men ettersom gamle folk ikkje plar spara til vi blir gamle, stiller vi pensjonistar framleis opp for finansminister og fedreland.

Vi må kjøpa til vi døyr.