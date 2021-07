Er du i tvil før valget?

Med valget om hjørnet, er mange fortsatt usikre. Medienes valgomater, som blir stadig mer populære, tilbyr hjelp til å finne ut hvem man er mest enig med.

Men svarene de gir reduserer politikken til enkeltsaker. De forteller deg ingenting om hva som binder synet på enkeltsakene sammen.

Om du fra før av ikke ser en tydelig retning for politikken, blir den neppe særlig klarere for deg av å ta stilling til isolerte spørsmål.

For å få overblikket, se heller på språket ditt – på måten du ubevisst snakker om politikk på.

Blir du klar over hvilket politisk språk som appellerer til deg, så forstår du hva som for deg er viktigst i politikken. Og valget ditt blir enklere.

Ifølge Arnold Klings lille bok «Three Languages of Politics» fra 2017, er det tre hovedmåter å snakke om politiske spørsmål på: Det er «ordensspråket», «frihetsspråket» og «undertrykkelsesspråket».

Konservative er mest opptatte av å skape et ordnet samfunn. Kaos er det de frykter mest.

Liberale snakker om å skape mest mulig frihet og minst mulig innblanding i enkeltmenneskets valg.

Progressive, eller venstresiden, snakker mest om å forhindre undertrykkelse.

Nesten enhver politisk konflikt kan beskrives i disse tre språkene.

Ta den pågående debatten om rusreformen:

For noen er det viktigst å håndheve orden i gatene og å forhindre at unge får et løssluppent syn på narkotika (det konservative språket).

For noen handler reformen primært om voksne menneskers rett til å bestemme om de vil gjøre noe som ikke skader andre (det liberale språket).

Og for noen handler rusreformen om å hjelpe dem som undertrykkes av et strengt strafferegime (det progressive språket).

Forstår vi de ulike språkene, forstår vi også bedre hvorfor vi ikke klarer å bli enige.

Men hvorfor snakker vi forskjellige politiske språk?

Her finner vi et høyst originalt svar fra den kognitive lingvisten George Lakoff:

All vår erkjennelse av abstrakte fenomener – som «staten» og «politikken» – er metaforisk.

Altså: Vi tenker om abstrakte fenomener som om de var noe annet, noe som er mer konkret, som vi så bruker til å forstå det abstrakte fenomenet.

I politikken er den rådende metaforen «nasjonen er en familie». Dette ser vi i dagligdagse uttrykk som «fedrelandet», «broderfolket», «Landsmoderen» og «heimevernet», eller når vi synger om «alt hva fedrene har kjempet».

Hvis vi ikke hadde en felles grunnleggende metafor om nasjonen som familie, så ville disse utsagnene ikke gi mening. De ville være like pussige som om vi snakket om «kollegalandet» eller om «Landslærerinnen».

Alle vet hvordan en familie fungerer, og denne kunnskapen bruker vi ubevisst til å forstå hvordan staten fungerer.

Og her kommer poenget: Folk har ulike oppfatninger om hvordan en familie burde fungere. Dette gir seg utslag i ulike oppfatninger om hvordan staten burde fungere.

Det er ifølge Lakoff to hovedmodeller for familien. I den ene modellen oppdras barna med respekt for foreldrenes autoritet og tydelige konsekvenser dersom reglene brytes. Slik skal barna forberedes på konkurransen og farene som voksenlivet bringer.

I den andre modellen legger man vekt på barnas behov for omsorg og støtte. Om de ikke klarer kravene som stilles, må de få ytterligere hjelp, i stedet for disiplin.

Hva skjer når disse modellene overføres til politikken via metaforen om nasjonen som en familie? Da får man ifølge Lakoff to måter å tenke om politikk på:

Konservative er mer opptatt av disiplin og autoritet. De vil ha strengere straffer, de vil forby tigging, de vil styrke forsvaret, og de vil ha aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.

Progressive er mer opptatt av å vise omsorg for dem som ikke klarer seg selv: De vil ha økte trygder, de vil ha gratis skolemat, de vil ta imot flere flyktninger, og de vil beskytte sårbar natur mot oljeutvinning.

Det tydeligste skillet finner vi i synet på markedet.

For høyresiden er markedet forstått metaforisk som en disiplinerende autoritet.

De hardtarbeidende og disiplinerte vil belønnes av markedet. De late vil straffes. Suksess i markedet er dermed fortjent av dem som lykkes, og staten bør da ikke ta ifra dem gevinstene gjennom omfordelende skatter som arveavgift og formuesskatt.

Venstresiden har et annet syn: Markedet er et nullsumspill som ubønnhørlig skaper tapere. Som i en familie må vi ha omsorg for alle, også de som av ulike grunner ikke havner på toppen av den økonomiske pyramiden.

Derfor må vi omfordele, slik at alle i familien klarer seg.

De fleste vil nok mene at både disiplin og omsorg har en viss plass i politikken.

Både det konservative og det progressive språket taler til oss, i tillegg til det liberale språket. Men et av språkene kan likevel appellere mer og oftere enn et annet.

Hvor man lander langs en akse fra høyre til venstre, er dermed noe som delvis avgjøres i underbevisstheten, i metaforene som vi ubevisst bruker til å tenke om politikk.