Vinnarhistoria, der alt du tek i blir til gull. Taparhistoria, der alt blir til gråstein. Eg har prøvd begge.

Eg vakna opp, og gnidde søvnen ut av auga. Det vart for få timar søvn, men timane var i det minste gode.

Eg skrudde på radioen, og kjende allereie etter få sekund at adrenalin vart pumpa rundt i kroppen. På ei ny måling gjekk vi fram igjen, og eg høyrde mi eiga røyst frå i går le høgt og kvitre noko om at dette er eit teikn på at folk vil ha skifte, og at våre verdiar står sterkt. «Det var en smørblid Bård Vegar Solhjell» utannonserte studioverten meg i det fjerne.

For eg var allereie langt inne i dagens VG. Det vil seie, eg var ikkje inni den. Eg var på framsida. Smurt ut over heile framsida. Dei hadde brukt biletet frå den vesle augneblinken då hjelmen fall halvvegs ned over auga mine, slik kommunikasjonssjefen frykta. Ho fekk det intenst vaktsame blikket med ein gong det skjedde, og ville få fotografen med på å leggje det vekk. Men eg vinka avverjande, full av mi vanlege blanding av overdriven sjølvtillit og naivt godsinn.

No var biletet der. Ikkje det der eg stressa oppdaga at hjelmen datt ned, men det der eg drog den opp medan eg serverte eit kunstig smil. «Trygg og ekte» stod det med store bokstavar. VG hadde spurt fem ekspertar på retorikk om kvifor eg og SV hadde slik suksess i denne valkampen. Dei sa ulike ting, men desse to orda var gjennomgangstonen.

Episoden med hjelmen var brukt som døme. «Berre ein trygg person tar det så avslappa, og ler hjarteleg medan han rettar opp feilen. Berre ein ekte person hindrar rådgjevarane sine i å stoppe bruken av biletet», stod det i avisa.

Bullshit. Frå ende til annan. Men den typen bullshit ein fort tek til seg idet den siste valkampveka går mot slutten.

Eg var sliten, men det syntest ikkje. Heldigvis, for eg skulle gjennom eit tøft program i Bergen. Eit program eg normalt hadde grudd meg til, men i dag? Nei.

Eg fekk rett. Publikum smilte varmt mot meg då eg snubla på veg inn på museet klokka 11, og programleiaren gjorde det same då eg snubla i orda på Dagsnytt 18. Oppmøtet er bra der eg kjem, og dei kritiske spørsmåla få og nærmast ei transportetappe på veg mot det journalistane eigentleg lurer på: Kvifor går det så bra? Og korleis kjennest det?

Eg hasta tilbake til hotellet på Bryggen, men fekk lyst på nokre minutt for meg sjølv. Skritta mine leia meg ut på Dreggekaien, der eg såg ut over Vågen. Og så skjedde det. I eit innfall av galskap og overmot sleppte eg meg ut for kanten, ned på vatnet – og der vart eg ståande. Eg tok eit første nølande steg, så eit til, og ja. Eg gjekk. På vatnet!

Eg auka farten, fann balansen, og snart spaserte eg med retning Holbergkaien på andre sida, medan eg skimta Askøy der ute på styrbord side. Og veit du kva? Eg var ikkje eigentleg så overraska, eg kjende på meg at eg har dette i meg nett no. Å gå på vatnet.

Eg vakna opp, og gnidde søvnen ut av auga. Eg prioriterte å leggje meg tidleg i går, men det kjennes som eg knapt har søve. Kverna har gått i heile natt; Korleis kan vi snu det?

Eg skrudde på radioen, førebudd på den første trykken. På ei ny måling gjekk vi tilbake igjen, og eg høyrde mi eiga røyst frå i går ettermiddag. Svarte smørblidt på spørsmål om kvifor det går dårleg med å vise til at den endelege målinga skjer på valdagen, før eg la inn ei setning om kva dette valet står om. «Det var en hardt presset Bård Vegar Solhjell» utannonserte studioverten meg i det fjerne.

For eg var allereie langt inne i dagens VG. Det vil seie, eg var ikkje inni den. Eg var på framsida. Smurt ut over heile framsida. Dei hadde brukt biletet frå den vesle augneblinken då hjelmen fall halvvegs ned over auga mine, slik kommunikasjonssjefen frykta. Ho fekk det intenst vaktsame blikket med ein gong det skjedde, og ville få fotografen med på å leggje det vekk. Men eg vinka avverjande, redd for konsekvensane. Eg kjende dessutan på meg at eg hadde handtert det humørfylt og elegant.

No var biletet der. Ikkje det der eg drog den opp medan eg serverte eit varmt smil, men det der eg stressa oppdaga at hjelmen datt ned. «Usikker og famlande» stod det med store bokstavar og sitatstrek framfor. VG hadde spurt fem ekspertar på retorikk om kvifor det gjekk så dårleg denne valkampen. Dei sa ulike ting, men desse to orda var gjennomgangstonen.

Episoden med hjelmen var brukt som døme. «Han har noko famlande ved heile si framtoning, symbolisert av at han mistar hjelmen heilt grunnlaust. Når det skjer, blir han straks usikker. Han fører seg ikkje som ein leiar, ganske enkelt».

Bullshit. Frå ende til annan. Men etter to-tre veker med bullshit, er det nesten så du trur på det sjølv. Å slåst mot det er ein kamp mot vindmøller.

Eg var sliten, men tok meg saman. For eg skulle gjennom eit tøft program i Bergen. Eit bra program eg normalt hadde gledd meg til, men no låg den diffuse frykta der langt bak i hovudet.

Eg fekk rett. Fotografane var der då eg snubla på veg inn på museet klokka 11, og programleiaren kommenterte det då eg snubla i orda på Her og Nå. Journalistane spør høfleg om eit par punkt i programmet, men det er berre ei transportetappe mot det dei eigentleg lurer på: Kvifor går det så dårleg?

Eg hasta tilbake til hotellet på Bryggen, men trengte nokre minutt for meg sjølv. Skritta mine leia meg ut på Dreggekaien, der eg såg ut over Vågen. Og så skjedde det. Eg kjende det først som ei kløe, så eit press mot beina. Trykket auka gradvis, og eg vart pressa nedover, mot asfalten. Den gav etter. Sakte vart eg pressa ned gjennom bakken. Ikkje smertefullt, ikkje ofseleg, berre sakte og tungt. Eg kjende meg sjølv søkke ned under overflata.

Eg var ikkje eigentleg så overraska, eg kjende på meg at eg har dette i meg nett no. Og sjølv om eg streta mot, ja så var det nesten godt å tenkje på. For no forsvann fotografane, spørsmåla, nederlagskjensla også.

Dette har ikkje skjedd. Ingen av delane. Men det kunne skjedd. Det er bygd på verkelege hendingar, som det heiter. Ja, ikkje alt då.

Moderne valkamp kan vere spennande, viktig og informativ. Men medielogikken har også ein tendens til å skape sine eigne historier. Vinnarhistoria, der alt du tek i blir til gull. Taparhistoria, der alt blir til gråstein.

Eg har prøvd begge. Ingen av dei var reelle uttrykk for politikk, person eller situasjon då vi stod i dei. Kanskje skugga dei tvert imot for valkampar som handla meir om sakene.