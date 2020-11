Terje Breivik og Sveinung Rotevatn kjempar for si politiske framtid

Endeleg er det ein personkamp i Venstre igjen. Denne gongen står det om den svært usikre fyrsteplassen i Hordaland.

Jens Kihl Kommentator

Terje Breivik og gitaren opna Venstre-landsmøtet i haust. Til høgre står Sveinung Rotevatn og inspiserer utgravinga av Gjellestadskipet. Foto: Geir Olsen og Fredrik Hagen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

For å ta dei to viktigaste spørsmåla fyrst:

Mykje tyder på at Sveinung Rotevatn ligg best an til å vinne fyrsteplassen for Venstre i Hordaland. Og mykje tyder på at han i så fall ikkje kjem på Stortinget.

For Terje Breivik er dette siste sjanse for å ha ei framtid i rikspolitikken. Han blei kasta som Venstre-nestleiar, og no kan han også miste stortingsplassen.

Men kanskje står det endå meir på spel for Sveinung Rotevatn. Han blei ikkje valt som partileiar. Om han heller ikkje får fyrsteplassen i Hordaland, vil eg tru at han må få seg ein jobb utanfor politikken etter valet.

Då kan det hende Sveinung Rotevatn ikkje blir å finne i Venstre-leiinga så frykteleg lenge.

Les også Jens Kihl: Trine Skei Grande er nesten ubehageleg ærleg

Hittil ligg Rotevatn eit hestehovud framfor Breivik:

Lokallaga i Hordaland har røysta over kven dei helst vil ha på toppen av lista. Rotevatn har vunne i Bergen og Sunnhordland, i tillegg til å ha støtte frå Unge Venstre. Breivik har vunne i Øygarden og Voss/Hardanger.

Dette er berre å rekne som innspel til nominasjonsarbeidet, men det gjev eit inntrykk av kor sterkt dei står dersom det blir ei kampvotering på det endelege nominasjonsmøtet i februar.

Mitt inntrykk er at det er ei overvekt i nominasjonsnemnda som vil gå for Rotevatn, og at Breivik nok er mindre interessert i ei tøff votering med knapp siger. Men plassen dei kjempar om, er mildt sagt utrygg:

Vi må tilbake til juni 2018 for å finne ein månad der Poll of polls, som reknar saman snittet av meiningsmålingar i Noreg, plasserer Venstre over sperregrensa. På BT og VGs hordalandsmåling i august var Venstre ute av stortingsbenken.

Politisk er det nokre skilje mellom dei to kandidatane. Terje Breivik er meir sosialliberal der Sveinung Rotevatn er meir liberalistisk. I praksis står dei nok saman om dei aller fleste hovudsakene i Venstre – med eitt viktig unntak:

Terje Breivik har vore Venstres tydelegaste stemme mot å gå i regjering med Frp. Om han fell ut av stortingsgruppa, er den Frp-kritiske fløya etter kvart svært dårleg representert.

Les også Podkast: Slik skal ho ta Venstre over sperregrensa

Skilnaden mellom dei ligg nok meir i erfaring og arbeidsmåte. Sveinung Rotevatn blei aktiv i Unge Venstre i Bergen. Seinare blei han ungdomspartileiar, stortingsrepresentant, statssekretær og statsråd.

Han er ein erfaren debattant, ideologisk orientert og har blikket retta mot dei store, prinsipielle sakene.

Terje Breivik melde seg inn i Venstre det året Rotevatn kom til verda. Han har fire periodar bak seg i heradsstyret i Ulvik – to av dei som ordførar – før han blei generalsekretær, nestleiar og stortingsrepresentant.

Han går for å vere ein dyktig organisasjonsmann og ein som følgjer opp små og store saker – ikkje minst for Hordaland. Om djevelen sit i detaljane, er Breivik fanden sjølv i budsjettforhandlingar.

Terje Breivik fekk 4,4 prosent i sist stortingsval i Hordaland. Sveinung Rotevatn har tidlegare stilt i Sogn og Fjordane (der nominasjonsprosessen no står på vent fordi han prøver å få den meir attraktive plassen i Hordaland). Der fekk han 4,1 prosent ved sist forsøk.

Les også Jens Kihl: Kor djup er krisa i Venstre?

Ingen av kandidatane er perfekte. Rotevatn har ikkje budd i Hordaland på eit tiår. Konseptet med å ta inn listetoppar som ikkje bur i området, har vist seg å ha sterkt varierande suksess.

Breivik er for anonym, både i sosiale og tradisjonelle medium. Og kan hende blir han sett på som «gårsdagens mann» ettersom han ikkje fekk fornya tillit i partileiinga.

Kor som er: Det blir ein blytung jobb. I fjor hadde Venstre under 600 betalande medlemer i Hordaland. Av desse er noko over 200 i Bergen. Det er eit mildt sagt krevjande utgangspunkt for å drive valkamp.

Nominasjonen er så seint som midt i februar. Det gjev svært lite tid på å bli den samlande fyrstekandidaten for Venstre i Hordaland. Det siste må reknast som klassisk, uforståeleg Venstre-taktikk.

Men om du helst vil røyste på ein nynorskskrivande mann frå bygdene med briller, kan eg nesten garantere at Venstre er partiet for deg ved valet.