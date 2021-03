Denne målinga er skikkeleg godt nytt for Jonas Gahr Støre

Frp er derimot i alvorleg trøbbel.

Jens Kihl Kommentator

Påtroppande Frp-leiar Sylvi Listhaug, Ap-leiar Jonas Gahr Støre og SV-leiar Audun Lysbakken. Foto: Cornelius Poppe / NTB (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

På den ferske stortingsmålinga BT har gjort i Hordaland, er Arbeidarpartiet klart større enn Senterpartiet. På vår måling i desember var dei to partia jamstore.

Denne lokale målinga er i tråd med ei rekkje nasjonale målingar den siste tida, der Ap har styrkt seg mot Sp. Om dette skulle bli biletet framover, vil det gje minst to viktige avklaringar på raudgrøn side:

Jonas Gahr Støre vil ikkje lenger bli utfordra som dei raudgrønes statsministerkandidat.

Dette aukar sjansane for at SV blir ein del av ei raudgrøn regjering.

Til det siste fyrst: Ap går til val på ei raudgrøn regjering med Ap, Sp og SV som deltakarar. SV er interessert i anten regjeringsdeltaking eller anna formalisert samarbeid. Sp snakkar på inn- og utpust om ei «Sp- og Ap-basert regjering».

Vedum har med andre ord ikkje lova veljarane sine at SV ikkje skal sitje i regjeringa, men han prøver å halde sosialistane på smittevernvenleg avstand.

Les også I desember var Hans Inge Myrvold (Sp) inne på Stortinget. Nå har stortingsplassen og 15.000 velgere forsvunnet.

Dersom Ap blir vesentleg større enn Sp i valet, vil nok Støre ha lettare for å styre kven han vil ha med seg inn i regjering.

Senterpartiet taper fyrst og fremst veljarar til Ap og til gjerdet på denne målinga, men også til SV og MDG. Det kan vere eit uttrykk for at partiet ikkje blir oppfatta som patent i klimaspørsmål, men det er sjølvsagt vanskeleg å vite dei eksakte grunnane til slike veljarvandringar.

Nedgangen på over fem prosentpoeng frå desembermålinga er dramatisk for Sp. Nasjonalt får Senterpartiet no tøffare motstand frå andre parti og meir kritiske spørsmål frå journalistar.

Det siste er viktig. Det har vore nok saker om latteren til Vedum no.

SV held fram med å gjere sterke målingar i Hordaland, og er no nærast til å ta eitt mandat til. Det vil dei i så fall ta frå Frp, og det motiverer nok sosialistane litt ekstra.

Høgre gjer ei svært god måling. At nesten kvar tredje hordalending vil røyste Høgre ved valet, er nesten ein sensasjon. Erna Solbergs parti går klar av alt som heiter styringsslitasje etter åtte år ved makta.

Solbergs utviklingsminister Dag Inge Ulstein er fyrstekandidat for KrF i Hordaland. Han er på denne målinga inne på Stortinget.

Fem prosent oppslutning er betre enn dei verste krisemålingane KrF har hatt i Hordaland. Samstundes: For tjue år sidan var KrF tre gongar så store i Hordaland som dei er i dag.

Les også Jens Kihl: Var dette alt, Erna Solberg?

Det er ofte spanande kven som vinn fyrsteplassane i dei forskjellige partia, og kva lag dei representerer i partiet. I år har Oslo vunne kampen om fyrsteplassen hos både Venstre og MDG i Hordaland.

Venstres klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og MDG-nestleiar og tidlegare Oslo-byråd Arild Hermstad kjempar om mange av dei same veljarane, fyrst og fremst i bergensområdet. Ingen av dei kjem inn på Stortinget på denne målinga.

Les også Podkast: – Erna Solberg burde blitt treningsinstruktør, hun som er så opptatt av at folk må «gi litt mer»

Mest oppsiktsvekkjande er kanskje tala for MDG: I 2019 fekk partiet 9,9 prosent i lokalvalet i Bergen. På denne målinga får MDG berre fire prosent i Bergen, viser bakgrunnstala. Dei har med andre ord ein enorm jobb å gjere for å overtyde tidlegare veljarar.

På partibarometer kan vi også måle lojalitet, altså kor stor del av veljarane frå sist stortingsval som vil røyste på same parti éin gong til. Ingen kjem dårlegare ut enn Venstre: Over 70 prosent av dei som svarer at dei røysta Venstre sist, svarer at dei ikkje ville gjort det same no.

Dei to fløypartia Raudt og Frp slit på kvar sin måte. Raudt har i praksis berre veljarar i gruppa under førti år og busett i Bergen, og klarer ikkje breie seg ut til nye grupper.

Frp har definitivt både eldre veljarar og betre oppslutning på bygda. Halveringa frå sist val er likevel dramatisk. Partiets komande leiar Sylvi Listhaug har dei siste vekene profilert seg mykje på saker om barnehijab, Moria-leiren og moskear på Oslo aust.

Det har ikkje akkurat gjeve nokon oppsving på målingane for Frp. Førebels kan det verke som at veljarane meiner Listhaug-effekten er at ho gjer partiet smalare.

Dette kan endre seg når valkampen startar, dersom partiet då snakkar meir om samferdsle, skatt, forenklingar og andre saker som engasjerer breiare. På denne målinga taper partiet i bøtter og spann til både Sp, Høgre og gjerdet.

Førebels slit Listhaug tungt i si ny rolle. Og lite er så einsamt som ein populist utan veljartekke