Tre saker som har preget den politiske uken.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

1

Alvorlig kritikk mot Lan Marie Berg (MDG) har kastet Oslo ut i politisk kaos

Et flertall i Oslos bystyre ville kaste Lan Marie Berg (MDG). Hun nektet å føye seg etter mistillitskravet, men ender med å forlate byrådet likevel. Foto: Fredrik Hagen

Uken har vært preget av dramatikk i Oslo-politikken.

Etter at også Rødt stilte seg bak mistillitsforslaget mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG), var det flertall i bystyret for å kaste henne.

MDG-leder Une Bastholm kalte det et uttrykk for «mugne, patriarkalske fordommer», men kritikken er alvorlig: Berg unnlot lenge å informere om en budsjettsprekk på 5,2 milliarder kroner knyttet til ny vannforsyning.

Berg nektet å trekke seg, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svarte med et såkalt kabinettsspørsmål. Det er et politisk pressmiddel som betyr at hele byrådet går av når én byråd blir felt.

Dermed er hovedstaden kastet ut i politisk kaos. Et nytt byråd kan fort se ganske likt ut som det rødgrønne som gikk av, med unntak av byråd Berg, som varsler at hun uansett ikke kommer tilbake.

Høyre mener det er uverdig at byrådsleder Johansen tror han bare kan hoppe på igjen. De har bedt om noen dager til å utrede et alternativ, selv om et borgerlig byråd neppe får flertall.

Bergenspolitikken, som ellers er på norgestoppen i politisk drama, fremstår nå nærmest kjedelig. Men det er nok like greit.