Plutseleg slutta Sp-Vedum å snakke om distrikta. Var det så lurt?

Denne målinga er ein skikkeleg stjernesmell for Senterpartiet.

Jens Kihl Kommentator

Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum heime på garden. Foto: Heiko Junge / NTB (arkiv)

25,4 prosent til Arbeidarpartiet og 14 prosent til Senterpartiet. Det er veljaranes dom på denne ferske målinga hos BT og VG. Det er knapt mogeleg å tenkje seg betre nyhende for Ap på veg inn i landsmøtet denne veka:

Med slike tal er diskusjonen om Vedum eller Støre som raudgrøn statsministerkandidat parkert. Om Ap er nesten dobbelt så store som Sp, er dei i posisjon til å peike ut sine regjeringspartnarar. Dermed kan dei ta med SV og danne ei fleirtalsregjering, trass i eventuelle protestar frå Sp. Sjansen aukar for at Ap får prate meir om politikk og mindre om veljarsvikt, internbråk og maktkamp framover.

Den siste tida har Arbeidarpartiet greidd å snakke meir om politikk – og dei har gjort det på ein meir sjølvsikker måte.

Det var akkurat som om noko snudde då Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran, som nærast er idioterklært i Oslo-pressa, lanserte partiets løfte om halverte ferjeprisar. Valløftet blei omfamna frå Finnmark til Finnøy. Etter det har partiet hatt ein annan sjølvtillit.

Hos Senterpartiet går det altså motsett veg på denne målinga.

Partileiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum gjorde Senterpartiet til ein vinnar på målingane ved å snakke om distrikt. Og sentralisering. Og distrikt. Og sentralisering. Og det Noreg vi alle er så glade i.

Det bodskapet gjekk rett heim hos store delar av folket. Motstanden mot regjeringas strukturreformer er ikkje eit påhitt frå Senterpartiets pr-rådgjevarar. Det er eit ektefølt opprør fordi folk mistar makt, funksjonar og arbeidsplassar der dei bur.

Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran har i det siste vore mest i vinden for si mogelege deltaking på eit nachspiel i Bodø, men har også jobba med andre saker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (arkiv)

Men dei siste månadene har Sp-toppane knapt snakka om kommunereform, politireform eller domstolsreform.

I staden har det vore kravet om ikkje å måtte redusere bilfarta forbi barneskulane. At det framleis må gå an å køyre dieselbil til Aker Brygge.

Finst det verkeleg Sp-veljarar (utanom Jan Bøhler) som har «bilkøyring på Aker Brygge» som hjartesak?

Eller saka der NRK feilaktig påstod at Språkrådet meinte det var aktuelt å byte ut ordet «nordmann». Eller at folk ikkje må miste lappen for å fyllekøyre.

Eller at vi ikkje må gje politiet mindre makt i møte med rusavhengige. Det er nok svært mange Sp-veljarar som ikkje vil ha full avkriminalisering av narkotika. Samstundes er det nok ein del som opplever Sp som for hardhendte no.

Samanfatta: Det ser ut til at Sp har gløymt kva som gjorde dei store.

Det er også to andre forhold som kan spele inn: Senterpartiet har den siste tida hatt nokre ganske merkverdige utspel om klima. Og sjølv om mange Sp-veljarar er kritiske til MDG, er dei langt frå klimafornektarar.

I fleire saker har Sp og Frp blitt ståande saman den siste tida: Folk må få ete så mykje kjøt dei vil. Drivstoffprisane må ikkje auke. Vi må ikkje gje frå oss vaksine til verdas fattige.

I den siste saka stod Vedum bokstavleg talt ved Listhaugs side i NRKs Debatten. Der bør han nok ikkje stå for ofte om han skal overtyde veljarane om at ei røyst til Sp er ei røyst til eit kraftig brot med den politikken Frp og regjeringa har ført i åtte år.

Det kan godt hende dette snur for Senterpartiet. I alle fall om dei snakkar meir om transportplanar og mindre om transpersonar. Meir om Lavik brygge og mindre om Aker Brygge. Og meir om kommunereform og mindre om rusreform.

Men det krev ei markant kursendring.

På denne målinga har Ap, Sp og SV til saman 85 mandat. Dermed går målinga inn i ein trend der dei tre partia til saman har fleirtal på Stortinget. Det forsterkar nok Aps argumentasjon om at partiet bør få med SV i regjering.

Det er utenkjeleg å forhandle til dømes statsbudsjett med Høgre eller Frp, som er alternativa som kan gje fleirtal. Dermed kan ideen om eit styringsdyktig fleirtal med SV vere eit betre alternativ, så lenge KrF og Venstre ligg langt under sperregrensa.

Apropos sperregrensa: Både Raudt og MDG ligg over den magiske grensa på fire prosent på denne målinga. Til saman får dei 17 mandat og bidreg til at raudgrøn side ligg langt over borgarleg side.

Faktisk ville Miljøpartiet og Raudt til saman fått fleire stortingsmandat enn Frp. Det smaker nok ikkje godt for partileiar Listhaug.

I sum viser målinga eit større fall for Sp enn på andre målingar. Samstundes er det ikkje tvil om at tendensen har vore dalande for partiet dei siste månadene.

Var dette historia om partileiaren som flaug for nær sola?