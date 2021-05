Små steg i alle retningar

I helga blir det breie folkepartiet Høgre endå litt breiare.

Før tida prøver Frp å vere Senterpartiet. Det same gjer KrF. Venstre prøver å vere Høgre. Og Høgre? Dei er seg sjølv. Der ligg noko av grunnen til at Erna Solbergs parti etter åtte års regjeringsmakt framleis gjer det imponerande sterkt på målingane.

Helgas landsmøte ligg ikkje an til å bli eit distriktsopprør, eit klimaopprør eller eit kvinneopprør. Partiet må sjølvsagt forsvare den politikken dei har ført gjennom åtte år i regjering – den lengste perioden ved Kongens bord partiet nokon sinne har hatt.

Fornyingane er av det moderate slaget. Det blir ikkje store innstrammingar eller kursomleggingar. Staten skal nok halde fram med å vekse også om Høgre får fornya tillit.

Partiet skal diskutere om Noreg skal fjerne spelmonopolet til Norsk Tipping. I røynda er dette fjerna for lenge sidan, ved at internett har kome for å bli. Samfunnet vil nok også vere til å kjenne att om det blir fleirtal for å selje seg ned i Equinor.

Litt innstramming i justispolitikken. Kanskje litt grønare klimapolitikk. Nokre nye tiltak i skulepolitikken. Små steg i alle retningar. Sånn kan partiet breie seg vidare ut.

Fire månader før valet er det lite som tyder på at Erna Solberg får fire nye år som statsminister. Det raudgrøne forspranget er stort.

Det blir ofte sagt at valet blir avgjort av kven som går over og under sperregrensa. Men sjølv om Raudt og MDG fell under sperregrensa og KrF og Venstre går over, vil dei raudgrøne vinne klart med dagens målingar.

Det er ikkje fordi Høgre gjer det dårleg. Partiet ligg an til eit godt val, sjølv om partiet har falle litt på målingane dei siste månadene. Draumen om å bli Stortingets største parti er faktisk ikkje heilt urealistisk.

Men så lenge Frp ligg og kavar nede på åttetalet, har ikkje borgarleg regjering sjanse på å vinne valet. Det ser uansett ikkje ut til å plage Høgre-folk særleg mykje.

Høgres suksess skuldast sjølvsagt at folket meiner statsminister Erna Solberg og resten av regjeringa har gjort ein god jobb med handteringa av pandemien.

Men det kan nok også vere at partiet no får betalt for å ha stått for reformene sine, også når det har røyna på.

Det var ikkje mange til stades som kunne gje Høgre-leiaren applaus fredag. Foto: Berit Roald / NTB

Høgskulereforma, politireforma og kommunereforma var kontroversielle då dei kom. Samarbeidspartia har ofte ikkje hatt krefter til å stå last og brast med dei – sjølv ikkje med reformer dei eigentleg har vore for.

Det har ein pris. For sjølv om Høgre totalt sett gjer det bra, ser dei ut til å kunne miste stortingsplassane frå Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark. Også andre distriktsvalkretsar ligg dårleg an.

Dei siste vala har Høgre hatt representantar på alle fylkesbenkane på Stortinget. Det vil nok smerte om dei mistar denne breidda.

Høgre-leiinga slår effektivt ned alle forsøk på å gjere Høgre «meir Høgre»: Nei til å fjerne formuesskatten, selje sterkøl i butikkane eller fjerne sexkjøpslova.

Dei veit godt at det ikkje er desse sakene som har gjort Høgre store. I staden brukte partileiar Erna Solberg talen sin på å snakke om skule, helse, utanforskap og inkludering.

Det er breie saker som gjeld mange, og som gjer at også veljarar utan eige vinslott i Frankrike vurderer Høgre til hausten.

Høgre er så mjukt og varmt no at dei mest knallblå synst det blir litt mykje av det gode. Det går ikkje lang tid mellom kvar delegat som har ei sterk, personleg historie å fortelje.

Det siste temaet Solberg la vekt på i talen sin, var jobbskaping. «Med to hundre tusen mennesker utenfor arbeidslivet, må det å skape jobber fremover være prioritet nummer en», sa Høgre-leiaren.

Då kan det vere verdt å minne regjeringskollega Torbjørn Røe Isaksens ord frå 2019-landsmøtet: Det er ikkje politikarar som skaper jobbar i privat sektor. Det er det folk og verksemder som gjer.

Kanskje har Høgre blitt så redde for å vere for mykje Høgre at dei nesten har gløymt å vere på høgresida.