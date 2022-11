Det danske valet er over. No startar dramatikken.

Comebacket er fullkome for Lars Løkke Rasmussen, som igjen får ei nøkkelrolle i dansk politikk.

Dronning Margrethe kan få det travelt.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Av og til gjer veljarane det enkelt for politikarane. Ein koalisjon får fleirtal og dei går i forhandlingar for å danne ei regjering.

Det har tilsynelatande skjedd i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (A) og hennar raude blokk fekk eit knapt fleirtal i Folketinget. Men det betyr ikkje at danskane får ei raud regjering.

Den politiske avstanden på venstresida og det fragmenterte folketinget har fått Frederiksen til å love ei regjering på tvers av blokkene.

Det betyr at danskane har færre store parti og fleire små parti enn me har i Noreg. Det trengst mange parti for å få fleirtal i Folketinget.

Danskane får trøyste seg med at det kunne vore verre: Dei har eit stykke igjen til bystyret i Bergen, som vart svært fragmentert i 2019.

Sjølv om valkvelden ikkje peika ut éin soleklar statsministerkandidat, var det likevel nokon som kunne sleppe jubelen laus.