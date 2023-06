Retten trodde på kvinnene

En kvinne forklarte i retten at hun var blitt utsatt for overgrep mens hun sov. Tegning: Gustav Kvaal

Men siste ord i gruppevoldtektssaken er neppe sagt, verken i retten eller sosiale medier.

Marie Misund Bringslid Kommentator

Kvinnene hadde bedt om å få være i et eget rom på tinghuset da dommen i voldtektssaken ble avsagt mandag.

Fire menn ble funnet skyldig i overgrep, én ble frifunnet.

En 23 år gammel mann er dømt til fem og et halvt års fengsel for gruppevoldtekt og seksuell omgang med mindreårig. Ni måneder er gjort betinget.

En 24-åring får fem år for å ha deltatt i gruppevoldtekten. Ett år er gjort betinget.

En 26-åring er frifunnet for å ha deltatt i gruppevoldtekten.

En 25-åring får ett år for seksuell omgang med mindreårig. To måneder er betinget.

En 25-åring får tre år og åtte måneder for sovevoldtekt og seksuell omgang med mindreårig. Seks måneder gjøres betinget.

Dommer Stein Dons Heinfjell lukket dørene for publikum. Kun presse fikk lov til å være til stede.

Så mange pressefolk var til stede at det kunne minne mer om en pressekonferanse enn en rettssak.

På tiltalebenken satt fem menn, kledd i svart eller hvitt.

Dommeren brukte nesten to timer på domsavsigelsen.

Hele tiden satt de tiltalte mer eller mindre ubeveget.

Unntaket var 26-åringen, som brøt ut i gråt og holdt seg for ansiktet da det ble klart at han ble frikjent.

Resten av tiden i retten slet han med å holde tårene tilbake, og måtte flere ganger frem med lommetørkle.

Retten trodde på 26-åringens forklaring om at han ikke forsto at den seksuelle omgangen som han deltok i, var mot kvinnens vilje.

Han har forklart at han kom inn på rommet senere enn de to andre, en 23-åring og en 24-åring, som ble dømt for gruppevoldtekten som skjedde på en fest i 2021.

Dommeren la vekt på at de var flere og sterkere enn kvinnen, og at det var mot hennes vilje.

Kvinnen i 20-årene har tidligere fortalt i retten hvordan hun ble fastbundet og voldtatt på fest av flere menn. Samtidig skal hun ha blitt utsatt for harde slag.

– Det som skjedde i rommet kom fullstendig overraskende på fornærmede, sa dommer Heinfjell.