Kan jakten på det neste magiske øyeblikket ha bikket over i desperasjon for noen?

Rampenisseansvarlige, jeg snakker til dere.

Andrine Bruland Bergen

Rundt 2016 fikk de norske hjem et nytt tilskudd til de gamle juletradisjonene. Rampenissen flyttet inn, og foreldre over det ganske land frydet seg over å skape julemagi på en helt ny måte.

Kort fortalt, for dere som fortsatt savner faksmaskinen:

Rampenissen er en nokså creepy, liten nissedukke av laber kvalitet, og konseptet er at den «blir levende»/skal iscenesettes i løpet av natten, slik at barna står opp dagen etter og lar seg forskrekke over synet.