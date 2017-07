Jonas Gahr Støre (Ap) ligger an til å bli statsminister, men må unngå massevelt.

Fra talerstolen på Møhlenpris sammenligner Jonas Gahr Støre (Ap) valgkampen med Tour de France:

«Dette er en lang etappe, men det er lagtempo!»

Om femti dager er det valg. Norges største parti har et velsmurt valgkampmaskineri, som akkurat har rigget seg til utenfor Cornerteateret.

Her fyller maskinen bensin i form av grillpølser, taler og underholdning.

Det er på Vestlandet Arbeiderpartiet har flest stortingsmandater å hente, og det vet Støre godt. Han minner publikum om hvordan det gikk sist gang partiet åpnet valgkampen sin i byen:

«Vi startet i Bergen, og vi lyktes i Bergen!»

Det gamle arbeiderstrøket Møhlenpris har over årene blitt fylt opp av akademikere. Litt som Arbeiderpartiet.

Støre er populær blant sine egne. Folk flokker til for å få vekslet noen ord. En liten gutt presser seg gjennom folkemengden med en selfiestang.

Valgkampåpningen til Arbeiderpartiet minner om en festival. Her er det hoppeslott og ansiktsmaling til barna. Det er et lykkehjul hvor en kan vinne en frisbee med Ap-logo. Eller en fidget-spinner, selvfølgelig.

Bak grillen står nestleder i Hordaland, Jette Christensen, og deler ut pølse etter pølse.

Støre er komfortabel på scenen. Stemningen er god. Det er også partiets målinger om dagen.

Men både sykkelritt og valgkamper er full av fall og uhell.

Paul S. Amundsen

Jonas Gahr Støre var en populær utenriksminister, og kom greit fra den ofte utskjelte rollen som helseminister.

Når Støre søker makt derimot, blir resultatet mer usikkert og famlende. Han er i sitt ess i situasjoner han kan kontrollere. Støre på talerstolen er et godt eksempel på det.

Men en valgkamp er ofte kaotisk. Her må han prestere i mer spontane sjangre, som direktesendte TV-debatter. Timing og spontanitet ser ikke ut til å være Støres sterkeste sider.

Arbeiderpartiets leder har en tendens til å bli underfundig, eller fjern. Da han bestemte seg for at han ønsket å bli partileder, fortalte han et eventyr på en velregissert pressekonferanse:

«Så dette skjedde fredag i påskeuken, på toppen av Hallingskarvet; jeg var helt alene. Da sa jeg, for det var fin utsikt og jeg kunne se en femtedel av Norge derfra; da ser du ned til Sørlandet, ser Hardanger, hele Jøkulen, opp til Jotunheimen, og Gaustatoppen på andre siden. Og da sa jeg til meg selv, i mitt eget påhør, at svaret er ja.»

Tung materie. De som liker Støre ser en tenkende politiker. De som misliker Støre ser en virkelighetsfjern type.

Samtidig ser det ikke ut til at velgerne bryr seg nevneverdig om at Støre ikke akkurat er mannen i gaten. Men det kan det hende at de gjør, hvis høyresidens angrep får festet seg.

Paul S. Amundsen

Høyresiden ønsker å skape et inntrykk av Arbeiderpartiet som et vinglete reverseringsparti.

Samtidig ønsker Høyre å spille opp Støres fjerne (ofte litt franske) tendenser. Da hjelper det ikke med medieoppslag om Macron-sammenligninger.

Støres svar på at han ikke alltid oppfattes som folkelig er at valget handler om politikken og sakene. Han har et stort parti i ryggen, med troverdighet på en rekke saksfelt som han kan lene seg på.

«Lykkes Vestlandet, lykkes Norge!»

Næringsomstilling på Vestlandet er sentralt for Norge i tiden fremover. Her er Støre i hard konkurranse med Erna Solberg om de beste løsningene.

Så spørs det på om vestlendingene setter pris på Støres skatteøkninger.

Men det er godt mulig at de tiltrekkes av Arbeiderpartiets gode rykte på arbeidspolitikk, deres evne til å skape og beholde arbeidsplasser.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Snart skal Støre og maskineriet hans sette kursen sørover mot Rogaland.

Sannsynligheten er stor for svelespising på fergestrekket mellom Arsvågen og Mortavika. At det blir jordbærplukking med Hadia Tajik (Ap) i Rogaland er allerede programfestet.

Vestlandet må regne med jevnlige besøk fra Støre i tiden fremover. Om femti dager får en svar på om Arbeiderpartiets Tour des Fjords holdt hele veien inn til regjeringskontorene.