Eurosurf 2017, et slags europamesterskap i surfing, starter lørdag på Borestranda på Jæren. Fredag får arrangementet førsteklasses reklame i Dagens Næringslivs glossy fredagsmagasin D2, fra en mann som selv sitter i arrangementskomiteen.

På et foto sitter han på et bastteppe i en gedigen lysekronebehengt stue på kongsgården Skaugum, omgitt av hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle, fire surfbrett og møblement i forgylt rokokko.

Mannen som selger surfekonkurransen han selv er med på å stelle i stand, er ingen ringere enn Haakon, kronprins av Norge.

At intervjuet er blomstrende servilt, er ingen overraskelse. Kongehus-journalistikk er fra før en helt egen øvelse, hevet over all kritisk og kriteriebelagt journalistikk.

Det er likevel uvanlig at kongelige presser grensene for sin egen virksomhet et godt stykke ut i markedsføringsbransjen.

Det er ingen grunn til å ha illusjoner. Intervjuer som dette er gjennomregisserte, og de følger en plan. Den handler om å styrke monarkiets stilling i landet, og bekrefte våre kongelige som autentiske og «folkelige».

Dessuten trenger Kronprinsen selv et omdømme-løft, etter avsløringene om ulovlig eiendomsutleie og hemmelighold rundt formue og aksjer.

Jeg er usikker på om surfing er en folkesport fremdeles, spesielt siden omdømmet dens nå formidles fra stuene på Skaugum. Men mer interessant er det hvordan Norges neste konge forsøker å finne sin egen form, mellom det historisk pompøse og det ungdommelige trendy.

Å finne en optimal posisjon i et monarki som gått ut på dato, er ikke enkelt. Når Kronprinsen tar på seg profileringsoppdrag for et surfe-EM han selv er med på å planlegge, er det likevel lov å stille spørsmål: Hva med habiliteten hans? Er det dette våre kongelige skal bruke posisjonen sin til?

Jeg tillater meg å tvile. Siden jeg er republikaner, er Kronprinsens siste PR-stunt også en bekreftelse på at monarkiet er en umulighet i dagens samfunn. Føydaltiden er ugjenkallelig forbi.

Intervjuet med Haakon er fint, men en del uttalelser viser også hvor vanskelig det er å gjøre rollen som tronarving relevant.

I samtalen bruker Kronprinsen surfing som metafor på Selve livet. «For eksempel på visse lands behov for hjelp fra det internasjonale – bistanden fra institusjoner og organisasjoner blir bølgen man må opp på. Staten skal surfe».

Stater i den tredje verden må nok håpe på atskillig mer enn godt vær og medstrøms cruisefart for å berge seg gjennom kriser.

Men det er flere grunner til at metaforen skurrer. Beklageligvis for Kongehuset brukes også surfing som bilde på noe lettsindig og lettvint: De som surfer seg gjennom livet gjør det uten snev av alvor eller ansvar, og der både lommebok og livsinnhold er fylt opp av arv og andres skattepenger.

Så det er nok en viss fare for at Kronprinsens språklige bildebruk «nose-diver» (surfespråk: går på trynet) i manges ører.

På slutten av intervjuet fantaserer faktisk Kronprinsen om hvordan livet uten konstitusjonelt ansvar kunne ha vært. «Hvis absolutt alt går skeis, kan jeg jo alltids bare surfe», fleiper han.

Dermed bekrefter han de europeiske Kongehusenes evige paradoks: I forsøket på å være «folkelige», står de kongelige i fare for å gjøre det motsatte; å virke enda mer privilegert og fjern fra hverdagen til folket de er satt til å tjene.

Dessverre, Haakon. Som alle surfere før eller senere opplever, må du også skaffe deg en jobb, stå opp om morgenen og forsørge familien. En apanasje varer ikke evig, vet du.