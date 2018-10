Statsministeren må forstå at Vårherre meiner alvor, skriv Asbjørn Kristoffersen.

Gode Vårherre, eg har avfunne meg med at du brukar Vestlandet til å skaffa billeg og grøn energi til osloværingane, og som batteri for halve Europa. Eg aksepterer at du set vestlandsdusjen din på full guff innimellom, for å sikra isfrie oppkjørslar i Holmenkollen. Men ver så snill, slutt å trekkja i snora.

Du angra vel på at du sleppte laus hetesommaren når du såg korleis det minka i magasina og korleis elvar og bekkar tørka vekk. Det forstår eg. Vi vestlendingar veit at kvar solskinsstund vi fekk på jord, betalast skal med nedbørsrekordar. Vi visste vél at hetesommaren og grillinga og synda i sommarsol måtte straffast.

Men no er jetstraumen som stengde lågtrykka ute i sommar, erstatta med ein ny jetstraum som gjer frå seg drukningsbyger når han landar på Vestlandet. Er du heilt opphengd i jetstraumar for tida? Måtte du absolutt sjå til at alle kraftmagasina og alle elvar og bekkar og kvart einaste kaffivatnsig på Nordnes skulle øsa seg opp til skadeflaum på nokre få timar? Kva er i vegen med dei vanlege lågtrykka frå Island, om eg må vera så fri å spørja?

Hastverk er lastverk, Vårherre. Det burde du ha forstått allereie då du skapte sitkagrana og banksjefane. Du burde ha gjeve oss stjerne i boka og sol på jonsokaftan for at vasskrafta vår er CO₂-fri og NOx-fri. Attpåtil stiller vi med orkan og storm og kuling og frisk bris i overflod til eksport av lysegrøn vindkraft. Vi har gjort vårt. Vi må få sleppa trekk-i-snora-politikken din. Capisce?

Du må gjerne prøva deg med alle oljefelta på vestlandssokkelen. Men då må eg få opplysa deg om at det aller meste av oljepengane forsvinn i eit svart hól inst i Oslofjorden. Det blir ikkje servert svele på vestlandske kjerrevegar, eller i tunnelar og på bruer, må du tru. Om vinteren er alle fjellovergangar stengde og alle bompengebuer opne. Slik har vi det her.

I staden for å straffa oss, bør du kjølhala Erna for at ho ikkje sørgjer for rassikring og flaumførebygging. No må statsministeren forstå at du meiner alvor, Vårherre.