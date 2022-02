For Putin er frykten for krig bedre enn krigen selv

Russland invaderer neppe Ukraina. Likevel kan Putin få det som han vil.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

«Mye tyder på at Russlands president Vladimir Putin har mest å vinne på å ikke gå til krig mot Ukraina, men heller fortsette å få Vesten til å frykte at han vil gjøre det», skriver kommentator Stig Arild Pettersen.

En russisk invasjon av Ukraina «kan skje når som helst», ifølge en av topprådgiverne til USAs president. Vladimir Putin benekter at han planlegger noen invasjon. Hvem skal vi tro på?

Putin vil vise verden at han er i stand til å invadere Ukraina dersom han ønsker det. Amerikansk etterretning hevder at russerne nå har klargjort rundt 70 prosent av soldatene og materiellet de trenger for en fullskala invasjon.

Sannsynligheten for en invasjon avhenger dermed av Putins ønske om å gjennomføre den. Og mye tyder på at han har mest å vinne på ikke å gå til krig, men heller fortsette å få Vesten til å frykte at han vil gjøre det.

Nasjonalisten Putin skulle kanskje ønske at Ukraina var en del av Russland. Men å underlegge seg hele eller store deler av landet ved makt vil koste mye, både i penger, menneskeliv og internasjonalt omdømme. Hva han skulle gjort med Ukraina etter en eventuell okkupasjon, er også vanskelig å se for seg.

Den gamle KGB-agenten mener Nato utgjør en trussel mot Russland, og vil derfor hindre nabolandet Ukraina fra å bli Nato-medlem. Dette kan han oppnå på langt mer effektive og billigere måter enn å invadere.

For å utøve stor innflytelse over Ukrainas utenrikspolitikk trenger ikke Russland å kontrollere Ukrainas territorium. Putin kan bare fortsette med det han er aller best på: Spre frykt, splid og forvirring.

Ukrainske luftforsvarskadetter velsignes av en ortodoks prest under en minnestund for falne soldater i borgerkrigen i Øst-Ukraina. På den andre siden av grensen har Russland mobilisert titusenvis av soldater og militært materiell.

Et fullskala, konvensjonelt angrep på Ukraina vil heller innskrenke enn utvide Russlands handlingsrom i eget nabolag. Nato vil sende titusener av soldater til medlemslandene rundt Russland. For Sverige og Finland vil det bli mer aktuelt enn noen gang tidligere å gå inn i forsvarsalliansen.

Ikke minst vil en storkrig samle et Nato som nå i stor grad er splittet i synet på hvordan man skal tilnærme seg Russland. Denne splittelsen er særlig synlig mellom supermakten USAs geopolitiske strategispill og Tysklands realpolitiske behov for russisk gass.

Splittelse mellom og innad i Nato-landene er noe Putin bare ønsker seg mer av. For ham betyr et splittet Vesten et sterkere Russland.

Derfor vil han sannsynligvis fortsette på samme spor som før: Med hybridkrig og «salamitaktikk» (hvor man skjærer tynne skiver av pølsen snarere enn å spise hele på én gang) som gjør det vanskelig for europeere og amerikanere å vite hva hans neste steg vil være, og dermed hindre dem i å samle seg bak én felles strategi.

I denne situasjonen er trusselen om krig et mer effektivt våpen enn krigen selv. Men trusselen må være troverdig for at den skal fungere. Reaksjonene fra en rekke Nato-land så langt tyder på at mange biter på.

USAs president Joe Biden (til høyre) og Tysklands ferske forbundskansler Olaf Scholz forsøkte å fremstå samlet da Sholz besøkte Det hvite hus denne uken. USA og Tyskland har til dels store uenigheter om hvordan man skal tilnærme seg Russland.

Frykten for den største mellomstatlige krigen i Europa siden andre verdenskrig har allerede gjort Nato villige til å komme med sikkerhetspolitiske innrømmelser overfor Russland.

Da Frankrikes president og selvutnevnt sjefsdiplomat for Nato, Emmanuel Macron, møtte Putin i Moskva på mandag, kom han med uttalelser som fikk øyenbryn i både Washington, Kiev og Brussel til å heve seg.

Macron så ut til å komme Russland i møte på ønsket om å endre på den sikkerhetspolitiske strukturen som ble etablert i Europa etter den kalde krigen. Putin virket ganske fornøyd, i alle fall nok til å ville fortsette diplomatiet.

Hvilke ytterligere sikkerhetspolitiske innrømmelser Putin ser for seg at han kan få fra Nato gjennom Ukraina-krisen, er vanskelig å vite. Han vet godt at Nato neppe vil gå med på å love at Ukraina aldri kan bli medlem av alliansen.

Én mulighet er at Putin har skapt Ukraina-krisen uten at han selv helt vet hva han ønsker eller vil klare å oppnå. Kanskje har Putin først og fremst sett en mulighet til å teste Nato, og ta enhver innrømmelse alliansen er villig til å gi ham som en bonus.

Timingen for en slik test er i alle fall god. Folk og politikere i Europa og USA er utslitt og har lav tillit til hverandre etter to år med pandemi. Økonomien er sårbar og uforutsigbar.

Etter 15 år med den russisktalende Angela Merkel som ubestridt leder og ankerfeste for Europa, er en mye mer usikker og uprøvd Olaf Scholz så vidt inne i sin tredje måned som tysk forbundskansler.

I USA er Joe Biden nesten like upopulær som forgjengeren Donald Trump, og står i fare for miste en allerede skjør kontroll over kongressen i valget til høsten.

Etter en exit fra Afghanistan som førte Taliban tilbake til makten, er Biden neppe så ivrig på å ta USA inn i en ny krig.

Og kvelden før OL-åpningen i Beijing inngikk Russland og Kina en historisk samarbeidsavtale som mer enn noen gang tidligere utfordrer USAs og Natos sikkerhetspolitiske hegemoni i verden. Den gir Putin enda større selvtillit.

Trusler om ytterligere økonomiske sanksjoner mot Russland uroer nok heller ikke Putin så mye.

Russland og Kina har inngått en historisk og omfattende samarbeidsavtale som utfordrer Vestens hegemoni og gir Vladimir Putin større selvtillit.

De nåværende sanksjonene ser ut til å ha en begrenset effekt på russisk økonomi, særlig etter at oljeprisen har tatt seg opp igjen. Vestens sanksjonsverktøykasse begynner å tømmes. USA og EU vil ha vanskelig for å ramme Russland skikkelig uten at det også går ut over dem selv. Den virkelige store, røde knappen vil de nok bare trykke på ved en storskala invasjon.

Derfor er det liten grunn til å tro at Putin vil gi seg før Nato på en eller annen måte kommer ham i møte. Men han trenger neppe å gå til full krig i Ukraina for å få det til.