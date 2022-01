Bergen Frp er stramma opp. Faren er at dei blir for husreine.

Dei må jo raljere litt.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Dåverande partileiar Siv Jensen besøkte berre Bergen ein gong i valkampen i 2019. Men ho let seg avbilde med dåverande listetopp Thor Woldseth. I dag er han ekskludert.

Torsdag kveld blir Bergen Frp fødd på ny.

I 2019 var lokallaget så kranglete og vanskeleg å ha med å gjere at moderpartiet ikkje ville vedkjenne seg det lenger. No er det vanskelege barnet stramma opp, vaska i øyra og gjort klart for å møte verda igjen.

Leiaren som etter alt å døme skal veljast torsdag, er ingen ringare enn Daniel Hägglund. Og med det er på mange måtar ringen slutta.

Hägglund har nemleg prøvd å bli leiar for Bergen Frp ein gong før. Og den historia fortel mykje om kva Bergen Frp brukte å vere.

Daniel Hägglund blei aldri leiar for Bergen Frp i 2015. Men sju år seinare får han etter alt å døme sin revansje.

I november 2015 var Hägglund innstilt av nominasjonskomiteen. Men allereie på veg inn i møtelokalet i kantina på rådhuset, kunne ein fornemme ei meir spent stemning enn det som er vanleg på slike årsmøte.

Og det gjekk ikkje lenge før Hägglund overraskande blei utfordra om leiarvervet. Frå nest bakarste benk blei den til då ukjende klimaskeptikaren Petter Eltvik drege opp av hatten. Visstnok visste han ikkje eingong sjølv at han skulle bli aktuell for leiarverv denne kvelden.

I kampvoteringa gjekk det som det måtte gå. Utfordraren vann stort, og Hägglund forsvann ut av politikken eit par år seinare.

Då Petter Eltvik blei leiar for Bergen Frp i 2015 blei alle overraska, inkludert han sjølv.

Slik var Bergen Frp. Eit lokallag med ei uføreseieleg grasrotrørsle, der det var lite og ingen respekt for leiinga og toppolitikarane. Primus motor for opprøra var ofte ei seniorgruppe som ingen klarte å løyse opp, trass iherdige forsøk.

Konflikten har eigentleg aldri handla så mykje om politikk, men om at folk ikkje har likt og tolt kvarandre. Til slutt overskygga det alt politisk, og gjorde at ingen kunne sjå føre seg å stemme på partiet. Etter eit elendig val i 2019 kulminerte konfliktane i dritslenging og kamp om dei få verva som var att.

Det kunne ikkje sentralstyret sjå på lenger, og la det heile daudt.

– Det var ingen annan utveg, sa dåverande partileiar Siv Jensen.

Thor Woldseth og Willy Padøy var to av medlemmene som blei ekskluderte frå Bergen Frp i 2020. Dei hadde seinare ein pressekonferanse der dei fortalde om det dei meinte.

Når Bergen Frp får stå opp igjen, er det med relativt blanke ark. Med hard hand er ei rekke gamle medlemmer ekskluderte, to av tre bystyrerepresentantar frå 2019 inkludert.

Yngre krefter er mobiliserte og henta fram igjen frå jobbar i næringslivet, slik som Daniel Hägglund. Dei er lova ei framtid med mindre drama. Truleg blir det også det.

Slik lokallaget no blir framstilt, er den største faren at det blir altfor keisamt. Det vil ikkje berre vere synd for oss som lever av å skrive om politisk drama, men kan også bli eit problem for partiet sjølv. For kven skal nye Bergen Frp appellere til?

Ein ting er å slutte å krangle, og oppføre seg som eit parti folk kan ha eit snev av tillit til. Enkelte politiske kollegaer omtalar det som «å lære å ete med kniv og gaffel». Det er det minste ein må kunne forvente.

Tidlegare lokallagsleiar Christoffer Thomsen og bystyrerepresentant Marte Monstad sto i sentrum av konfliktane i 2019. Monstad er no den einaste Frp-aren igjen i bystyret.

Men dette er Frp. Dei kan ikkje bli for husreine heller. Dei er då trass alt eit parti på ytre høgrefløy som skal raljere litt.

Partiet jobbar no med å utvikle politikk innanfor helse og byutvikling. Det gir ein peikepinn på kva område dei vil prøve å hevde seg innanfor. Det kjem til å handle om eldreomsorg og ein kamp mot fortetting i bykjernen. Vanlege folk skal få bu i bydelane og køyre bil.

Men eit parti som er ein slags kopi av Bergen Høgre, berre med dongeribukse i staden for dress, vil ikkje lokke tilbake alle veljarane Bergen Frp har mista.

Det elendige valet i 2019 var særleg på grunn av konkurransen frå Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som støvsugde høgresida for veljarar. Vel to år seinare er oppslutninga om Folkets parti FNB, som dei no heiter, nesten ikkje synleg på målingane lenger. Men veljarane deira har ikkje gått tilbake til Frp. Svært mange sit på gjerdet og veit ikkje kor dei skal.

Her finst eit stort uutnytta potensial, om nye Frp finn ei sak som kan få litt fyr i folk. Å bli ei tydeleg motstemme mot Miljøpartiet De Grønne fungerte godt for moderpartiet i stortingsvalkampen i fjor. Det kan fort bli ei oppskrift Bergen Frp prøver å følgje.

Ambisjonane for nye Frp er å vere tilbake i byråd allereie om to år. Det er hårete mål etter to år med knekt rygg og ein einaste bystyrerepresentant.

Men no eksisterer dei i det minste igjen i Bergen. Berre det er nok ein liten siger for partiet.