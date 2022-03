Angstens største problem er at den snevrer inn hvordan vi lever

Frykt kan også være et skalkeskjul for andre, mer kompliserte følelser.

Camilla Heiervang Psykolog og journalist

Se for deg at du ikke kan gå inn døren hjemme uten å være redd for at en bombe vil gå av når du åpner døren. Eller kanskje frykter du at en morder står klar der inne, dit du skal inn for å komme hjem.

Uansett hvor rasjonell du prøver å være, klarer du ikke å riste av deg følelsen av at noen er ute etter deg.

Denne irrasjonelle frykten, eller paranoiaen, var grunnen til at en 28 år gammel kvinne oppsøkte terapi hos den britiske psykoanalytikeren Stephen Grosz.

Etter hvert blir det klart at kvinnen, som jobber i et stort firma og reiser mye med jobben, gruer seg for å vende alene tilbake til en leilighet som bestandig er tom.

Midt i sitt vellykkede liv er hun ensom. Idet døren lukkes opp til den stille leiligheten, blir ensomheten overveldende.

Gjennom terapien kommer det frem at den paranoide frykten fungerer som en beskyttelse mot ensomheten. Det er tross alt bedre å forestille seg at man er i fare, enn at ingen legger merke til om du er hjemme eller ei. Hvis noen er ute etter deg, vet de i hvert fall om deg.

Ifølge Grosz kan paranoia være en måte å beskytte seg mot den vonde følelsen av verdiløshet som dukker opp fra tid til annen.

Frykten for at noe fælt skal skje blir som en emosjonell versjon av å klype seg selv i armen for å bøte på tannverk: Den ene smerten overdøver den andre. Slik gir den midlertidig smertelindring når følelsen av å være usynlig verker som verst.

Krigen i Ukraina gir redselen et konkret anker. Brann i en atomfabrikk, jod-tabletter til salgs «i tilfelle atomulykke», og vanlige innbyggere som faller i kamp er blant den siste ukens uhyggelige nyheter. Krigen som spiller seg ut der gir grobunn for frykt også her.

Kanskje kan man også trekke en parallell til pandemihåndteringen.

Enkelte som før pandemien slet med angst i hverdagen, fikk det bedre. «Den store katastrofen» kan overdøve de små verkebyllene i livet, og sette både tanker og følelser i et større perspektiv. Slik kan redselen for helsevesenets kollaps eller massedød fungere som en smertestiller for andre vondter i livet.

Sjelden har Norge (og kanskje også verden) stilt opp så samlet mot en felles fiende. I perioder har de fleste vært redde for å selv bli smittet. Eller kanskje for å smitte andre og indirekte bli skyld i andres lidelse. Samtidig har tiltakene begrenset livene våre i ulik grad. Noen har kunnet leve nesten som før, andre har kjent på lange, ensomme dager, dårlig økonomi og en overveldende håpløshet.

Trygghet kjennes viktigst når vi er redde. Når vi ikke er så redde, er andre ting viktigere: Friheten til å velge selv hva vi gjør, hvem vi treffer, hvor vi oppholder oss.

For å prioritere trygghet over alt annet, må vi være litt skremt. Vi må ha noe å tape.

Å få frem alvoret, risikoen, har vært et viktig mål for kommunikasjonen fra myndighetene gjennom pandemien. Et noe snevert syn på helse og «helsetrygghet» har i hovedsak gått foran andre hensyn.

Men problemet med å bli veldig opptatt av å slippe å være redd, er at vi kan lage oss liv som over tid blir for små.

Frykt kan være en forferdelig ubehagelig og ofte kroppslig opplevelse. Likevel er angstens største problem at den snevrer inn hvordan man lever.

Hvis følelsen av angst er skremmende nok, er det fristende å skape et liv der man unngår å komme i skumle situasjoner. Kanskje betyr det å unngå fester, kinoer, hytteturer, reiser til utlandet, uvant mat, nære relasjoner, studier eller jobb.

Men etter hvert blir konsekvensene av å unngå fryktfølelsen som angsten gir, langt større enn angsten i seg selv.

De fleste mennesker har en stor evne til å leve med smerte, men en kanskje enda sterkere evne til å finne måter å unngå den på.

Rus, travelhet og ambisjoner kan alle være verktøy for å holde «livsverket» på avstand. En pandemi, eller en krig som ikke er så langt unna, kan ha samme funksjon.

Den østerriksk-amerikanske psykologen Paul Watzlawick brukte mye tid på å prøve å forstå hvordan mennesker bruker unnvikelse for å holde smerte på avstand. Etter hvert ble han opptatt av et overraskende paradoks: Mange forsøk på løsninger ender ofte med å forsterke problemet, heller enn å løse det.

Kort sagt: Prøver man å løse noe lenge nok, kan løsningen bli et større problem enn det problemet man startet med.

Frykten som kommer til uttrykk i sosiale medier eller i diskusjonsforum kan brukes som begrunnelse for strengere politiske tiltak enn situasjonen egentlig krever.

Som byrådets fem persons-grense, som førte til dom for brudd på smittevernloven. Eller som Putins fiendebilde av Vesten og utenrikspolitiske aggresjon, som gradvis har ført til innskrenking av også russernes frihet. Forsøket på å styrke Russland, fører til en svekkelse av det russiske.

Den unge London-kvinnens paranoia beskytter henne fra vanskelige følelser knyttet til isolasjon og ensomhet. Men ved å stagge savnet, demper frykten samtidig motivasjonen for å søke ut, finne nye relasjoner, og kanskje stifte egen familie.

Frykten demper en dypere smerte. Og skygger for veien videre, med det samme.

Kanskje er dét noe av det viktigste pandemien, Ukraina-krigen og andre kriser kan lære oss: At det vi gjør for å slippe å være redde, kan låse oss fast i liv vi ikke egentlig ønsker oss.