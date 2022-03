Motgangssupporterne

Det måtte en krig i Europa til før SV forsto at verden er et farlig sted.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Både SV-leder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski ønsker en debatt om SVs holdning til norsk Nato-medlemskap velkommen. «Man kan kalle dem motgangssupportere. Først når det kriges på dørstokken vår, vil partiet revurdere sitt Nato-standpunkt», skriver BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

«Krigen i Ukraina er et tidsskille», sa statsminister Jonas Gahr Støre til Stortinget.

Nå ser virkeligheten ut til å ha innhentet også Sosialistisk Venstreparti (SV). Partiet som ble tuftet på Nato-motstand, og som har programfestet å melde Norge ut av forsvarsalliansen, vurderer å bli Nato-tilhengere.

Noen i SV har plutselig våknet opp og forstått at verden er et farlig sted.

I helgen vedtok partiets største lokallag, Oslo SV, dette:

«Den russiske invasjonen har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. SV må i lys av dette vurdere sin sikkerhets- og alliansepolitikk på nytt, inkludert spørsmål om Nato og norsk Nato-medlemskap. Og når verden endrer seg, må vi også oppdatere og tilpasse innholdet i denne politikken på nytt.»

Partiet legger opp til en bred Nato-debatt frem mot landsmøtet neste år.

Som Nato-tilhenger bør man kanskje hilse det gryende vidsynet i et innflytelsesrikt parti med regjeringsambisjoner velkommen.

Men timingen avslører hvilket naivt verdenssyn som har fått herske i SV altfor lenge.

Nato-alliansen og den amerikanske atomparaplyen er den aller viktigste grunnen til at det har vært fred mellom statene i Europa etter andre verdenskrig. I SV ser man imidlertid ut til å ha tatt denne freden for gitt, trodd at den oppsto av seg selv.

Norske soldater på Gardermoen i slutten av februar, rett før avgang til Litauen, hvor de sluttet seg til Nato-styrken som skal avskrekke Russland fra et angrep på landet. Soldatene ble fraktet med det ukrainske Antonov-flyet, som var verdens største, frem til Russland bombet det i stykker utenfor Kyiv få dager senere.

Det måtte en krig i Europa til for at noen i SV skulle forstå at Norge uten Nato er sårbart, blant annet for hensynsløse diktatorer med lav impulskontroll.

Man kan kalle dem motgangssupportere. Først når det kriges på dørstokken vår, vil partiet revurdere sitt Nato-standpunkt.

SVs sikkerhetspolitikk er som å vente med å ringe forsikringsselskapet til frityrkokeren tar fyr og flammene nærmer seg gardinene. De fleste av oss kjøper brannforsikring selv når sannsynligheten for husbrann er lav.

Forsvarsallianser er ikke noe man melder seg inn og ut av i takt med temperaturen i internasjonal sikkerhetspolitikk. Norges troverdighet som alliert har ikke kommet av seg selv.

Den er et resultat av viljen til å stille opp for vennene våre over tid, ikke bare når vi selv trenger det.

SV burde kjenne til dette konseptet. Det kalles solidaritet.

Denne solidariteten står ikke i motsetning til å være kritisk til USAs sikkerhetspolitikk og enkelte Nato-operasjoner, eller å jobbe for reform av alliansen. Det er nettopp når vi tar betydningen av alliansen på alvor at vi kan bidra til å forme og forbedre den.

Mikkel Grüner, SVs gruppeleder i Bergen bystyre, er en av få som har forstått at ikke bare politikken, men også analysen bak den, svikter.

«Som kollektiv mangler norsk venstreside skolering i geopolitiske relasjoner, i forsvars- og sikkerhetspolitikk. Nivået på vår analyse er for lav», skrev han her i BT nylig.

Selvransakelsen treffer spikeren på hodet. SV har sovet i historietimen. Det er riktig at Ukraina-krigen har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Men endringen er fra et unntak og tilbake til normalen.

Det gikk 17 år fra Sovjet-imperiets fall til Russland invaderte og okkuperte deler av Georgia. Det gikk 24 år fra Gorbatsjovs fredspris til annekteringen av Krim.

Det er lett å forstå hvorfor Nato-medlemskap er et være eller ikke være for Estland, Latvia og Litauen.

Det er på grunn av scenarioer som Ukraina-krigen at Einar Gerhardsen tok Norge inn i Nato i 1949 og at vi fortsatt er med.

Det er bra at deler av SV har kommet på nye tanker, selv om analysen ikke nødvendigvis har blitt noe bedre.

Kanskje kan resultatet bli at Norge får et progressivt og internasjonalt rettet venstreparti, som er solidarisk ikke bare i ord, men også i handling.

SV vil være i godt selskap, slike partier finnes det flere av i Europa.

Så kan Rødt fortsette å sitte på utsiden med sin stadig mer marginale sikkerhetspolitiske retorikk, hvor Nato får skylden for russisk aggresjon.

Nato-motstanderne er imidlertid fortsatt i flertall blant medlemmene. Det er ikke gitt at SV vedtar noen ny alliansepolitikk på landsmøtet neste år.

I ungdomspartiet er det fortsatt kulere å være anti-USA enn solidarisk med baltere.

– Jeg ser på Nato som et amerikansk imperialistisk system som har til hensikt å skaffe USA meir makt, sier Oslo SU-leder Jack Schønberg til Klassekampen.

Mange av partiveteranene har fremdeles den antiimperialistiske Nato-motstanden fra SVs stiftelse i ryggmargen.

Det er de middelaldrende i SV-ledelsen som uttrykker mest godvilje til norsk Nato-medlemskap, i likhet med det store flertallet av SVs velgere.

Nå har Audun Lysbakken og resten av ledelsen ett år på seg til å realitetsorientere flertallet i partiet og få dem til å forstå hva det betyr å stå alene.

Og hva det betyr å stå sammen.