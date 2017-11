Det minste man kan kreve av politikere, er at de evner å forklare hva de har vedtatt. Tirsdag sviktet det totalt.

Stortingsflertallet ga regjeringen en nesetyver tirsdag. Det skal bli lettere for enslige mindreårige asylsøkere å få bli i Norge. Derfor ble det en gledens dag for mange.

Men tirsdag var en begredelig dag for alle som setter pris på politikere som snakker begripelig.

Det mest oppsiktsvekkende var ikke endringene i asylpolitikken, men hvor skandaløst dårlige politikerne – på begge sider – var til å forklare hva som ble vedtatt. Enda verre er det at de villedende forklaringene var helt med vilje.

Tiden vil vise om tirsdagens seier i Stortinget var størst for Ap eller unge asylsøkere. En av grunnene til forvirringen tirsdag var uklarhetene i vedtakene.

Det kom ikke klart frem hvorvidt asylsøkerne som er fylt 18 år skal få sakene behandlet som om de fortsatt var barn.

Det kom ikke klart frem hvorvidt det er UDI som skal behandle sakene på nytt, eller om det er Utlendingsnemnda (som har vært vanlig tidligere) som får den jobben. Dette er viktig, for det sier noe om hvorvidt ungdommene får mulighet til å anke sakene sine.

Det er også uklart hva det betyr at sårbarhetskriteriene «skal ha betydning» for sakene til ungdom som søker asyl alene. Tolkningen av formuleringen skal overlates til forvaltningen, noe som betyr at det foreløpig er vanskelig å si hva effekten av vedtakene blir.

Politisk kommunikasjon kan være vanskelig, men det er ikke derfor det har gått galt her. Denne gangen har politikere på begge sider med vilje unnlatt å forklare hva et vedtak går ut på.

På Dagsrevyen insisterte Ap-leder Jonas Gahr Støre på at Stortinget ikke hadde vedtatt noen oppmykning av asylpolitikken. Men hele formålet med vedtaket er nettopp at flere skal få permanent opphold. Det er det grasrota i Ap har kjempet for.

SCANPIX

Hele opposisjonen er enige om at det er galt at så mange unge afghanere må dra tilbake når de fyller atten år. Men at flere nå skal få bli, er tilsynelatende for vanskelig for Ap å si høyt.

Støre er åpenbart så livredd for å fremstå som myk på innvandring at det glir over i det komiske. Ap har store velgergrupper som vil ha streng asylpolitikk, men også mange som vil det motsatte. Derfor balanserer partiet på en line. Men tirsdag så vi hva som skjer når man prøver å appellere til begge grupper i samme slengen.

Aps tjukke tåke av et budskap gjorde det i nærheten av umulig å begripe hva Stortinget vedtok.

Det som ble vedtatt er omtrent dette: Det skal bli lettere for sårbare ungdommer å få bli her. Hvis de mangler familie, nettverk og ressurser til å klare seg selv i en annen del av hjemlandet enn de kommer fra, skal det få større betydning for utfallet. I underkant av 300 saker skal nå behandles på nytt etter den nye instruksen, som betyr at en del nå vil bli i landet.

Det er ingen dramatikk i dette, men det er en unektelig en liberalisering av innstrammingene som er gjort det siste året. Likevel aner ikke Ap om vedtaket betyr at flere får bli. Hvorfor i all verden tok de seg bryet med å vedta det, om de ikke vet om det virker? For å plage innvandringsministeren? For å få grasrota i partiet til å holde kjeft?

Morten Uglum

Når nær 300 ungdommer har fått forhåpninger om å bli værende her, får vi anta endringen er noe tydeligere enn Ap selv ønsket å uttrykke tirsdag.

Men om Aps vaghet er plagsom, er Frps frie tolkning av vedtakene enda verre. Partiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim, hevdet tirsdag at Ap gjør Norge til en frihavn for «grunnløse asylsøkere». Han hadde tydeligvis ikke engang prøvd å lese forslagene fra opposisjonen.

Vel er vedtakene så vage og mangelfulle at regjeringen nok trenger noe mer informasjon for å vite hvordan de skal utøve Stortingets politikk. Men Frp vet naturligvis godt at dette ikke snur opp ned på asylpolitikken.

En frihavn er dessuten tilgjengelig, noe Norge ikke er. Stengte grenser, operasjoner for å hindre menneskesmugling fra Tyrkia og Libya og gjerder langs grensen opp gjennom Øst-Europa er bare noe av det som hindrer asylsøkere i å komme hit.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug mener hun lykkes 110 prosent med sin politikk. Men det er altså knapt hennes politikk som er årsaken til at få asylsøkere kommer hit. Det er europeisk politikk som er forklaringen.

Selv om SV hadde hatt rent flertall på Stortinget, hadde få asylsøkere kommet seg hit.

Ap har nektet å si tydelig hva de har vedtatt. Deres talspersoner har vært bevisst uklare. Frp har bedrevet bevisst villedning, for å fremstille stortingsvedtaket som noe annet enn det er.

En ting er politikere som ikke evner å snakke forståelig. Det er trist, men manglende ferdigheter kan man ha en viss sympati med. Noe helt annet er når folkevalgte med overlegg gjør en sak vanskelig å begripe.