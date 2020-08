Mann kjøper sko

Publisert Publisert Nå nettopp

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Rune Meyer Berentsen (arkiv)

Kvinne seier: I dag kjøper vi nye sko til deg.

Mann seier: Ok.

Mann har sko. Skeivtrakka sko. Dei er ikkje utslitne. Sett ovanfrå er dei greie nok. Mann kjem seg fram på dei skoa han har. Av og til har han tenkt at han kanskje burde skaffa seg nye sko. Når han går forbi ein skobutikk med 40 prosent prisavslag tenkjer han stundom at han kunne gått inn og kjøpt nye sko. Så tenkjer han at han kan gjera det ein annan gong.

Når kvinne seier til mann at i dag kjøper vi nye sko til deg, veit han at tida er inne. Han blir ikkje lenger sint når kvinne seier til mann at i dag kjøper vi nye sko til deg. Når mann blir gammal, har han lært at om han ikkje gjer som kvinne seier, kjem han til å gå i grava på skeive sko. Mor hans er død for lenge sidan.

Mann går etter kvinne når kvinne går inn i skobutikk. Kvinne tek opp ein sko og viser den til mann. Mann seier nei. Men han seier nei på ein annan måte når kvinne held opp ein sko inne i ein skobutikk enn han gjorde den gongen mor hans framleis levde.

Mann går etter kvinne når kvinne går ut av ein skobutikk og inn i ein annan skobutikk. Kvinne tilkallar ei kvinne som ser ut som ho er tilsett i den andre skobutikken. To kvinner samlar seg om ein sko som dei held opp for ansiktet til mann. Mann seier ikkje nei. Han seier ikkje ja, heller. Mann seier ok. Mann er gammal nok og klok nok til å meistra resignasjonens kunst.

Mann tek av seg skeivgåtte sko. Mann trør ned i nye sko og spankulerer ikring inne i skobutikk. Mann betaler, utan avslag, utan å spørja etter pris.

Mann går etter kvinne som går ut av skobutikk.

Mann har kjøpt seg nye sko.