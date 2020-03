Samfunnsmedisinsk hjartestans

Historia om «søringkarantenen».

Var det no me måtte handla for å hindra italienske tilstandar i våre lokalsamfunn? spør kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. Han er ein av dei som tok til orde for å isolera nord frå sør, noko som har skapt stor debatt. Foto: Bård Bøe

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

«Folkens, viss eg gjer matten min rett ein trøytt fredagskveld og les statistikken riktig, har Oslo, Viken, Agder og Rogaland fleire smitta per capita enn Italia. Skal me, som kun har 1/10 av smitten per capita som Oslo, lata som ingenting? I Italia og Austerrike skilte dei mykje på tiltaka mellom regionar.»

Denne meldinga sende eg ut til mine kommuneoverlegekollegaer i regionen, i ellevetida på kvelden for eit par veker sidan.

Responsen var umiddelbar; eg var sjølvsagt på ingen måte den einaste som hadde tenkt på dette. Men koronaepidemien er ukjent territorium, og mange sat i til liks med meg litt på si eiga tue og var usikre på kva som var fornuftig, lovleg og praktisk mogeleg.

Det blei starten på ei travel helg.

Dei fleste medisinske fagfelt har sine eigne, dramatiske augneblikk. Hjartestans med full hjarte/lunge-redning er det typiske som ein kjenner frå TV.

Dette er skadeleg og belastande behandling, men målet er å redda liv. Eg er innimellom med på hjartestans som fastlege og på legevakt. På kontordagane eg har som samfunnsmedisinar, er eg vanlegvis langt unna denne type dramatikk. Men denne fredagskvelden var kjensla litt tilsvarande.

Smittetala i store deler av Sør-Norge gjekk veldig bratt oppover. I Oslo var smittenivået høgare enn det var i område som Utanriksdepartementet frårådde nordmenn å reisa til. Det var heilt i det blå når det ville koma nye forsyningar av smittevernutstyr.

Var det no me måtte ty til skadelege og dramatiske grep for å hindra tap av liv? Var det no me måtte handla for å hindra italienske tilstandar i våre lokalsamfunn?

Ingebjørn Bleidvin (39) kjem frå Ullensvang i Hardanger. Han jobbar som fastlege og kommuneoverlege. I denne serien skriv han for Bergens Tidende om arbeidet med å stoppa koronapandemien. Foto: Atle Nielsen

Smittevernlova paragraf 4–1 er den store, raude knappen innan samfunnsmedisin.

Den gir svært vide fullmakter til å stenga, stoppa og styra, og er berre til bruk i heilt ekstreme situasjonar.

Me kunne no bruka den til å minska smittefaren frå innreisande frå sør, ved å setja dei i karantene ein periode. Om me stoppa berre eit fåtal personar med smitte no, ville det spara oss for potensielt hundrevis av tilfelle den komande tida.

Laurdagen gjekk med til telefonar og videomøte. Eit eventuelt karantenevedtak måtte vera fagleg grunngitt, men me jobbar ikkje i eit vakuum.

Administrativ og politisk leiing i kommunen, fylkeslegen, sjukehusa i området, viktige bedrifter: Me måtte passa på at eit karantenevedtak ikkje gjorde ting verre heller enn betre.

Som i all medisin gjeld det grunnleggande prinsippet: «primum, non nocere» – først av alt, å ikkje skada.

Utpå laurdagskvelden hadde me klart eit karantenevedtak, med tilstrekkeleg med unntak og dispensasjonar til at me kunne halda samfunnet i gang.

Kort tid etter at me trykte «send» på pressemeldinga, dukka saka ikkje overraskande opp på NRK, Aftenposten og VG.

Dei komande par dagane gjorde mange område på Vestlandet og i Nord-Norge liknande vedtak. Det var ei lette å sjå at andre tenkte på same måten.

Etter kvart som media og ministrar fekk summa seg, kom kritikken frå sentralt hald. Lokale særreglar blei omtala som uoversiktlege, uvesentlege og ulovlege.

Den debatten har no bølga ei stund, og vil nok òg fortsetja etter krisa. Men ein ettermiddag litt uti førre veke kom det som gjorde alt verdt det: Nabokommunen oppdaga sitt fyrste tilfelle, nettopp grunna dei lokale reglane.

Det kjøpte oss litt tid. Og medan me alle går og ventar på flya med smittevernutstyr frå Kina, treng me all den tida me kan få.