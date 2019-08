Dei siste målingane er dårleg nytt for Høgre og Ap – men venstresida kan vinne valet takka vere MDG.

For Frp så handlar nesten alt om FNB. Hadde det ikkje vore for bompartiet, så hadde Frp stått nesten stille sidan sist val.

Lekkasjen til FNB har blitt mindre i løpet av august. For to veker sidan viste målinga til BT at ca. 12.500 tidlegare Frp-veljarar ville stemme på FNB. No er talet ca. 8800.

Eit stort uromoment for Frp, er at dei berre låg an til å få stemmer frå folk som stemte sist i éi av dei tre målingane denne månaden. Ser ein dette i samanheng med at partiet ligg på 2–3 prosent blant veljarar under 30 år, tyder det på at Frp slit stort blant førstegongsveljarar.