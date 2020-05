Her bør Nordens flotteste teater ligge

Alle forsøk på å bygge Den Nationale Scene ut av problemene ligner dyre reserveløsninger. Det er på tide å tenke nytt og større.

Publisert Publisert Nå nettopp

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Bygg et nytt teater der Bergen er i ferd med å planlegge en helt ny bydel: på Dokken, mener Frode Bjerkestrand. Foto: Jan M. Lillebø

Den Nationale Scene (DNS) er utdatert som kulturbygg, og bør få bedre plass til verksteder, lager, prøvesaler, lys, luft og trivsel.

Problemet er at de fleste planene ser ut som hastepregede nødtiltak, til fryktelig mye penger.

Løsningen kan ligge et helt annet sted. Bygg et nytt teater der Bergen er i ferd med å planlegge en helt ny bydel: på Dokken.

Dokken kan være et ideelt område for et teaterbygg. Godshavnen skal flyttes ut av sentrum. Det frigjør hele 250 mål indrefilet ved sjøkanten til byutvikling.

Et nytt teaterbygg her kan bli et godt tema for en internasjonal arkitektkonkurranse.

Sammen med det nye Akvariet kan det kan bli en attraksjon, som løfter både teaterkunsten og en forsømt del av sentrum.

Les også Rick’s-eier og eiendomsmilliardær vil flytte nye DNS til Vågsbunnen

Soga om utvidelsen av Bergens største teater er fiksert rundt plasser der det i realiteten ikke finnes plass.

Fra før har DNS ønsket å bygge fem etasjers anneks i Teaterparken, eller kanskje ta over hele Rick’s-huset i Veiten. Begge deler er komplisert.

Teaterparken er fredet, mens Statsbygg skaper problemer for Veiten-alternativet. Høyres Harald Victor Hove ønsker til overmål at regjeringen skal ordne en leieavtale for DNS i nabobygget i Veiten.

Her er det flere som ser muligheter. Milliardær Tom Rune Pedersen ønsker å bygge reservebygg for DNS på sin egen tomt i Vågsbunnen.

Utspillet er interessant, men også rimelig opportunistisk. Pedersen har allerede har fått nei til å bygge om gamle Tanks videregående skole til nytt kulturbygg.

Det er vanskelig å tro at byantikvaren ser mildt på en ekstraomgang med Pedersen-planer midt i Bergens sårbare middelalderområde.

En av Bergens beste kvaliteter, er markeringssterke kulturinstitusjoner med lang historie og tradisjon.

Svakheten er at de ofte er så stedbundne at den historiske og emosjonelle tilknytningen sperrer for de beste løsningene. Den Nationale Scene er kanskje det beste eksempelet på dette.

Mye av Bergens kulturelle kapital og prestisje henger i DNS-veggene. Men teaterbygget er også i forvitring, og har store vedlikeholdsbehov og driftsutgifter. Foto: Tor Høvik

DNS er utvilsomt et av Bergens fineste signalbygg, tegnet av arkitekt Einar Oscar Schou i art nouveau-stil og ferdig oppført i 1909.

Bygget låner aura fra både Henrik Ibsen og Nordahl Grieg, og mye av Bergens kulturelle kapital og prestisje henger i DNS-veggene.

Men teaterbygget er også i forvitring, og har store vedlikeholdsbehov og driftsutgifter. Mangelen på arealer for å skape bedre arbeidsmiljø og storslagne forestillinger, er skrikende.

Behovet for å kjøpe eller leie et nabobygg på fem etasjer viser jo hvor utdatert gamle DNS er.

Les også – Dette er vinn eller forsvinn for DNS

Her er et annet helbergensk særtrekk: Mangelen på kulturbygg gjør at alle vil bygge sitt eget.

Carte Blanche og BIT Teatergarasjen skal få scenekunsthus i Sentralbadet til oppunder 700 millioner kroner. I tillegg er det planer om musikkteater på Edvard Griegs plass, kulturarena på Verftet og en større byarena.

I verste fall kan Bergen sitte igjen med kostbar overkapasitet på kulturseter i fremtiden.

Men i DNS’ tilfelle vet vi at det er nok kultur til å fylle bygget med kunst og publikum hele året.

Det er jo selve teaterets hovedoppgave.

Gamle DNS trenger ikke pensjoneres dersom det bygges nytt et annet sted. Her kan det store muligheter åpne seg for andre.

Bygget kan for eksempel bli en viktig scene for andre aktører, blant annet Det vestnorske teater, som har levd under kummerlige forhold i Logen-bygget.

Det finnes fine forbilder for et nytt DNS, ikke så langt unna. Et eksempel på hvor definerende slike bygg kan være, er Skuespilhuset i København, et underbruk av Det kongelige Teater.

Bygget ligger nydelig til ved sjøen i den historiske området Frederiksstaden. Det prisbelønte teateret har tre scener, sto ferdig i 2008, og ble snart et kulturelt landemerke.

Det finnes fine forbilder, ikke så langt unna. Et eksempel på hvor definerende slike bygg kan være, er Skuespilhuset i København, et underbruk av Det kongelige Teater. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

For all del, alt dette er ikke min idé. Flere i kulturfeltet har luftet disse tankene for meg.

Problemet er at ingen av dem ønsker å uttale seg offentlig. Grunnen er at følelsene knyttet til selve DNS-bygget er så sterke, og fordi alle mer eller mindre håpløse byggeplaner er kommet for langt, og er umulige å snu.

Les også DNS-sjefen fikk kritikk for å stenge teateret. Nå er han tilbake i Bergen. – Jeg føler jeg har 100 prosent tillit fra skuespillerne

Det er uansett verre om Bergen og staten bruker om lag en milliard kroner på å bygge en b-løsning for DNS, som kanskje vil være trang og lite hensiktsmessig om noen tiår.

Samtidig forspilles muligheten til å skape noe nytt og spennende, som kan gi Bergen bedre omdømme både som arkitektur- og kulturby.

Noen ganger er det mindre risikabelt å snu, enn å galoppere videre med bind for øynene. Noen bør lage en mulighetsstudie for ny DNS på Dokken, før det også er for sent.