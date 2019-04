Hei Erna Solberg, nå bør du gå på teater

Festspillene gir statsministeren en gyllen mulighet til å rette opp inntrykket.

GYLLEN MULIGHET: Erna Solberg bør selv løse billett til stykket «Ways Of Seeing», og vurdere om den beryktede uttalelsen hennes fremdeles holder vann. Hun bør ha mot til å utfordre seg selv på den måten, mener Frode Bjerkestrand. Foto: Dmitri Lovetsky / TT NYHETSBYRÅN

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Her er drømmescenarioet: Statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) går og ser teaterstykket «Ways Of Seeing» under Festspillene i Bergen i mai.

Deretter stiller de til debatt om kunstens ytringsrom og konsekvenser av toppolitikeres bastante uttalelser om ting de ikke har sett.

Det er kanskje ikke bare en drøm. Det bør skje.

Grunnen er åpenbar: Kulturministeren har vist interesse for stykket, og er nokså prinsippfast i sitt forsvar for ytringsfrihet i kunsten. Hun har levert en hel stortingsmelding som begrunner konseptet.

Statsministeren har fått sviende kritikk etter at hun uttalte at teateret Black Box med stykket gjør det mer utrygt å være politiker.

Altså: Uttalelsen kan tolkes som at Solberg mener at «Ways Of Seeing» hadde litt av skylden for angrepene mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras hus.

Nå vet vi at politiet har siktet Waras samboer for brannen i parets bil, og det setter jo statsministerens uttalelser i et noe grelt lys.

Men det som er interessant nå, er at det er et såpass stort sprik i synet på grunnleggende prinsipper i regjeringen. Solberg har aldri beklaget sine uttalelser. Det betyr at vi må gå ut fra at hun fremdeles står for det hun sa.

Det ville vært interessant å høre henne utdype dette synet, hvis hun er i Bergen under Festspillåpningen. Og det ville vært fascinerende å høre kulturministeren korrigere sin egen regjeringssjef.

Å hente «Ways Of Seeing» til Festspillene er et våkent grep fra direktør Beyer. Ingen andre kulturuttrykk har utfordret det politiske Norge og et samlet kulturliv på samme måte de siste årene.

Vi har selvfølgelig ingen garanti for at det er bra teater, men det er heller ikke hovedpoenget her.

Spørsmålet er hvor tett kunstnerne skal kunne nærme seg makten, for eksempel ved å vise foto av maktens hjem og hage på scenen. Og hvilken trussel det eventuelt representerer.

Det er en helt vanlig norsk øvelse å kritisere kulturuttrykk man aldri har sett. Her er Solberg ikke alene, og det er mange av oss som kan ta selvkritikk på dette punktet.

Men nå gjør Festspillene det faktisk mulig for flere å ta standpunkt på mer solid grunnlag.

Folk kan gå og se stykket selv, og vurdere hvorvidt dette handler om ytringsfrihetens grenser eller om en statsministers klønete uttalelser.

Derfor bør Erna Solberg selv løse billett til stykket, og vurdere om den beryktede uttalelsen fremdeles holder vann. Hun bør ha mot til å utfordre seg selv på den måten.

Da tenker jeg at beklagelsen sitter litt løsere enn statsministeren til nå har gitt uttrykk for.

Og at lærdommen blir at enkelte prinsipper aldri bør overdøves av moralsk indignasjon. For eksempel kunstneres ytringsfrihet.