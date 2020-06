Når eg hintar om bandtvang for hund, er det visstnok eg som er dust

Hundeeigarar må byrje å leggje band på seg.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Eg er ein fyr som lett irriterer meg over ting. Og når eg kjempar mot kondisen ute i friluft, er terskelen dessverre lågare enn vanleg.

Den som kom på frasen «ut på tur, aldri sur» gjekk neppe på tett folka stiar. Og den personen trefte tydelegvis ikkje på dei som lar hundane sine springe fritt rundt på stien.

For å vere ein som er altfor glad i hundar, har eg eitt og hitt å seie om ein del av hundeeigarane. Ein del plukkar ikkje opp etter hunden sin. Nokon lar plastposen ligge igjen i stikanten, som eit stolt monument over at ein i det minste plukka opp.

Brot på bandtvangen irriterer mest. Og kjem eg med passiv-aggressive hint om bandtvang på tur, eller seier at ei laus langline ikkje er godt nok, er det eg som er problemet. Hundeeigarar som ikkje likar å gå i band, veit å bite frå seg.

Heldigvis er både lova og forskrifta på mi side.

Bandtvangen er i hundelova meint å hindre hundar i å angripe anna dyreliv, reir og egg.

Og det er ei ekte uro for bønder i Bergen. I førre veke måtte ein sau avlivast etter eit hundeangrep på byfjella.

I dette tilfellet var hunden opphavleg i band, men klarte å rive seg laus. Den siste tida har eit rådyr blitt drepen av ein hund i Oslo, medan to lam og ein sau vart tatt på Sortland.

Mange kommunar – som Bergen – har utvida bandtvangen, slik at den òg gjeld i offentlege parkar, ski- og turløyper med meir. Og mange stader i kommunen gjeld reglane heile året.

Utvidinga gjer at bandtvangen beskyttar menneska òg. Mange er nemleg redde for hundar, eller vil av ulike grunnar ikkje ha lause hundar springande rundt seg på tur.

Ein del hundeeigarar vil sjølvsagt bryte inn og seie at ingen treng å vere redd for deira skjønne hund. Men folk er det, altså.

Frykt er ikkje alltid så rasjonelt, og det skal vere plass til dei som er redde hund på byfjella.

Altfor mange ser på bandtvangen som berre dette, at menneske og dyreliv må beskyttast frå hunden. Det er ikkje rart at mange hundeelskarar ikkje likar den.

Men bandtvangen gjer ikkje hunden til fienden. Den anerkjenner at hundar faktisk er dyr, som ikkje alltid lystrar stemma til eigaren. Difor beskyttar bandtvangen òg hunden.

Uansett kor god kustus ein har på hunden sin, kan den òg bli skremt. Den kan gjere skade. Den kan angripe. Om hundeeigarar er vakne når dei går på tur, er det openbert at bandet reduserer sjansen for at noko går gale. Men sjølv då kan altså hunden slite seg laus.

Gjer hunden skade på folk, kan konsekvensane vere ganske brutale – for hunden din.

I verste fall kan politiet avlive den. Når reglane er så strenge, er det heilt uforståeleg at ein vil la hunden springe laust.

Det må vere fordi få seier ifrå, og når nokon gjer det så får dei ofte kjeft. Me må ikkje blande oss inn i korleis deira hund er på tur.

For at frilufta skal vere til for alle, må ein vise omsyn. Det minste ein kan gjere er å halde hunden sin i band.