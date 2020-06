Det var ikkje berre lov å demonstrere mot rasisme. Det var rett.

Noreg er framleis eit fritt samfunn.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Heritier Victorious Kisamu (6) sette seg på kne under fredagens demonstrasjon på Festplassen. Det har blitt eit symbol i kampen mot rasisme i USA. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

2000 bergensarar samla seg for å demonstrere mot politivald og rasisme fredag. Den utløysande hendinga var drapet på afrikansk-amerikanske George Floyd i USA, men demonstrasjonen er med på å ta debatten heim.

Rasismen finst her òg.

Det er første gong sidan koronaviruset stengde Noreg, at så mange har samla seg på ein plass. I Oslo var det ifølgje politiet 12–15.000 demonstrantar.

Det er forståeleg at ein del reagerer når så mange samlar seg under ein pandemi. I Bergen deltok sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap). I Oslo var statssekretær Saida Begum (H) til stades.

I båe tilfelle har Frp kritisert deltakinga.

Logikken deira er som følgjer: Mange har ofra mykje under utbrotet av koronaviruset, og så går fleire tusen saman for å demonstrere.

Det er ikkje godt smittevern.

Demonstrasjonen var likevel nødvendig. Og dei mange tusen frammøtte treng politiske leiarar som er med dei i kampen.

Sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) var blant dei som deltok i demonstrasjonen mot rasisme på Festplassen. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

Det meste har handla om koronaviruset dei siste månadane. Viruset har kravd mykje av oss, og då er det sjølvsagt frustrerande å sjå folk som bryt med dei faglege råda.

Me fryktar at alt kan ha vore bortkasta.

Mange av dei som demonstrerte har opplevd rasismen. Den har ikkje overtatt livet deira i tre månader, men vore der heile livet.

Det er vanskeleg å forstå for dei av oss som aldri har fått kjenne rasismen på kroppen. Som aldri har sett på huda vår og tenkt at den formar andre folks syn på oss. At fargen set urimelege grenser, eller fører til at nokon hatar oss.

Det er vanskeleg å forstå, men det går an å prøve. For mange i Noreg er rasisme farlegare enn koronaviruset.

Helsevesenet finn knapt nye tilfelle av koronaviruset i Bergen. Situasjonen er ein heilt annan enn berre for nokre veker sidan.

I Oslo var det registrert 41 nye tilfelle i førre veke. Det er 70 prosent av alle dei stadfesta tilfella i Noreg, men talet er likevel lågt.

I tillegg er testkapasiteten såpass god no, at legar kan sende alle med symptom til testing. Helsedirektoratet meiner difor at det ikkje er nødvendig at demonstrantar går i karantene.

Ein demonstrant brukte eingongshanskar under «Black lives matter»-demonstrasjonen i Bergen fredag. Foto: Bård Bøe (Arkiv)

Likevel er råda me er bedne om å følgje framleis strenge. Det er ifølgje koronaforskrifta ikkje lov med fleire enn 50 deltakarar på eitt arrangement.

Men så enkelt er det ikkje. Politiadvokat Kai Spurkeland skriv i Aftenposten at smittevernreglane var uklare, og ikkje gav politiet rett til å hindre demonstrasjonen.

Demonstrasjonar er ikkje omtala i forskrifta, slik konsertar, fotballkampar og bursdagar er. Difor er ikkje fredagens demonstrasjon eit klarsignal for å bryte smittevernreglane.

Ytringsfridomen står langt sterkare enn retten til å samlast til bursdagar og bryllaup.

Handteringa av koronaviruset er ein vanskeleg balansegang. Både viruset og handteringa fører til store inngrep i liva våre, men inngrepa må vere rettvise.

Noko av det vanskelegaste å ta vare på i slike krisesituasjonar, er fridomen til å seie det ein vil.

Hendingane i USA har opna mange auge og øyre. Når rasismen råkar folk så hardt, er det ikkje rett å be folk halde kjeft og vente.

Alle forstår kor viktig det er at samfunnet står saman mot koronaviruset. Difor feira me Grunnlova heimanfrå for tre veker sidan.

Det kjendest som eit stort offer, men det var verdt det for å hindre ny smittevekst.

Demonstrasjonen er eit resultat av dei rettane som er nedfelt i Grunnlova. Den gjer det lov for minoritetar i Noreg å heve røysta si, sjølv under ein pandemi.

Det kan hjelpe fleire å forstå at heile samfunnet må stå saman mot rasismen.