Ingen liker journalistar

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Berit Roald, NTB Scanpix (arkiv)

Eg fattar ikkje kvifor så mange ungdomar vil bli journalistar. Kunne dei ikkje heller blitt sjukepleiarar? Ingen liker journalistar. Ikkje eg heller. Alle liker sjukepleiarar. Eg òg. Journalistar har dessutan elendige jobbutsikter. Sjukepleiarar kan velja og vraka mellom jobbane. Ungdommar som absolutt må visa seg fram for folk dei ikkje kjenner, bør heller studera pensjonspoengutsiktene.

Naturlegvis finst det bladfykar som er heilt greie å ha i hus. Folk som er opptekne av vêret og kvadratmeterprisar og hytteturar og me too i Trøndelag. Somme av mine beste vener er journalistar. Det kjem sikkert av at eg ikkje har så mange andre å klistra meg inn på. Men kvar for seg kan slike folk te seg bortimot som folk flest. Berre meir vanskeleg å skilja frå kvarandre.

Når ingen liker oss, må vi søkja fellesskap i våre eigne kohortar. Difor bør det vera ei viss forståing for at mest heile flokken røystar raud-grønt, for at vi er ekspertar på kva og kven som er inne og ute og heilt borti skoddeheimen. Til kvar tid. Og at vi ikkje er redde for å seia det.

Som lite barn tenkte eg at eg skulle bli misjonær når eg vart stor, og omvenda heidningane. Som vaksen vart eg journalist. Det er ikkje heilt det same. Men skilnaden er ikkje borti staur og vegger. I teorien er det berre redaktørar som har stillingsautorisert rett til å misjonera. Mange treng omvending. Men endå fleire har godt av rettleiing. Nokon må gjera det. Eg har gjort det.

Gamle bladfykar finst det kanskje tilgjeving for, halvstuderte, ustuderte, frå ei forsoffen fortid, rullerøyk, flaskeklirr. Då eg fekk jobb, var det fordi eg såg ut som eg gjekk i sandalar heile året. Den gongen det var ein brørne Ingebrigtsen-prestasjon å få biletet sitt på trykk.

Nye mediefolk bør ikkje rekna med tilgjeving, for dei veit kva dei gjer. Dei er heilstuderte og tek foreldrepermisjon. Dei treng ikkje bli journalist for å rettleia og visa seg fram for folk dei ikkje kjenner. Dei kan bli influensarar. Då kan dei bli godt likte.