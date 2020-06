Bokbåten Epos blir lagt ned. Vestlandet blir litt mindre vestlandsk.

For prisen av eit par politikarløningar kunne Epos sigla vidare. Det har visst ikkje fylket råd til.

Jens Kihl Kommentator

År ut og år inn har Epos trafikkert vestlandskysten og gjeve leseopplevingar til små og store. No er det slutt. Foto: Jo Straube (arkiv)

I morgon, tysdag, skal fylkestinget gjere eit historisk vedtak: Meir enn seksti års bokbåtdrift er på veg til siste stopp.

No vil fylkespolitikarane visstnok satse på digitale bibliotektenester i staden. Ungane på Vestlandet går frå Epos til e-post.

SV, Ap, MDG, Sp, KrF og Venstre presenterte i haust ei politisk plattform. Der stod det mellom anna at partia lova å «styrke folkebiblioteka og sikre eit desentralisert bibliotektilbod og vidareutvikle bokbåttilbodet til fjord-, kyst- og øysamfunn i alle deler av fylket».

Så lenge varte dét løftet.

No skal Senterpartiet redusere tilbodet til folk i distrikta. SV og MDG vil gje folk mindre kultur. Arbeidarpartiet vil svekkje velferdsstatens tilbod.

Grunnen er sjølvsagt den pressa fylkesøkonomien. Éin til to millionar manglar for å la Epos sigle vidare. Det svarer om lag til det fylkesordføraren kostar i året.

Det er ikkje dei store pengane, men det ser rett og slett ut til at engasjementet for bokbåten er svekt.

Det er langt frå fyrste gong at bokbåten står i fare for å bli kutta frå fylkesbudsjettet, men no ser det verkeleg mørkt ut for båten.

Kulturens kraft ligg i at den viser fram noko ekte. Om det er niåringen som jobbar seg gjennom eit kornettstykke på julekonserten til kulturskulen eller våre fremste musikarar som fyller Grieghallen med stor musikk, er utgangspunktet det same:

Det direkte møtet mellom sal og scene, der båe delar er heilt avgjerande for at magien skal oppstå. Det er dette som kan gjere at ein roman eller eit teaterstykke kan verke som det mest ærlege av alt.

Ungane på Gjelsvik skule i Sunnfjord såg ut til å vere godt nøgde med tilbodet då Epos var innom bygda i 2013. Foto: Jo Straube (arkiv)

Om det er éin ting den digitale formidlinga under koronakrisa har lært oss, så må det vere at ingenting kan slå den fysiske opplevinga. Ein dyktig bibliotekar som snakkar ungane inn i litteraturen er heilt uslåeleg.

Derfor er det så synd at politikarane no lar løfte vere løfte og skrotar avtalen med bokbåten.

Det er noko fascinerande med dette: Det nye fylket har som ambisjon å fungere samlande på tvers av gamle grenser. Det blir snakka om å byggje ei motmakt til Stor-Oslo og leggje vekt på det som samlar heller enn det som skil her vest.

Inntil nyleg var Epos eit samarbeid mellom Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kulturpolitikarar og bibliotekarar har samarbeidd, og generasjonar av unge vestlendingar har delt dei same opplevingane.

No har dette vesle samarbeidet rakna, og Vestlandet tek seg ikkje bryet med å drifte det vidare åleine. Og dette er altså regionen som ønskjer seg nye, store oppgåver.

Då Epos la ut frå verftet på Oma i Hardanger i 1963, var det verdas fyrste båt som var spesialbygd for biblioteksdrift. Epos er 80 fot rein leseglede.

Det blir ikkje noko bibliotekbåt i Ølve i framtida. Ikkje til Huglo heller. Epos skal ikkje leggje til kai ved Masfjordnes, Ostereidet eller Varaldsøy.

Det er klart ungane der skal greie seg sjølv om Epos forsvinn frå liva deira. Men fylkespolitikarane tek frå dei eit av ganske få kulturtilbod utan å spare dei store pengane. Vestlandet blir litt mindre vestlandsk.

Det er mange ting som har endra seg her vest dei siste tiåra. Vegane (og bilane) har blitt betre, folk flest har blitt gode nettbrukarar og biblioteka har fått ei ny rolle.

Kanskje er Epos eit kapittel som høyrer fortida til? Båten går på diesel, er ikkje universelt utforma, har avgrensa plass til bøker og når ikkje over alle kommunane i nyfylket særleg ofte.

Men det er mykje som er likt òg. Ungar liker å bli lesne for. Dei fortener å møte kultur same kor dei veks opp. Noreg har greidd å halde opp busetninga mange plassar langs kysten.

Framleis er det noko eige med å låne den fyrste boka heilt på eiga hand.

Store opplevingar kan skje på små plassar.